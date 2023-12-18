Обзоры социальных сообщений Web3 Audius, Chingari, Minds, Telegram и SocialScan

Переход от Web2 к Web3 означает переход от централизованных платформ к децентрализованной экосистеме, в которой пользователи владеют своими цифровыми активами. По мере того, как Web3 набирает обороты, появляются инновационные приложения для социальных сетей, которые меняют способ нашего взаимодействия в Интернете. В этой статье я рассмотрю существующие приложения для социальных сетей специально для индустрии web3. В эпоху Web2 платформы социальных сетей доминировали в цифровом пространстве. Теперь, с появлением Web3, акцент сместился на суверенитет и право собственности пользователей. Среди пионеров в этой области — Steemit, децентрализованная платформа, которая вознаграждает пользователей за их вклад. Аудиус Audius — это децентрализованная социальная платформа нового поколения, созданная для музыкантов и любителей музыки. Это децентрализованная платформа потоковой передачи музыки, предлагающая уникальный опыт, ориентированный на исполнителей. Платформа социальных сетей позволяет артистам напрямую загружать, делиться и монетизировать свою музыку, давая им контроль над своим контентом и возможность получать доход за счет гонораров за потоковую передачу, советов и взаимодействия с фанатами. Смарт-контракты обрабатывают выплаты роялти, гарантируя справедливое распределение доходов артистам на основе заранее определенных правил. В прошлом году сообщество пользователей платформы достигло 7,5 миллионов человек. Audius поощряет взаимодействие с пользователем посредством потоковой передачи музыки, добавления треков в избранное, подписки на исполнителей, создания плейлистов и репостов. Чингари Chingari — это децентрализованная социальная платформа для обмена видео, созданная в Индии и запущенная в 2018 году. Она была запущена как альтернатива TikTok, когда он был запрещен в стране. Несмотря на то, что это сетевое приложение родом из Индии, оно поддерживает более 20 языков и имеет глобальное сообщество, насчитывающее более 175 миллионов человек, благодаря ребрендингу и сообществу, использующему криптовалюту. Умы Minds — еще одна платформа социальных сетей с открытым исходным кодом на базе Web3, предлагающая децентрализованную и ориентированную на конфиденциальность альтернативу традиционным социальным сетям. Он позволяет пользователям зарабатывать токены Minds — форму криптовалюты, используемую для продвижения контента, поддержки других пользователей и доступа к премиум-функциям. Прозрачность и подотчетность транзакций с токенами обеспечиваются, поскольку эти токены хранятся в блокчейне Ethereum. Интеграция криптовалюты в платформу позволяет пользователям повысить видимость своего контента с помощью токенов Minds. Кроме того, эти токены можно обменять на другие криптовалюты или бумажные деньги, предоставляя пользователям возможность получить ощутимую выгоду и потенциально монетизировать свою активность в сети. Платформа является центром свободы выражения мнений, объединяющим различные сообщества, интересующиеся самыми разными темами: от политики и социальных проблем до искусства, криптовалют и активизма. По состоянию на 2020 год на платформе зарегистрировано 2,5 миллиона пользователей. Телеграмма Telegram играет ключевую роль в сообществе Web3, выступая в качестве динамичного центра для криптоэнтузиастов, разработчиков и проектов блокчейнов. Его безопасная и зашифрованная платформа обмена сообщениями способствует общению в режиме реального времени, позволяя пользователям обмениваться идеями, сотрудничать в проектах и быть в курсе последних тенденций отрасли. Каналы и группы Telegram предоставляют пространство для ярких дискуссий, объявлений об ICO и усилий по созданию сообщества, создавая децентрализованную информационную экосистему. Кроме того, интеграция ботов и смарт-контрактов в Telegram облегчает автоматизированное взаимодействие, оптимизирует процессы и повышает удобство работы пользователей в среде Web3. В целом, Telegram является незаменимым инструментом для сообщества Web3, способствуя установлению связей и обмену знаниями в этом быстро развивающемся пространстве. Отправка лабораторий И, наконец, выдающаяся новаторская компания в области коммуникационной инфраструктуры из Сингапура — Sending Labs. Компания Sending Labs, соучредителем которой является Мейсон Янг, известный тем, что предоставил браузер Dolphin более чем 200 миллионам пользователей, находится в авангарде создания децентрализованной зашифрованной коммуникационной инфраструктуры. Их флагманский продукт — SocialScan. Этот инновационный обозреватель блокчейнов плавно переплетает криптотранзакции с социальным взаимодействием, создавая единый домен Web3, который позволяет пользователям вникать в динамичные сообщества, подключаться к ним и участвовать в них. Как и Etherscan или PolygonScan, SocialScan может похвастаться дополнительной функцией: обмен сообщениями между кошельками. На SocialScan любой владелец кошелька Web3 может общаться с адресами других кошельков, обсуждать недавние приобретения NFT или задавать вопросы об игровых активах. В частности, можно напрямую узнать о конкретных транзакциях с использованием адреса кошелька. Представьте себе сценарий, когда вы по ошибке отправляете монеты на неправильный адрес. Без функции чата исправление такой ошибки становится непреодолимой задачей. В эпоху социального взаимодействия Web3 По мере того, как мы погружаемся в эпоху Web3, перед нами разворачивается возрождение социальных сетей и платформ обмена сообщениями. Переход от Web2 к Web3 представляет собой монументальный сдвиг в сторону децентрализации, предоставляющий пользователям беспрецедентное право владения и контроля над своей цифровой идентичностью. Такие проекты, как Sending Labs, Diamond App, Minds, Audius и Chingari, являются пионерами в этой области, каждый из которых предлагает уникальный подход к переосмыслению того, как мы соединяемся и делимся информацией в цифровой сфере. От токенов, ориентированных на создателей, до сетей, ориентированных на конфиденциальность, эти платформы не только являются инновационными, но и меняют сами основы социального взаимодействия. Благодаря тому, что компания Sending Labs возглавила революционный процесс исследования блокчейнов, а такие платформы, как Diamond App, предоставляют пользователям возможность инвестировать в своих любимых авторов, эра Web3 готова высвободить волну творчества и сотрудничества. Приверженность Minds конфиденциальности и модель Audius, ориентированная на художников, являются еще одним примером разнообразных возможностей, которые Web3 предлагает для значимого взаимодействия. Впечатляющее глобальное сообщество Chingari демонстрирует растущий спрос на децентрализованные альтернативы, и эта тенденция будет продолжаться. Когда мы размышляем об этих событиях, становится очевидным, что эра обмена сообщениями и социальных сетей Web3 не только наступила, но и только начинает процветать. Обещание расширения прав собственности, конфиденциальности и финансовых возможностей призвано привлечь постоянно расширяющуюся базу пользователей, подготавливая почву для новой эры цифрового взаимодействия. С каждым днем мы можем ожидать, что к этим платформам присоединяется все больше пользователей, что знаменует собой сдвиг парадигмы в том, как мы подключаемся и общаемся в эпоху цифровых технологий.