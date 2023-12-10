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    Крейг Райт — Сатоши Накамоток@mrfireside
    33,048 чтения

    Крейг Райт — Сатоши Накамото

    2023/12/10
    7m
    к @mrfireside 33,048 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Эта статья углубляется в дебаты о том, является ли Крейг Райт Сатоши Накамото, создателем Биткойна. В нем рассматривается глубокое понимание Райтом сценария Биткойна, его обширный опыт работы с системами цифровых денежных средств и его разнообразные знания в областях, имеющих решающее значение для создания Биткойна. В статье также освещается значительная юридическая победа Райта, когда он сохранил миллиарды в биткойнах, и обсуждается его вклад в технологию блокчейна и патенты. Скептицизм в криптосообществе по поводу утверждения Райта о том, что он является Сатоши, признается, наряду с его усилиями доказать свое утверждение и его планами пожертвовать большую часть своего биткойн-состояния на благотворительность.

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    featured image - Крейг Райт — Сатоши Накамото
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    programming #programming #cryptocurrency #bsv
    Mr Fireside HackerNoon profile picture

    @mrfireside

    Mr Fireside

    Life enjoyer, meditation, writing, consciousness, family, the experience :)

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