Слишком долго; Читать

People Mentioned Company Mentioned

Эта статья углубляется в дебаты о том, является ли Крейг Райт Сатоши Накамото, создателем Биткойна. В нем рассматривается глубокое понимание Райтом сценария Биткойна, его обширный опыт работы с системами цифровых денежных средств и его разнообразные знания в областях, имеющих решающее значение для создания Биткойна. В статье также освещается значительная юридическая победа Райта, когда он сохранил миллиарды в биткойнах, и обсуждается его вклад в технологию блокчейна и патенты. Скептицизм в криптосообществе по поводу утверждения Райта о том, что он является Сатоши, признается, наряду с его усилиями доказать свое утверждение и его планами пожертвовать большую часть своего биткойн-состояния на благотворительность.