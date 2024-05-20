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    Представлены экстремальные аксионы: заключениек@cosmological
    443 чтения
    443 чтения

    Представлены экстремальные аксионы: заключение

    к Cosmological thinking: time, space and universal causation 2m2024/05/20
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    Слишком долго; Читать

    В этой статье исследователи представляют экстремальные аксионы, исследуя их влияние на мелкомасштабные структуры в космологии, особенно при измерениях лесов Ly-α.
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    Этот документ доступен на arxiv под лицензией CC 4.0.

    Авторы:

    (1) ХАРРИСОН ВИНЧ, факультет астрономии и астрофизики, Университет Торонто и Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто;

    (2) РЕНЕ ХЛОЗЕК, факультет астрономии и астрофизики, Университет Торонто и Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто;

    (3) ДЭВИД Дж. МАРШ, Теоретическая физика элементарных частиц и космология, Королевский колледж Лондона;

    (4) ДЭНИЭЛ ГРИН, Хаверфордский колледж;

    (5) КЕЙР К. РОДЖЕРС, Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто.

    Таблица ссылок

    5. ВЫВОДЫ

    Экстремальные аксионы представляют собой интересный класс моделей темной материи, обладающий как интересными теоретическими обоснованиями теории струн, так и конкретными космологическими наблюдаемыми. Раньше их единственным существенным недостатком была высокая вычислительная стоимость моделирования быстрых колебаний поля. В этой работе мы представили новое расширение существующего программного обеспечения axionCAMB, позволяющее рассчитывать наблюдаемые MPS и CMB для экстремальных моделей аксионов примерно за 7 секунд, тогда как предыдущие модели требовали несколько дней. Эти наблюдаемые можно вычислить для диапазона значений массы аксиона, доли плотности DM аксиона и экстремального начального угла аксиона, а также для диапазона обычных космологических параметров. Мы достигли такого быстрого моделирования крайних аксионов, используя модифицированную версию жидкостного приближения axionCAMB, переконфигурировав начальные условия, чтобы обеспечить точно настроенные начальные углы, изменив эффективную скорость звука в жидкости, чтобы отразить рост тахионов во время колебательной фазы, и внедрив эффективная таблица поиска переменных фоновой жидкости аксиона, позволяющая быстро выполнять вычисления.


    Stellar
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    From Big Bang's singularity to galaxies' cosmic dance the universe unfolds its majestic tapestry of space and time.
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    purcat-imgscience #cosmological-modeling #axions #dark-matter #axion-like-particles #computational-cosmology #hydrodynamical-analysis #lyman-alpha-forest #cosmology

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