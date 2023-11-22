Является ли ИИ будущим совместных игровых миров?
Слишком долго; ЧитатьНедавние достижения в области искусственного интеллекта могут повлиять на будущее совместного построения игрового мира, особенно с неигровыми персонажами. Большие языковые модели (LLM) обещают беспрецедентный уровень погружения, поскольку у каждого NPC может развиться отдельная личность, которая расширяется и развивается по мере развития путешествия игрока. Неигровые персонажи могут представлять героев или злодеев, союзников или врагов, их моральные ориентиры и личные линии определяются индивидуальным влиянием каждого игрока.