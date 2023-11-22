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    Является ли ИИ будущим совместных игровых миров?к@dacoco

    Является ли ИИ будущим совместных игровых миров?

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    RU
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    Слишком долго; Читать

    Недавние достижения в области искусственного интеллекта могут повлиять на будущее совместного построения игрового мира, особенно с неигровыми персонажами. Большие языковые модели (LLM) обещают беспрецедентный уровень погружения, поскольку у каждого NPC может развиться отдельная личность, которая расширяется и развивается по мере развития путешествия игрока. Неигровые персонажи могут представлять героев или злодеев, союзников или врагов, их моральные ориентиры и личные линии определяются индивидуальным влиянием каждого игрока.
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    machine-learning #ai #chatgpt #video-games #metaverse
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    by Dacoco @dacoco.Dacoco is the primary contributor of http://AlienWorlds.io, the world's largest blockchain metaverse. https://dacoco.io
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