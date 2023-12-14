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    Европа становится пионером в управлении искусственным интеллектом благодаря своему Закону об искусственном интеллектек@ashumerie
    358 чтения

    Европа становится пионером в управлении искусственным интеллектом благодаря своему Закону об искусственном интеллекте

    2023/12/14
    4m
    к @ashumerie 358 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Европейский Союз (ЕС) после многих лет переговоров достиг предварительного важнейшего соглашения о правилах управления ИИ. Закон об искусственном интеллекте, в котором основное внимание уделяется восьми ключевым элементам, включая системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска и запрещенные практики, направлен на достижение баланса между содействием инновациям и защитой прав граждан. Штрафы за несоблюдение требований варьируются от 7,5 до 35 миллионов фунтов стерлингов. ЕС позиционирует себя как глобальный эталон в управлении ИИ, обеспечивая гибкость для будущей адаптации.

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    @ashumerie

    Asher

    Content Writer and Editor at HackerNoon

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