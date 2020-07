Python for Data Science: How to Scrape Website Data via the Internet's Top 300 APIs

In this post we are going to scrape websites to gather data via the API World 's top 300 APIs of year. The major reason of doing web scraping is it saves time and avoid manual data gathering and also allows you to have all the data in a structured form.

Requirements

As I always mention, getting started with web scraping is easy and it is divided into two simple parts-

Using a web scraping tool to make an HTTP request for data extraction. Extracting important JSON data by parsing the scraped HTML data.

For web scraping we are going to use certain python libraries & Tools

BeautifulSoup is a Python library for pulling data out of HTML and XML files. Requests allows you to send HTTP requests very easily. Scrapingdog - It is a web scraping tool.

Setup





mkdir scraper

pip install beautifulsoup4

pip install requests



Now, create a file inside that folder by any name you like. I am using scraping.py. Our setup is pretty simple. Just create a folder and install Beautiful Soup & requests. To create a folder and install libraries type below given commands. I am assuming that you have already installed Python 3.x.Now, create a file inside that folder by any name you like. I am using scraping.py.

Firstly, you have to sign up for the scrapingdog API . It will provide you with 1000 FREE credits. Then just import Beautiful Soup & requests in your file. like this.

from bs4 import BeautifulSoup

import requests



Preparing to Scrape

Now, we have to read API documentation of Scrapingdog in order to use it. To make it easier for you we are going to use its most Basic API which is available here . For exploring more options you should read the complete documentation of this API. This will give you a clear idea of how this API works. Now, we will scrape API World for top APIs.



To gather data from API World you can inspect the page by right clicking on the element of interest and select inspect. This brings up the HTML code where we can see the element that each field is contained within.

Since the data is stored in a table, it will be straight forward to scrape with just a few lines of code. This is a good example and a good place to start if you want to familiarize yourself with scraping websites, but bear in mind that it will not always be so simple!

All 300 results are contained within rows in <tr> elements and these are all visible on the one page. This will not always be the case and when results span over many pages you may need to either change the number of results displayed on a webpage, or loop over all pages to gather all the information.

So, for now we will extract HTML from Scrapingdog API and then we will use Beautifulsoup to generate JSON response which will contain company name, API name & category. Now in a single line, we will be able to scrape API World. For requesting an API I will use requests.

r = requests.get( 'https://api.scrapingdog.com/scrape?api_key=<your-api-key>&url=https://apiworld.co/awards/api-300-top-industry-innovations/' ).text

this will provide you with an HTML code of that target URL. Now, you have to use BeautifulSoup to parse HTML.

soup = BeautifulSoup(r, 'html.parser' )

Firstly, we have collect all the "tr" tag elements because it contain all the data. You can find this by right clicking on any API row. That can be done by below python code.

allapis = soup.find_all( "tr" ) l={} u=list()

Then we will start a loop to reach all the rows of each API using the length of the variable “allapis”. After starting a loop we have "td" tags where text of "Company Name", "API Name" & "Technology Category" are stored. So, we store these tags in a different variable after starting a for loop.

for i in range( 0 ,len(allapis)): try : api = allapis[i].find_all( "td" ) except : api= None

Now, you will notice that there is a sequence in "td" tags. You will find every first "td" tag to be "Company Name", second will be "API name" & the last one will be "Category". We will use this login in our code too.

for i in range( 0 ,len(allapis)): try : api = allapis[i].find_all( "td" ) except : api= None try : l[ "company" ]=api[ 0 ].text.replace( "

" , "" ) except : l[ "company" ]= None try : l[ "api" ]=api[ 1 ].text.replace( "

" , "" ) except : l[ "api" ]= None try : l[ "category" ]=api[ 2 ].text.replace( "

" , "" ) except : l[ "category" ]= None u.append(l) l={}

Data Cleaning

We have used replace function because it contains unwanted characters such as footnote symbols that would be useful to remove.

We will delete the first item from the list because first "tr" tag has "th" tags instead of "td", which we don't need at this point. Finally, when we print list "u" we get this.

{ "Top 300" : [ { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "Amio" , "api" : "Amio" }, { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "Authlete,Inc." , "api" : "Authlete" }, { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "CiscoSystems" , "api" : "CiscoDevNet" }, { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "Fastly" , "api" : "terrium" }, { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "Postman" , "api" : "APIDevelopmentEnvironment" }, { "category" : "APIInfrastructure" , "company" : "TanganyGmbH" , "api" : "WalletasaService" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "DellBoomi" , "api" : "BoomiAPIManagement" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "GraviteeSource" , "api" : "Gravitee.ioAPIPlatform" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "IBM" , "api" : "APIConnect" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "KongInc." , "api" : "Kong" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "LinkApi" , "api" : "APIManagementandIPaaS" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "MuleSoft" , "api" : "AnypointPlatform" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "RapidValueSolutions" , "api" : "End-to-endAPIintegrationandmanagementservices" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "Rebrandly" , "api" : "RebrandlyAPI[v1]" }, { "category" : "APIManagement" , "company" : "WSO2" , "api" : "WSO2APIManager" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "AloiInc" , "api" : "Aloi" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "APIGATE" , "api" : "APIGATEMint" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "BeAPI" , "api" : "APIChaining" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "Envia.com" , "api" : "EnviaShippingSolutions" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "MailTechnologies,Inc" , "api" : "DocuSendPostalAPI" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "PocketNetworkInc." , "api" : "PocketNetwork" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "RedHatSoftware,Inc." , "api" : "RedHatIntegration" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "ScaleDynamics" , "api" : "WarpJSserver" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "Site-Shot" , "api" : "RESTAPI" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "Teapot,LLC" , "api" : "Xilution" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "TheLinuxFoundation" , "api" : "EdgeXFoundry" }, { "category" : "APIMiddleware" , "company" : "Transposit" , "api" : "Transposit" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "42Crunch" , "api" : "42CrunchAPISecurityPlatform" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "Axiomatics" , "api" : "AxiomaticsPolicyServer" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "CritcalBlue" , "api" : "APPROOV" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "CryptoMove" , "api" : "CryptoMoveAPIs" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "CurityAB" , "api" : "CurityIdentityServer" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "ForumSystems" , "api" : "ForumSentryAPISecurityGateway" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "FXLabs,inc" , "api" : "APISec" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "IDFConnect,Inc." , "api" : "SSO/Rest" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "monapi.io" , "api" : "IPAddressAnomalyAPI" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "OneLogin" , "api" : "OneLogin" }, { "category" : "APISecurity" , "company" : "SoftwareAG" , "api" : "Microgateway" }, { "category" : "AutomotiveAPIs" , "company" : "Allstate" , "api" : "AllstateRoadsideServicesRescueAPI" }, { "category" : "AutomotiveAPIs" , "company" : "DaimlerAG" , "api" : "Mercedes-BenzCarData" }, { "category" : "AutomotiveAPIs" , "company" : "InfiniteLoopDevelopmentLtd" , "api" : "vehicleregistrationapi.com" }, { "category" : "AutomotiveAPIs" , "company" : "SmartcarInc." , "api" : "SmartcarAPI" }, { "category" : "AutomotiveAPIs" , "company" : "SmartMonkey.io" , "api" : "Flake" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Adzerk" , "api" : "AdzerkAdServingAPIs" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "ClickTime" , "api" : "ClickTimeRESTAPIv2" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Cloudmersive" , "api" : "CloudmersiveAPIs" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "CreditReportingServicesLLC" , "api" : "SmartAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "DataDemograph" , "api" : "DataDemograph" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "DigitalOwlLtd" , "api" : "semantictextanalysis" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Disarea,LLC" , "api" : "smartQAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "eBay" , "api" : "eBayDeveloperEcosystem" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "ETNA" , "api" : "ETNATradingAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Feedier" , "api" : "Feedier" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "FlexRule" , "api" : "FlexRuleDecisionasaService" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Guidebook,Inc." , "api" : "GuidebookOpenAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "HelloSign,aDropboxCompany" , "api" : "HelloSignAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Homebase" , "api" : "HomebasePublicAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Intuit" , "api" : "IntuitQuickBooksplatform:APIsforaccounting,payments,andpayroll" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "MaybeCapital" , "api" : "Kruch" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Medallia" , "api" : "MedalliaExperienceCloud" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Notarize,Inc." , "api" : "NotarizeBusinessandRealEstateAPIs" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Notificare" , "api" : "Notificare" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Paperplane" , "api" : "Paperplane" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Prisync" , "api" : "PrisyncAPIV2.0" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Proposify" , "api" : "RESTfulAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Quik!" , "api" : "Quik!FormsAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Rossums.r.o." , "api" : "DocumentManagementAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "rspective" , "api" : "Voucherify" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Saucepos" , "api" : "ChainReactive" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Seametrixsoftware" , "api" : "SeametrixAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Sisense" , "api" : "SisenseAPIs" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "TurnTechnologies" , "api" : "BackgroundCheckAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Typeform" , "api" : "TypeformAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "WingifySoftwarePvtLtd" , "api" : "VWOAPI" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Ximilars.r.o." , "api" : "Ximilar" }, { "category" : "BusinessSoftwareAPIs" , "company" : "Zenkit" , "api" : "ZenkitAPI" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "2600Hz" , "api" : "KAZOO" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Agora.io" , "api" : "AgoraVoice&VideoSDK" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Agora.io" , "api" : "Realtimevoice,videoandinteractivestreaming" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Amio" , "api" : "Amio" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Arvia" , "api" : "ARpoweredremotevideoassistance" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Botdelive" , "api" : "PushNotificationand2FAviaWhatsapp,MessengerandTelegram" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "ForkingSoftwareLLC" , "api" : "Mailsac" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "KarixMobilePvtLtd" , "api" : "karix.IO-UnifiedAPIforSMSandWhatsApp" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "karix.io" , "api" : "karix.io" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "KPN" , "api" : "Speechtotext" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "MatchMyThesisIVS" , "api" : "PicturaAPI" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "MicroOceanTechnologiesS/B" , "api" : "MoceanAPI" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Numspy" , "api" : "Numspy" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Nylas" , "api" : "NylasUniversalAPIs" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Ribbon" , "api" : "Kandy" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "SendBird" , "api" : "SendBird" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "sms77.io" , "api" : "SMSAPI" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "TeleSign" , "api" : "TeleSign" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Telnyx" , "api" : "RESTfulJSONAPI" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "TheThingsIndustries" , "api" : "TheThingsNetwork" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Twilio" , "api" : "Twilio" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Vonage" , "api" : "Nexmo,TheVonageAPIPlatform" }, { "category" : "CommunicationsAPIs" , "company" : "Voxbone" , "api" : "VoiceAPI,SMSAPI,ProgrammableComplianceAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "AbacabLtd" , "api" : "BoltronApi" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "AmplifyReach" , "api" : "NaturalLanguageUnderstanding(NLU)APIs" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ATTOMDataSolutions" , "api" : "RealEstate,Neighborhood,POIAPIs" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "BoggioAnalytics" , "api" : "FootballPredictionAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "BoulevardAI" , "api" : "BoulevardForesight" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "CDCWONDER" , "api" : "WONDER" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ChompFoodsLLC" , "api" : "Chomp" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Clearout" , "api" : "RESTful" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ClimaCell" , "api" : "MicroWeatherAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "CodeLineOy" , "api" : "MACaddressvendorlookup" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ContentSide" , "api" : "ContentSidePlateform" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "DataLantern,Inc" , "api" : "DataLantern-dataisthenewAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Datopian" , "api" : "REST" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "DIGIrealitys.r.o." , "api" : "Digireality.czoffers" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Edamam" , "api" : "Foodandnutritiondataplatform" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ElevationAPI" , "api" : "ElevationAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "EntityDigitalSportsPvtLtd" , "api" : "Rest" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "FakeJSON" , "api" : "FakeJSON" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "FoxyAI" , "api" : "FoxyAIAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "FullContact" , "api" : "FullContactEnrichAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "GeolakeLLC" , "api" : "GeolakeGeocodingAPIService" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Gnews" , "api" : "UnofficialGoogleNewsAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "HarvardLibraryInnovationLab" , "api" : "CaselawAccessProjectAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "HyperTrack" , "api" : "HyperTrack" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "InstituteforSocialResearchandDataInnovation,UofMinnesota" , "api" : "IPUMSAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "IntelligenceNode" , "api" : "Infeed" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Interzoid" , "api" : "InterzoidAPIs" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Joursouvres" , "api" : "JSON" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "LeadSquaredInc" , "api" : "LeadSquaredAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "LoctomeSportsLiveTracking" , "api" : "LoctomeAPIelevationservice" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "LoctomeSportsLiveTracking" , "api" : "LoctomeElevationService" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "LOTaDATA" , "api" : "CITYDASH.ai" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "MakCorps-HotelPriceComparisonAPI" , "api" : "HotelPriceComparisonAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "MarkLogic" , "api" : "MarkLogicDataServices" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "MaxPlanckInstituteofAnimalBehavior" , "api" : "MovebankRESTAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "mopinion" , "api" : "MopinionFeedbackDataAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "MovieQuotes" , "api" : "MovieQuotesAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "NationalResearchCouncilofItaly-InstituteofAtmosphericPollutionresearch(CNR-IIA)" , "api" : "GEOSSPlatformAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Neobi" , "api" : "NeobiOpenCannabis" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "NYCMayor'sOfficeforEconomicOpportunity" , "api" : "TheNYCBenefitsScreeningAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "OpenUp" , "api" : "OpenGazettesSouthAfrica" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "OpenUp" , "api" : "vulekamali" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Over-UnderDigitalInc." , "api" : "FootyStatsAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "PBDataServicesLLC" , "api" : "UpdateYourList.comRESTAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "PickpointioLTD" , "api" : "GeocodingserviceAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "PremierLeagueLiveScoresAPI" , "api" : "PremierLeagueLiveScoresAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "PUBG" , "api" : "PUBGDeveloperAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "RealtyMole" , "api" : "RentEstimateAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "RedisLabs" , "api" : "RedisEnterpriseProAPIs" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "RoaringAppsAB" , "api" : "REST" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ScoreBat" , "api" : "ScoreBat" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "scorelab" , "api" : "APIglobalwinescore" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "ScraperAPI" , "api" : "ScraperAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SearoutesS.A.S" , "api" : "searoutes.com" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SEOReviewTools" , "api" : "SEOContentAnalysisAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SkimTechnologies" , "api" : "SkimEngine" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SocialAnimal" , "api" : "MostSharedContent/NewsAPI,InfluencerSearchAPI,ShareCountAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SunsetWx" , "api" : "Sunburst" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "SzymonDukla" , "api" : "HolidayAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "TheSensibleCodeCompany" , "api" : "PDFtableextractionAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "TheDataDB" , "api" : "TheCocktailDB" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "TisaneLabs" , "api" : "TisaneAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Tripomatics.r.o." , "api" : "SygicTravelAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "WanderingLeafStudiosLLC" , "api" : "OpenBreweryDB" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "WeatherbitLLC" , "api" : "WeatherAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "WordnikSociety" , "api" : "theWordnikAPI" }, { "category" : "DataAPIs" , "company" : "Xooa" , "api" : "XooaAPI" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "Arcentry,Inc." , "api" : "Arcentry-DiagrammingAPI" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "CircleCI" , "api" : "CircleCIAPI" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "OhDear!" , "api" : "OhDear!API" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "PagerDuty" , "api" : "PagerDuty" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "Parasoft" , "api" : "ParasoftSOAtest" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "StackPath" , "api" : "EdgeInfrastructureAPIs" }, { "category" : "DevOpsAPIs" , "company" : "Tier1app" , "api" : "CrashanalysisAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Activeledger" , "api" : "Activeledger/Activecore" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "AiyoLabs" , "api" : "FlockSendConnect" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "BitcoinAverage" , "api" : "BitcoinAverageEnterpriseWebsocketAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "ClustTechnologies" , "api" : "ClustAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "echoAR,Inc." , "api" : "echoAR" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Kaleido" , "api" : "KaleidoAdministrativeAPI&KaleidoDeveloperAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Kloudless" , "api" : "KloudlessUnifiedAPIs" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "LandeCost.io" , "api" : "LandedCostCalculatorAPI/HSCodeSearchAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "MavatarTechnologiesInc." , "api" : "mCartomnichannelmarketplaceandaffiliatesalesPaaS" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Moovit" , "api" : "MoovitTransitAPIs" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "soajs" , "api" : "soajs" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Sterling" , "api" : "SterlingBackgroundScreening&IdentityAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "VerifileLimited" , "api" : "VerifileGlobalBackgroundCheckAPI" }, { "category" : "EnterpriseAPIs" , "company" : "Voucherify-rspective" , "api" : "Voucherify" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "BraveNewCoin" , "api" : "BNCCryptoDataAPI's" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Českáspořitelna" , "api" : "OpenBanking" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "CoinrankingB.V." , "api" : "TheCoinrankingAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "DeBetaalfabriek" , "api" : "IBAN-API" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "DeutscheBankAG" , "api" : "DeutscheBankAPIProgram" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "FactSet" , "api" : "FactSet:Developer" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "FinancialModelingPrep" , "api" : "FinancialModelingPrep" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "FinbourneTechnology" , "api" : "LUSID" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Finicity" , "api" : "TradestreamandUltraFICO" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "HavenLife" , "api" : "HavenLifetermlifeinsuranceAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Hydrogen" , "api" : "HydrogenAtom" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Intrinio" , "api" : "IntrinioFinancialDataAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "KalendariumLLC" , "api" : "EarningsCalendar" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "KuveytTürkParticipationBank" , "api" : "ASP.NETWebAPI2" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "MutualFundAPI" , "api" : "MutualFundAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Nomics" , "api" : "Nomics'CryptoMarketDataAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Nordea" , "api" : "FXMarketOrderAPI,FXListedRatesAPI,bothbuiltonRestAPItechnology" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "OCBC" , "api" : "Connect2OCBC" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "PayJoyInc" , "api" : "LockAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Shrimpy" , "api" : "ShrimpyUniversalCryptoExchangeTradingAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "TaxJar" , "api" : "TaxJarSmartCalcsAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Totle" , "api" : "TotleAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "TradeStation" , "api" : "TradeStationWebAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Xignite" , "api" : "MarketDataCloud" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "Yapily" , "api" : "YapilyAPI" }, { "category" : "FinanceAPIs" , "company" : "YouNeedaBudget(YNAB)" , "api" : "TheYNABAPI" }, { "category" : "HealthAPIs" , "company" : "CanIEatItLimited" , "api" : "CanIEatIt?ProductandBarcodeAPI" }, { "category" : "HealthAPIs" , "company" : "Caremerge" , "api" : "CaremergeAPI" }, { "category" : "HealthAPIs" , "company" : "eHealthMeInc" , "api" : "eHealthMeAPI" }, { "category" : "HealthAPIs" , "company" : "PersonalRemedies" , "api" : "PersonalRemediesAPI" }, { "category" : "HealthAPIs" , "company" : "SikkaSoftwareCorp" , "api" : "SikkaONEAPI" }, { "category" : "HomeAPIs" , "company" : "Allow2" , "api" : "Allow2" }, { "category" : "HomeAPIs" , "company" : "RealtyMole" , "api" : "RealtyMolePropertyAPI" }, { "category" : "IoTAPIs" , "company" : "BSHHausgeräteGmbH" , "api" : "HomeConnect" }, { "category" : "IoTAPIs" , "company" : "SoundHoundInc." , "api" : "Houndify" }, { "category" : "IoTAPIs" , "company" : "Temboo" , "api" : "APIToolkit&KosmosIoTSystem" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Adobe" , "api" : "AdobeXDPlatform" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "BakuageCo.,Ltd." , "api" : "AIMastering" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "BrighterToolsLtd" , "api" : "MediaMarkup" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Cloudinary" , "api" : "CloudinaryMediaManagementAPI" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Frame.io" , "api" : "Frame.ioDeveloperPlatform" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "GraphQL360" , "api" : "GraphQL360" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "InternetVideoArchive" , "api" : "Entertainment" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "LoremPicsum" , "api" : "LoremPicsum" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "MoodMe" , "api" : "FaceInsights" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "OpenShotStudios,LLC" , "api" : "OpenShotVideoEditingCloudAPI" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "PandaGeneralTrading" , "api" : "EthiopianMovieDatabases" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Rocketium" , "api" : "RocketiumVideoAPI" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Storyblocks" , "api" : "StoryblocksAPI" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Svrf" , "api" : "SvrfAPI" }, { "category" : "MediaAPIs" , "company" : "Ziggeo" , "api" : "ZiggeoAPI" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "BackendBox" , "api" : "BackendBox" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "DILLILABSLLC" , "api" : "DilliEmailValidationAPI(DEVA)" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "G-SquareSolutionsPvt.Ltd." , "api" : "bigdator/textrator" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "Marqeta" , "api" : "MarqetaDiVAAPI" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "Rasterwise,LLC." , "api" : "GetScreenshot" }, { "category" : "MicroservicesAPIs" , "company" : "TechfabricLLC" , "api" : "MicroservicesandRESTfulAPIs" }, { "category" : "Other:AIMiddleware" , "company" : "Intento,Inc." , "api" : "IntentoAIMiddleware" }, { "category" : "Other:BlockchainAPI" , "company" : "FactomInc" , "api" : "HarmonyConnect" }, { "category" : "Other:BlockchainAPIs" , "company" : "VizLoreLLC" , "api" : "ChainRider" }, { "category" : "Other:CAPTCHASolverAPI" , "company" : "CAPTCHAs.IO" , "api" : "CAPTCHAs.IOOCR" }, { "category" : "Other:ContentManagementAPI" , "company" : "CrafterSoftware" , "api" : "CrafterCMSGraphQLServer" }, { "category" : "Other:CyberSecurity-DataAnalysis&Analytics" , "company" : "PacketTotalLLC" , "api" : "StaticNetworkAnalysis&AnalyticsEngine" }, { "category" : "Other:DataAPIs,MediaAPIs,HealthAPIs,FinanceAPIs,EnterpriseAPIs," , "company" : "SummarizeBot" , "api" : "SummarizeBotAPIs" }, { "category" : "Other:DLTIOTATangleAPIforPayment/IOT/Data" , "company" : "deliontechnologies" , "api" : "delion.io" }, { "category" : "Other:E-CommerceAPIs" , "company" : "VIOLET" , "api" : "VIOLETAPI" }, { "category" : "Other:eCommerceAPI" , "company" : "Nexway" , "api" : "MONETIZE&CONNECT" }, { "category" : "Other:ElectronicsignatureAPI" , "company" : "SignRequest" , "api" : "SignRequestAPI" }, { "category" : "Other:Extensionsandintegrations" , "company" : "Sketch" , "api" : "Sketch" }, { "category" : "Other:GreentechAPI" , "company" : "Cloverly" , "api" : "CloverlyAPI" }, { "category" : "Other:History" , "company" : "VedicAPIs" , "api" : "VedicAPIs" }, { "category" : "Other:HospitalityandtravelAPI" , "company" : "Zodomus" , "api" : "Zodomus" }, { "category" : "Other:IdentityandUserManagement" , "company" : "FusionAuth" , "api" : "FusionAuth" }, { "category" : "Other:IdentityVerification/ComplianceAPIs" , "company" : "Trulioo" , "api" : "GlobalGateway" }, { "category" : "Other:InsuranceAPIs" , "company" : "CoverWallet" , "api" : "CoverWalletAPI" }, { "category" : "Other:IPGeolocationandThreatDataAPI" , "company" : "Ipregistry" , "api" : "Ipregistry" }, { "category" : "Other:LocationAPIs" , "company" : "Foursquare" , "api" : "PlacesAPI" }, { "category" : "Other:LocationAPIs" , "company" : "TomTom" , "api" : "TomTomMapsAPIs" }, { "category" : "Other:MachineLearning-TextAnalyticsAPIs" , "company" : "Converseon" , "api" : "Conversus.AI" }, { "category" : "Other:MachineLearningAPIHosting" , "company" : "Algorithmia" , "api" : "Algorithmia" }, { "category" : "Other:MappingAPI" , "company" : "TargomoGmbH" , "api" : "TargomoAPI" }, { "category" : "Other:NaturalLanguageProcessing" , "company" : "CodeqLLC" , "api" : "CodeqNaturalLanguageProcessingAPI" }, { "category" : "Other:NaturalLanguageProcessing" , "company" : "Twinword,Inc." , "api" : "TwinwordAPI" }, { "category" : "Other:NaturalLanguageProcessing/Generation/Understanding" , "company" : "UnFound.ai" , "api" : "UnFound.ai" }, { "category" : "Other:NewsAPI" , "company" : "SpaceflightNewsAPI" , "api" : "SpaceflightNewsAPI" }, { "category" : "Other:NotSpecifed" , "company" : "Catchy" , "api" : "WeareanAPIMarketingcompany" }, { "category" : "Other:NotSpecifed" , "company" : "Notificare" , "api" : "Notificare" }, { "category" : "Other:NotSpecifed" , "company" : "Socure" , "api" : "SocureID+solution" }, { "category" : "Other:OnlineMarketing(SearchEngineOptimization/SEO)" , "company" : "seobilityGmbH" , "api" : "SEOAPIs" }, { "category" : "Other:PDFDocumentToolsAPI" , "company" : "iLovePDF" , "api" : "iLovePDF™APIRest" }, { "category" : "Other:Real-TimeAPIManagement" , "company" : "PushTechnologyLtd." , "api" : "DiffusionReal-timeAPIManagementPlatform" }, { "category" : "Other:RobotAPIs" , "company" : "MistyRobotics" , "api" : "MistyRoboticsDevelopmentPlatform" }, { "category" : "Other:RouteOptimizationAPI" , "company" : "OnTerraSystems" , "api" : "RouteSavvyRouteOptimizationAPI" }, { "category" : "Other:ScreenshotAPI" , "company" : "Netcube" , "api" : "ApiFlash" }, { "category" : "Other:SearchAPIs" , "company" : "SocialSearcher" , "api" : "SocialMediaSearch&MonitoringAPI" }, { "category" : "Other:SecureDigitalTransport:21+verticalmarkets" , "company" : "Botdoc" , "api" : "Botdoc" }, { "category" : "Other:SmartGarden,environmentmonitoringandagriculture" , "company" : "FlowerChecker" , "api" : "plantidentificationAPI" }, { "category" : "Other:SocialMedia" , "company" : "GetYourPet,LLC" , "api" : "GetYourPetAPI" }, { "category" : "Other:Socialmedia" , "company" : "ZorangInc" , "api" : "JavaAPI" }, { "category" : "Other:SportsAPI" , "company" : "Decathlon" , "api" : "SportsTrackingData" }, { "category" : "Other:SportsAPIs" , "company" : "CompughterTechnologies,LLC" , "api" : "VersusSportsSimulator" }, { "category" : "Other:SportsAPIs" , "company" : "FantasyFootballNerd" , "api" : "FantasySportsAPI" }, { "category" : "Other:TextToSpeechAPI" , "company" : "SCDEVISSOFTWARESRL" , "api" : "CloudPronouncer" }, { "category" : "Other:TravelAPI" , "company" : "TravelgateX" , "api" : "TravelgateX.Theglobalmarketplaceforthetraveltrade." }, { "category" : "Other:TravelRecommendationEngine" , "company" : "Tripian" , "api" : "TripianAPI" }, { "category" : "Other:UrbanAPI" , "company" : "BoulevardAI" , "api" : "BoulevardForesight" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "BlockChyp" , "api" : "BlockChyp" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Cardknox" , "api" : "CardknoxAPI" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Cardknox" , "api" : "CardknoxRecurringPayments" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Fiserv" , "api" : "DigitalPaymentsSDK" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "PaywithBoltLtd" , "api" : "PaywithBolt" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "PayPal" , "api" : "DisputesAPI" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Payway,Inc" , "api" : "PaywayWS" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Stronghold" , "api" : "StrongholdPlatformAPI" }, { "category" : "PaymentAPIs" , "company" : "Uviba" , "api" : "UvibaPayments" } ] }

Summary

This brief tutorial on web scraping with python has outlined:

Connecting to a webpage. Parsing html using BeautifulSoup Looping through the soup object to find elements Performing some simple data cleaning

Using Scrapingdog API we were able to complete our scraping task in just 5 minutes of coding.

Thank you for reading! If you enjoyed my article then please hit the like button and feel free to comment & ask me anything.

Additional Resources

And there’s the list! At this point, you should feel comfortable writing your first web scraper to gather data from any website. Here are a few additional resources that you may find helpful during your web scraping journey:





































