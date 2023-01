Você está fazendo a manifestação errada

Você já conheceu aquelas pessoas que exalam confiança? Sua postura é perfeita, sua carteira de investimentos está no ponto e seus negócios já estão prosperando após um ano de operação. Você dificilmente pode deixar de ser atraído por sua energia radiante. Mas quando você pergunta a eles como eles conseguem viver uma vida sobre-humana, eles respondem: “Eu manifesto meus sonhos!” e todo o seu respeito por eles diminui rapidamente. Há muito estigma em torno da manifestação e da Lei da Atração em nossa sociedade. Há muitos crentes também — não me interpretem mal. Na maioria das vezes, porém, zombamos desse conceito que parece invocar a magia antiga e a energia invisível do universo. Recentemente, porém, conversei com uma mulher que tenho certeza que faria você mudar de ideia em uma simples conversa. Eu sei que estava convencido. Veja, a manifestação não precisa ser essa estranha canalização dos poderes do universo (a menos que você queira, é claro).

Como minha convidada Natasha Graziano me informou, muito da mecânica se resume à neurociência. Isso é o que vamos explorar no boletim informativo de hoje - então vamos nos aprofundar.

Como a manifestação é vista no mundo dos negócios

Natasha Graziano foi minha convidada do último mês de abril no Podcast de histórias de sucesso, e quero explorar suas incríveis interpretações em um momento. Primeiro, porém, vamos fazer um tour pelas maneiras pelas quais vemos (e interpretamos erroneamente) a manifestação no mundo dos negócios.

O atalho para o sucesso?

Começaremos com uma das interpretações errôneas mais comuns da manifestação nos negócios: o esquema de enriquecimento rápido. Muitas vezes, vemos a manifestação como uma forma de contornar a ordem natural das coisas.

A maioria dos empresários sabe que, na realidade, não há atalho para o sucesso financeiro - e é aí que muitas pessoas ficam céticas em relação à manifestação.

Na realidade, a manifestação nunca deveria ser sobre pegar atalhos ou contornar magicamente o trabalho necessário para o sucesso. Em vez disso, trata-se de alinhar seus pensamentos e ações com o que você deseja alcançar e, em seguida, permitir que as coisas sigam seu curso natural.

O espiritual 'woo-woo'

Outro desvio comum para pessoas de negócios são as afiliações espirituais frequentemente associadas à manifestação. Na verdade, alguns empresários veem a própria ideia de manifestação como um conceito “woo-woo” que nada tem a ver com o mundo real.

Agora, não quero falar por todos os empresários - mas sei que a maioria deles são pensadores lógicos e racionais. Na verdade, se você olhar para os quatro tipos de personalidade Myers-Briggs mais comuns de empresários bem-sucedidos, todos eles incluem Pensamento (em vez de Sentimento) e Julgamento (em vez de Percepção).

Em outras palavras, os empresários normalmente estão mais interessados em etapas acionáveis que produzirão resultados tangíveis, em vez de conceitos que podem ser difíceis de medir ou quantificar. E não há como negar que a manifestação tem vínculos espirituais em seu conteúdo teórico, que realmente não podem ser medidos ou quantificados.

O problema da inconsistência

Finalmente, há o flagrante problema de inconsistência – e isso também tende a aparecer na crítica religiosa. Se a manifestação não funciona para todos, por que deveria funcionar para a minoria? E, além disso, se funciona para algumas pessoas, mas não para outras, o que explica a diferença?

Todos esses são pontos válidos que merecem consideração cuidadosa. Afinal, a manifestação é uma ferramenta incrivelmente poderosa – e devemos desconfiar de qualquer técnica que tenha o potencial de produzir resultados tão vastos. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso também decorre de um mal-entendido de que a manifestação é de alguma forma sinônimo de operação de milagres ou oração.

Como você verá nas respostas de Natasha, porém, a manifestação depende mais de nossa própria disciplina e mentalidade do que de qualquer força externa. Dessa forma, é mais uma profecia autorrealizável do que um milagre – e esse é um conceito muito mais tangível para a maioria de nós.

Então, vamos entrar no pensamento de Natasha sobre o assunto.

Natasha Graziano: Uma das Maiores Motivadoras do Nosso Tempo

Você provavelmente já ouviu esse nome flutuando nos círculos de negócios e produtividade - mas, se ainda não ouviu, aqui está um rápido resumo de suas realizações notáveis até agora.

Natasha Graziano é a treinadora mental número um do país. Ela foi classificada como a 'palestradora motivacional feminina número 1 com menos de 40 anos no mundo' pela revista Forbes e a melhor coach de mentalidade feminina pela Business Insider.

Natasha também é a apresentadora do podcast The Law Of Attraction, que ganhou mais de 100 milhões de visualizações até o momento (uau!)

E se isso não bastasse para impressioná-lo, Natasha é a criadora do renomado Método MBS (Meditational Behavioral Synchronicity) — sua transformação para uma vida maior — que consiste em antigas técnicas de respiração, meditação em estados alterados de consciência e forte raízes na neurociência.

Seu conhecimento ajudou mais de 1,5 milhão de pessoas a transformar suas vidas, tornando-a um dos nomes mais respeitados em seu campo online internacionalmente. Ela foi vista no The New York Times, Wealth Insider, Marie Claire, Harper's Bazaar, BBC, Business Insider, Vogue, Forbes e muitas outras publicações de primeira linha.

Desnecessário dizer que você vai querer ficar em seus lugares para esta entrevista. Assista a tudo aqui para obter ainda mais informações sobre seu vasto conhecimento de neurociência comportamental.

O que é manifestação para você?

Esta é uma das principais questões que explorei com Natasha em nossa entrevista, não apenas para o bem do meu público, mas também para mim. Não sou cético, por si só - mas fico perplexo quando as pessoas começam a se desviar da realidade para o esotérico.

Para mim, manifestar algo significa que você está constantemente pensando nisso. Você já está assumindo que tem as coisas que deseja, de modo que todas as ações que realiza no dia-a-dia são inconscientemente voltadas para seus objetivos.

Natasha dá um passo adiante, no entanto, integrando os princípios da neurociência e os antigos padrões que nossos cérebros sempre seguiram.

“Eu ajudo as pessoas a liberar todo o seu potencial humano. Eu ajudo as pessoas a entender como unir a sabedoria antiga e a neurociência e onde elas se encontram. Eu elimino o ceticismo, elimino o woo-woo — não estou interessado em 'Pense positivamente e tudo aparecerá!' Não, esqueça.

Logo de cara, estou de acordo com essa interpretação das coisas. Acho que adotar uma abordagem realista é o que ajudará a remover o estigma em torno desses tipos de práticas.

“Nossa mente é esta peça de hardware, com dois milhões de anos. É a peça de hardware mais incrível que temos em nosso corpo. Ele nos ajuda a funcionar e também nos ajuda a funcionar mal se não o usarmos corretamente. Às vezes, você precisa desaprender o que sabe para crescer.”

Então, quais são os mecanismos por trás da manifestação?

Natasha teve a gentileza de falar sobre alguns dos pontos principais de seu livro, Be It Until You Become It , que ainda nem foi lançado para compra mais ampla. Ela tem uma imensa base de conhecimento quando se trata dessas coisas, e eu estava animado para me aprofundar.

Neurociência e a anatomia de nossos pensamentos

“A neurociência é algo que pesquiso há muitos, muitos, muitos anos. Temos uma parte do nosso cérebro chamada sistema de ativação reticular. Na parte inferior do cérebro, ele filtra dois milhões de bits de dados a cada segundo – cores, sons e coisas que você vê. E mostra as coisas que você considera importantes.”

Já tinha ouvido falar desse conceito antes. Se você notar um carro amarelo, de repente você os verá em todos os lugares. Se você acredita em má sorte, começará a se concentrar em todas as coisas ruins que acontecem com você.

“Qualquer coisa em que você concentre sua mente é o que você considera importante. Portanto, se você está pensando em síndrome do impostor e negatividade - "Não sou digno de amor", "Não sou digno do aumento de salário", "Não sou digno de ter um bom podcast" - sua ativação reticular sistema vai lhe mostrar evidências para provar que aquele sistema de crença que você aparentemente considera importante é real.”

Na verdade, fiz uma pesquisa rápida sobre isso, porque soa muito como viés de confirmação. A Dra. Carol Dweck, uma das pesquisadoras mais influentes no campo da mentalidade, fala sobre algo chamado Mentalidade Fixa ; se você diz a si mesmo que a melhoria é impossível e que seus objetivos são inatingíveis, você para de tentar. Todas as evidências apontam para o fracasso antes mesmo de você começar.

“Mas se você começar a pensar em valor, abundância, riqueza, em algo diferente”, explicou Natasha, “esses novos caminhos neurais, as conexões sinápticas, mudam. Seu sistema de ativação reticular mostra novas evidências ao seu redor. Então depende de você.”

Essa última observação ressoou em mim - depende de você. O que afasta muitas pessoas da manifestação é o equívoco de que você entrega toda a responsabilidade aos 'poderes constituídos' - mas, como Natasha explica, não funciona assim. Recusar-se a assumir o controle é recusar um papel ativo em sua própria vida.

Você pode mudar seus pensamentos

Muitas pessoas não estão cientes disso, mas nossos pensamentos estão totalmente sob nosso controle. Eles não são como cabelos soltos que se recusam a ser domados em um dia úmido - podemos mudar toda a nossa mentalidade. A respeitada Dra. Caroline Leaf passou grande parte de sua carreira provando esse fato por meio de extensas pesquisas. Mas é preciso ação e trabalho.

“No outro dia, eu estava me sentindo incrível”, disse Natasha, “mas não comecei meu dia assim. Comecei meu dia muito mal. Então, como você muda esses pensamentos? Você sacode isso. Você faz ioga, sai para correr, literalmente sacode fisicamente o corpo. Porque quando você sacode o corpo, o DNA se move fisicamente. As células se movem. Os átomos se movem. Nós mudamos."

A propósito, isso é totalmente baseado na ciência. Já foi provado repetidas vezes que nosso estado físico se correlaciona diretamente com nosso estado mental. O exercício envia mais sangue e oxigênio para o cérebro e também estimula a liberação de endorfinas – também conhecido como “hormônio da felicidade”.

É por isso que tantas pessoas juram por coisas como ioga e meditação. Eles ajudam a aquietar a mente e nos permitem focar no momento presente. Isso é fundamental porque nossos pensamentos tendem a vagar em direção ao passado ou futuro.

E não, não estou sugerindo que o movimento físico seja uma cura para tudo. A medicina convencional tem seu lugar no tratamento de saúde mental, assim como a terapia. No entanto, às vezes você simplesmente acorda do lado errado da cama e precisa ser sacudido como um globo de neve para voltar à sua mentalidade certa.

Você é seus hábitos

Natasha deu um último conselho para ajudar na construção de uma mentalidade de manifestação: fique atento aos seus hábitos e arranque as ervas daninhas assim que germinarem.

Ela compartilhou uma ótima regra a ser lembrada - seus pensamentos se tornam seus sentimentos, seus sentimentos se tornam seus hábitos e seus hábitos se tornam você.

“Seus hábitos se tornam você. Quem somos aos 30 anos é apenas um amálgama de nossos hábitos. O que fazemos, o que fazemos regularmente e no que acreditamos — é isso que somos”, explicou Natasha.

É essencialmente uma reformulação da infame citação de Lao Tzu:

Observe seus pensamentos, eles se tornam suas palavras; observe suas palavras, elas se tornam suas ações; observe suas ações, elas se tornam seus hábitos; observe seus hábitos, eles se tornam seu caráter; observe seu personagem, ele se torna seu destino.

Você não precisa de pesquisa para confirmar isso (embora eu tenha certeza de que poderia encontrá-lo). Isso não é simplesmente realidade para cada um de nós? Se você passa muito tempo inativo, você se torna inapto. Se você passa a maior parte de seus dias lendo, você se torna bem instruído.

E agora estou realmente começando a entender o que é manifestar: é assumir a responsabilidade por suas ações e manter cada pensamento cativo.

Mas como você realmente faz isso?

Depois de uma rápida pesquisa de superfície no Google sobre “como manifestar a vida dos seus sonhos”, ficou claro para mim que metade dos conselhos na internet agora é um absurdo de fada do ar. (A outra metade é completamente bizarra).

Para ser sincero, acho que saber como se manifestar vem simplesmente de uma compreensão mais profunda do que falamos na entrevista de Natasha. Se você entender que seus pensamentos podem rapidamente se tornar suas ações e que suas ações podem criar sua realidade, você está no caminho certo para atrair as coisas que deseja.

Eu daria um passo adiante e diria que você já está se manifestando mesmo sem saber. Claro, você pode estar manifestando as coisas erradas - fracasso, falta de confiança, perda de amizade, etc. - mas você ainda está se manifestando através de cada decisão que toma, cada palavra que fala e cada emoção que sente.

A chave é tornar-se mais consciente de seus pensamentos e sentimentos e aprender a direcioná-los da maneira certa.

Para encerrar

Vou completar o boletim com alguns conselhos práticos que Natasha deu sobre como mudar seus hábitos e sua mentalidade:

“Anote cada coisa que você fez desde a manhã até a noite. Antes de ir para a cama, olhe para cada coisa que você escreveu e marque até 10. Então você tomou seu café? Isso foi um nove em 10. Você teve uma chamada negativa, então é um dois em 10.

“Agora, por que estou pedindo para você avaliá-los em 10? Porque qualquer coisa que esteja abaixo de oito em 10 é algo que você deseja desenterrar do seu jardim. Você quer arrancá-lo e tirá-lo do seu jardim - é uma erva daninha filha da puta.”

Ela precisa dizer mais? Livre-se dessas ervas daninhas e tenha a vida que deseja. Eu sei que você é mais do que capaz.

Se quiser saber mais da incrível Natasha Graziano, assista a entrevista completa aqui . Até a próxima vez!