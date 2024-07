Vai ser maio... uma nova atualização de aplicativo móvel, avatares pixelados, páginas de histórias renovadas e muito mais

Notícia emocionante! Nossa atualização mensal do produto está aqui! Prepare-se para a atualização mais recente do aplicativo móvel, avatares pixelados inspirados em Memoji da Apple, tema colorido “April Shower Brings May Flowers”, melhor layout de páginas de histórias, nova página de classificação dos principais escritores e muito mais!



Esta atualização de produto reflete as alterações na plataforma de 1º de março a 3 de maio de 2024.





Novidade para escritores

A versão 2.0 trouxe os dados de pesquisas originais do HackerNoon e pesquisas de tecnologia ativas para o aplicativo HackerNoon para ajudá-lo a ficar por dentro das tendências da Internet. Fique por dentro das últimas discussões sobre tecnologia, vote e contribua com seus insights para tópicos de enquetes - tudo pelo seu telefone! Veja como: Navegue até a página inicial, role para baixo e toque em “Enquete da Semana” - isso o levará a uma coleção de enquetes concluídas.

Protip : Quando você vir um tópico que deseja elaborar, como este , basta clicar em “✏️sobre os resultados” e você será direcionado para um rascunho totalmente editável. Você também pode criar um novo rascunho nas versões web das enquetes do HackerNoon! Basta pesquisar qualquer enquete em nosso banco de dados de enquetes e clicar em “Escrever sobre os resultados” para obter um novo rascunho com os resultados das enquetes na imagem principal.

Esta versão também inclui melhorias importantes na experiência de escrita móvel. Adicionamos centenas de modelos de histórias para facilitar o início da escrita e fizemos com que a história do título funcionasse mais como o Apple Notes e o Google Keep, editável no próprio rascunho da história e nas configurações da história. Ideias inovadoras podem vir de teclados minúsculos!





E isso não é tudo. Melhoramos e aceleramos a autenticação para economizar alguns momentos preciosos ao abrir o aplicativo HackerNoon e alteramos a guia do usuário para que, ao tocar nela, você seja direcionado instantaneamente ao seu perfil de usuário, onde poderá atualizar facilmente suas informações ou navegar para configurações. Confira por si mesmo:





Continue enviando comentários ! Continuaremos melhorando!





Indicadores de credibilidade Emoji da HackerNoon agora estão ativos Figura e Github !

Nosso pacote de emojis pixelados de código aberto foi projetado para comunicar o contexto sobre o conteúdo de uma história no HackerNoon e você pode ser um dos primeiros a experimentá-los!





O que você obterá com este pacote de código aberto?

Emojis pixelados, projetados em uma grade de 24px. SVGs bem elaborados Totalmente personalizável Pronto para uso para desenvolvimento via Repositório GitHub e Figura !





Parece bom? Experimente-os hoje e conte-nos sobre sua experiência aqui . Projetando indicadores de credibilidade de emojis do HackerNoon : Obtenha a perspectiva do desenvolvedor aqui . Saiba mais sobre Indicadores de Credibilidade Emoji aqui . Leia sobre todos os nossos indicadores de credibilidade de emojis, seu significado e como usá-los aqui .





A mais recente evolução Classificação dos melhores escritores do HackerNoon agora apresenta uma página dedicada para cada um de nossos Categorias de tecnologia . Este recurso tem como objetivo destacar os colaboradores excepcionais do HackerNoon e refinar e aprimorar a experiência dos leitores, tornando mais fácil descobrir e interagir com as principais vozes da tecnologia.





Agora você pode navegar para todas as categorias de tecnologia na navegação superior. Confira!





O que há de novo?

Páginas dedicadas: cada categoria de tecnologia agora possui sua própria página dedicada aos principais escritores, oferecendo uma exibição abrangente dos escritores mais prolíficos. Se você visitar https://hackernoon.com/writers/programming você verá o perfil de cada redator principal, incluindo nome, nome, biografia e avatar, tags de experiência e sua posição no ranking. Atualizações em tempo real: nossa classificação dos melhores escritores é atualizada diariamente, garantindo que os usuários permaneçam atualizados com os colaboradores mais recentes em suas categorias favoritas.





Como isso melhora sua experiência?

Se você é leitor, este ranking é um ótimo lugar para encontrar novos autores e assinar seus trabalhos. E se você é um escritor... bem, você não gostaria de conseguir um lugar de destaque? Descobrir como aqui . Leitura feliz!





Novidade para leitores





Avatares pixelados acabaram de chegar ao HackerNoon e agora você tem o poder de criar os seus próprios!

Adicione um pouco de diversão ao seu perfil e melhore sua experiência no HackerNoon, garantindo que seu perfil reflita sua verdadeira essência.









Obtenha seu avatar personalizado:

Vá para sua configurações da página de perfil . Clique no botão “Criar Avatar” – você não pode perder! Divirta-se criando seu avatar! Clique em “Salvar Avatar” e ele substituirá automaticamente sua antiga imagem de espaço reservado.





"Em um mundo de pétalas e pixels, deixe seu conteúdo florescer." - GPT, bate-papo





Experimente o novo tema HackerNoon clicando no ícone do pincel, escolhendo BlossomBytes e clicando em salvar. Veja como o design é transformado instantaneamente:

Dica: você também pode personalizar o HackerNoon de muitas outras maneiras por meio da configuração Choose Your Color do HackerNoon. Basta clicar no pincel à direita do banner amarelo e ver por si mesmo!

O HackerNoon continua a simplificar o processo de inscrição e, se você tiver uma conta do Google, esta é para você: conheça a inscrição e login do Google com um toque. Esse recurso aproveita a segurança e a conveniência do sistema de autenticação do Google, facilitando o acesso ao HackerNoon com um único toque, seja você um escritor experiente ou um novo leitor ansioso para explorar nossa plataforma, garantindo uma experiência descomplicada.





Tudo o que você precisa é:

Navegador Chrome do Google em seu computador; Para estar conectado à sua conta do Google.





Com esses dois requisitos marcados, você poderá visitar hackernoon.com e com apenas um toque, cadastre-se ou faça login. Veja como é:





Lembre-se: você deve estar conectado ao Google para que o login com um toque funcione! Se, depois de fazer login na sua conta do Google, você ainda não vir a opção de um toque, verifique as permissões do HackerNoon no seu navegador.





E se eu não tiver uma conta do Google?

Sem problemas! Você pode seguir nosso fluxo regular de inscrição ( saiba mais aqui e aqui ), apenas certifique-se de ter um e-mail ativo, uma conta GitHub ou uma conta X e está tudo pronto! Clique aqui para criar uma conta HackerNoon!





As páginas da história receberam uma nova reformulação! As traduções e resumos TLDR agora compartilham o destaque com o título da história, melhorando a navegação. Identifique facilmente histórias com vários autores na seção "Sobre o autor", juntamente com vários CTAs. Aproveite os divertidos ícones pixelados para marcar, reagir, comentar e compartilhar, adicionando um toque divertido à interação. Além disso, histórias mais amplas agora ocupam mais espaço na tela, garantindo melhor legibilidade.









Novidade para marcas

Para nossas queridas marcas, acaba de chegar um novo pacote: Comunicado de imprensa técnico !

Publique seus anúncios no HackerNoon e junte-se às nossas marcas confiáveis +4K em todo o mundo.



Se você está indeciso sobre fazer ou não parceria com o HackerNoon, consulte nossa seção Demografia do Leitor à direita aqui .





Isso é tudo, pessoal!