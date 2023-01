Upwork em perigo real de perder MILHÕES acima de UM DÓLAR "Taxa de conversão"

Muito longo; Para ler Você encontrou um cliente de longo prazo no Upwork. Você aceitou os termos do Upwork no momento em que se inscreveu. Portanto, mantenha seus cavalos freelancers por dois anos e, em seguida, você está livre para ir. Ou, você é, de verdade? Até as últimas mudanças do Upwork ToS, o que você e seu cliente decidem fazer depois de dois anos não era da conta do Upwork. Mas, as coisas mudaram.

Em 2020, peguei Upwork em flagrante por postar empregos falsos para manter lances de freelancers. Upwork admitiu que havia os chamados “trabalhos de teste” e prometeu reembolsar freelancers por “conexões” desperdiçadas.





Estou fazendo isso de novo nesta história. Desta vez é diferente, ainda mais grave e caro.





A ignorância nem sempre é uma felicidade, meus queridos colegas freelancers. Você deveria saber melhor. Fiz meu “call of duty” com esta história:





O que aconteceu?

A Notória Seção 7.3 do Upwork ToS recebeu uma atualização “silenciosa”

Você sabe? Você está ciente? Você se importa? Bem, você deveria.





Tudo começou na Comunidade Upwork oficial com uma pergunta legítima que levantou uma tempestade de críticas e confusão. Aqui está uma captura de tela, caso este tópico fique indisponível por motivos desconhecidos ou “dificuldades técnicas”.





A Upwork Community é gratuita para acessar e ler todas as perguntas e respostas. Se você quiser participar desta ou de qualquer outra discussão, você deve ter uma conta Upwork - apenas um lembrete gentil. Você é bem vindo.





Eu tinha uma pergunta para este usuário vigilante do Upwork. Como Amanda ficou sabendo da mudança? O usuário Upwork Mykola nos fez um grande favor.





Quem não deve ser nomeado





Espere! O que? Por quê? Estamos falando de ToS (Termos de Serviço). Não há e não deve haver nada ultrassecreto sobre isso.





Vamos dar uma olhada, certo?





Aqui está um link para a Seção 7 de Não-Evasão dos ToS da Upwork.





Fato engraçado. Eu sou formado em direito. Em defesa da Upwork, devo dizer o seguinte:





Upwork tem o direito de alterar seus ToS a qualquer momento.

de alterar seus ToS a qualquer momento. A Upwork não tem obrigação de informar seus usuários a cada vez sobre essas mudanças.





Agora, há outra questão.





O Upwork tem a “obrigação moral” de informar seus usuários sobre as mudanças nos ToS, especialmente se essas mudanças tiverem sérias implicações, para dizer o mínimo? Sim querida, sim, eles têm!





Então, qual é o problema com o “silêncio ensurdecedor” do Upwork?

Algo não está certo - é muito mais do que apenas a matemática





Parece que um Redditor está no caminho certo.





Vamos, você não pode estar falando sério. É apenas um dólar. O que é todo o alarido sobre isso?





Em inglês simples e leigo, sem termos jurídicos complicados, vamos nos aprofundar nisso juntos.





Então, aqui vai.





Digamos que, para o bem desta história, você trabalha com um cliente no Upwork há algum tempo. A certa altura, você percebe que não precisa mais do Upwork. Você deseja levar seu trabalho e cliente para fora do Upwork.





Você pode optar por não cumprir as obrigações da Seção 7.1 com relação a cada Relacionamento Upwork somente se o Cliente ou Freelancer pagar à Upwork uma Taxa de Conversão que seja no mínimo $ 1.000 USD e até $ 50.000 USD para cada Relacionamento Upwork, a menos que o Cliente e o Freelancer tenham um Relacionamento Upwork por pelo menos dois (2) anos.





Eu sei como parece e soa, mas vamos ser justos. Você encontrou um cliente antigo no Upwork. Você aceitou os termos do Upwork no momento em que se inscreveu. Portanto, segure seus cavalos freelance por dois anos e, em seguida, você está livre para ir. Ou, você é, de verdade?





Até as últimas mudanças do Upwork ToS, o que você e seu cliente decidem fazer depois de dois anos não era da conta do Upwork. Mas, as coisas mudaram.





Se o Cliente e o Freelancer tiverem um Relacionamento Upwork por pelo menos dois (2) anos, a Taxa de Conversão é nominal de $ 1 USD para fins administrativos.





Ainda não faz sentido? Não tem problema, você não é o único.





Ponto em! Parabéns!





Você vê, Upwork quer SABER, Upwork precisa SABER! E, esta é uma maneira inteligente de fazer isso.





O que você acha que vai acontecer quando você e seu cliente ficarem presos na porta Upwork ToS?





Aqui está a minha interpretação disso:





Upwork: “Onde você pensa que está indo?”

Freelancer & Cliente: “Estamos saindo. Dois anos se passaram. Somos livres."

Upwork: “Mas, você pagou a taxa de conversão?”

Freelancer & Cliente: “Para quê? Não pagamos mais do que o suficiente nesses dois anos?”

Upwork: “Sim, você tem, e nós apreciamos isso. Mas você ainda tem que pagar um dólar para fins administrativos.”

Freelancer e Cliente: “Não é uma maneira conveniente de você descobrir quem está saindo da sua plataforma?”

Upwork: “Essa é a sua interpretação livre de nossos ToS. Não podemos comentar sobre isso.”

Freelancer & Cliente: “Quem disse que você não vai aproveitar essa informação para tentar nos convencer a ficar?”

Upwork: “De novo. Não podemos comentar sobre isso.”

Freelancer & Cliente: “É uma quantia ridícula, essa sua Taxa de Conversão, mas não representa uma razão legal válida para a violação de seus ToS, especialmente as cláusulas de Não-Evasão e Opt-Out?”

Upwork: “Bem, legalmente falando, sim. Mas, vamos resolver isso. O que você gostaria de beber?"





Um dólar ou um bilhão de dólares - não faz diferença (legal)





Bem, você vê, não é tão simples.





Se o Upwork não tivesse o problema de os usuários quererem sair da plataforma, eles não teriam imposto a infame Seção 7, em primeiro lugar.





Obviamente, as coisas escalaram tanto a tal ponto que “medidas” adicionais tiveram que ser implementadas. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Upwork está tentando manter "o melhor dos melhores" por todos os meios necessários, mesmo que isso signifique usar a "força legal suave", como a taxa de conversão.





Os advogados da Upwork devem ter sido muito caros. Minha opinião legal que você não pediu: esse é o dinheiro bem gasto para o Upwork.





Há apenas um problema de "um dólar", no entanto. Essa taxa de um dólar pode custar à Upwork milhões de dólares em taxas de serviço perdidas. O que você acha de como os usuários reagirão a esta última armadilha legal do Upwork?





Os usuários escolhem suas palavras cuidadosamente no Upwork Community por razões óbvias. É por isso que prefiro o Reddit, onde as pessoas falam livremente sem medo. Se você está me perguntando, “vox populi” no seu melhor.









Você teve um problema, Upwork - Agora, você tem dois

Upwork poderia ter deixado as coisas do jeito que estavam antes, e ninguém teria notado, muito menos discutido por dias.

Pessoas vêm e vão. Sempre foi assim na indústria freelance. Upwork não é exceção. O Upwork deveria ter mantido sua boca ToS fechada, a menos que o problema de usuários saindo depois de dois anos fosse tão grande que se transformasse em um “êxodo”.





Upwork teve sucesso em uma coisa. Ele aumentou a “conscientização” de suas problemáticas cláusulas de não evasão e taxas de exclusão da pior maneira possível:





Os usuários estão discutindo questões legais em vez de novos projetos e recursos na Comunidade.

Em vez de oferecer uma suculenta cenoura de lealdade, a Upwork está ameaçando com um bastão legal ainda mais longo.

Aqueles que têm dúvidas sobre partir, agora não conseguem parar de pensar e falar sobre isso.

Aqueles que já partiram ganharam mais um motivo para não olhar para trás.

Aqueles que não tinham ideia da possibilidade de sair tiveram uma ideia interessante para pensar.





Parabéns, Upwork! Você acabou de pagar um dólar pelo bumerangue mais caro da história dos negócios. Se e quando ele atingir você de volta, vai custar milhões.

Não se preocupe, não vou denunciá-lo ao Upwork. Espero que um dia haja uma seção dos Termos da Upwork dedicada a mim e minhas histórias. Até então, deixo vocês com a letra reveladora da música relevante do The Clash:





Devo ficar ou devo ir agora? Devo ficar ou devo ir agora? Se eu for vai ter problema E se eu ficar vai ser em dobro