Lançamento da Mainnet UniLend V2: o primeiro protocolo de empréstimos e empréstimos sem permissão para todos os ativos

UniLend Finance, um protocolo financeiro descentralizado líder, lançou sua nova versão revolucionária UniLend V2 na rede principal Ethereum. UniLend V2 marca um marco significativo como o primeiro protocolo de empréstimo e empréstimo sem permissão para todos os tokens ERC20 , abrindo portas para DeFi para todos e revolucionando o cenário de ativos digitais.





Sendo listada na Binance e na Coinbase Custody, a UniLend Finance ampliou significativamente seus horizontes em escala global. Este movimento estratégico expõe o projeto a um vasto público de entusiastas e investidores de criptografia em todo o mundo, solidificando o seu papel fundamental como uma força transformadora no ecossistema DeFi.





O setor DeFi experimentou um crescimento exponencial nos últimos anos; no entanto, muitos tokens permanecem sem suporte dos protocolos existentes, como Aave e Compound, deixando uma parte substancial do mercado desprovida de funcionalidades DeFi.





Com o UniLend V2, os usuários agora podem emprestar e tomar emprestado mais de 13.000 tokens ERC20, capacitando os usuários com acesso incomparável a finanças descentralizadas. Esta iniciativa inovadora impulsiona o mercado total endereçável de DeFi para mais de US$ 300 bilhões, democratizando o acesso a serviços financeiros para todos.





A missão da UniLend, “Tornar cada ativo digital produtivo”, sustenta o compromisso da plataforma em melhorar a funcionalidade dos ativos digitais. UniLend V2 representa um salto significativo na concretização desta visão, posicionando o protocolo como uma pedra angular das futuras aplicações DeFi.





UniLend V2 apresenta recursos inovadores, como pools de ativos duplos isolados para empréstimos e empréstimos, aproveitando oráculos de alimentação de preços e otimização de gás para aumentar a eficiência e a segurança. Além disso, a plataforma oferece empréstimos flexíveis, empréstimos instantâneos, liquidez não fungível, liquidações concentradas, feed de preços OnChain e uma experiência de usuário perfeita, garantindo um ecossistema DeFi abrangente e fácil de usar.





A jornada da UniLend começou com UniLend V1, que introduziu o conceito de empréstimos rápidos sem permissão. Nos últimos dois anos, a UniLend V1 executou mais de US$ 50 milhões em empréstimos instantâneos em Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain e Moonriver, com mais de 25 tokens suportados. Lançou as bases para a evolução das finanças descentralizadas.





O sucesso do UniLend V2 na testnet ressalta sua prontidão para o mercado. Com mais de 100.000 transações em mais de 50 pools de liquidez de teste e 12.000 usuários ativos, demonstrou sua escalabilidade, eficiência e confiabilidade. Os contratos inteligentes do UniLend V2 foram submetidos a auditorias rigorosas pelas empresas líderes Peckshield e Slowmist, garantindo os mais altos padrões de segurança.

Além disso, o lançamento do programa ImmuneFi Bug Bounty, com um conjunto de recompensas de US$ 25.000, ressalta o compromisso da UniLend em proteger os fundos dos usuários.





Com um portfólio impressionante de mais de 100 parcerias estratégicas como Polygon, Injective, Chainlink e muito mais, o ecossistema da UniLend está se expandindo dinamicamente. A plataforma continua a capacitar uma gama crescente de ativos com a sua principal funcionalidade de concessão e contração de empréstimos, contribuindo para a evolução contínua das finanças descentralizadas.





À medida que a UniLend traça o caminho para o futuro das finanças descentralizadas, a plataforma convida cordialmente a sua extensa comunidade global, que abrange 147 mil membros da comunidade em 13 canais de distribuição e 8 comunidades regionais, bem como a comunidade Web3 mais ampla, para experimentar o seu revolucionário protocolo UniLend V2. e desbloquear o potencial de produtividade de cada ativo digital.





“Isso marca apenas o começo, pois imaginamos que o UniLend será uma camada base futurística para todas as aplicações Future DeFi. Com o UniLend V2, não estamos apenas lançando um protocolo; estamos iniciando um movimento – um movimento para desbloquear o potencial de todos os ativos e capacitar todos a emprestar e tomar emprestado qualquer token. O lançamento do UniLend V2 significa nossa determinação em revolucionar as finanças descentralizadas”, disse Chandresh Aharwar, CEO da UniLend Finance.





Sobre a UniLend Finance:

UniLend Finance é um protocolo líder de empréstimo e empréstimo multichain sem permissão que permite aos usuários emprestar, pedir emprestado e ganhar juros sobre qualquer token ERC20. Com foco na descentralização e inclusão, a UniLend visa capacitar os usuários, tornando cada ativo digital produtivo. UniLend V2 representa a próxima evolução em protocolos DeFi, oferecendo recursos inovadores e acessibilidade incomparável. Eles estão desenvolvendo uma camada base futurística para todas as aplicações DeFi.





