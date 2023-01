Uma olhada rápida sob o capô de um contrato inteligente NFT (parte 1)

LEARN MORE ABOUT @CRYPTOMADHATTER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

NFTs, também conhecidos como tokens não fungíveis, vêm em muitos tipos diferentes, mas em sua essência é um contrato inteligente que define o que torna esses ativos o que são e como eles funcionam dentro de um conjunto de condições pré-programadas.

A maioria das definições de NFTs até o momento variam dependendo de qual perspectiva vem. A Forbes descreve os NFTs como ativos digitais que representam objetos do mundo real, enquanto o Cointelegraph os define como representações verificáveis e únicas de bens digitais e físicos.

Por outro lado, a Binance Academy explica os NFTs como criptoativos que representam algo único e colecionável usando a tecnologia blockchain, enquanto a Investopedia ainda vai um nível mais alto e descreve os NFTs como ativos criptográficos em um blockchain com códigos de identificação exclusivos e metadados que os distinguem uns dos outros.

Essas definições variadas de NFTs não estão erradas, mas podem ficar bastante confusas, especialmente para alguém que está apenas começando a explorar o que são NFTs e o que os torna tão valiosos que as pessoas estão gastando quantias insanas neles.

Por esse motivo, é importante observar os fundamentos do que compõe um NFT para obter uma compreensão sólida do que eles realmente são e apreciar o valor que eles trazem para a mesa - e tudo começa com um contrato inteligente.

Contrato Inteligente Definido

Um contrato inteligente é simplesmente um programa de computador armazenado no blockchain que é executado automaticamente quando condições pré-determinadas são atendidas.

Como um contrato inteligente é autoexecutado quando condições pré-programadas são acionadas, ele permite que duas partes definam as condições de uma transação sem a necessidade de confiar em um intermediário para supervisionar a execução.

Exemplo:

John quer reservar um fundo para garantir que será capaz de pagar seu aluguel de US$ 500 a Adam todo dia 15 de cada mês pelos próximos 6 meses. Usando um contrato inteligente, John pode programá-lo para verificar a data atual, enviar os US$ 500 automaticamente para a conta de Adam no dia 15 e repetir o processo todos os meses até que o período de 6 meses termine.

Blockchain para contratos inteligentes

Ethereum (ETH) é uma plataforma de código aberto que usa a tecnologia blockchain e suporta a funcionalidade de contrato inteligente. É considerado um "computador mundial" onde os desenvolvedores de software podem implantar contratos inteligentes e permitir que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Atualmente, o Ethereum é o blockchain mais dominante para aplicações de contratos inteligentes, especialmente NFTs. A empresa de notícias independente Forkast informou que, no primeiro trimestre de 2022, o Ethereum representava mais de 72% de todas as vendas de NFT até o momento - um mercado que deve ultrapassar US$ 30 bilhões no ano.

No entanto, também existem outros blockchains que suportam aplicativos de contrato inteligente além do Ethereum e alguns são otimizados para fins específicos, como jogos e arte digital.

Solana (SOL), Cardano (ADA), Tron (TRON), Tezos (XTZ), Hive (HIVE) e Avalanche (AVAX) são apenas algumas das alternativas Ethereum que estão atualmente fazendo ondas e notavelmente envolvidas no espaço NFT.

Padrões de token

Já existem muitos casos de uso notáveis de contratos inteligentes até o momento, incluindo aplicativos DeFi, tokenização de ativos, DAOs e, é claro, NFTs. Cada um adere a um padrão de desenvolvimento específico para garantir que o contrato inteligente permaneça combinável e o projeto permaneça interoperável entre as implementações.

Quando se trata de tokens, os contratos inteligentes devem observar o padrão de token específico necessário para o projeto. Este padrão de token varia por blockchain e pode vir em um ou vários tipos.

No Ethereum , temos o padrão ERC-20 que rege tokens fungíveis, ERC-721 quando se trata de NFTs e ERC-1155 que permite a criação de tokens fungíveis e NFTs.

Solana , por outro lado, usa o termo "programas" em vez de "contratos inteligentes" ou "padrões de token". Esses programas existem em sua Solana Program Library (SPL), com seu Token Program regendo a implementação de tokens fungíveis e NFTs na blockchain Solana.

Enquanto isso, a Tezos possui o padrão de token FA2 (Financial Application 2), que suporta uma variedade de tipos de token, incluindo tokens fungíveis, não fungíveis e não transferíveis, bem como contratos de vários ativos.

A Avalanche, por sua vez, possui Contract Chain (C-Chain) , que é seu blockchain de contrato inteligente padrão que permite a criação de qualquer contrato inteligente compatível com Ethereum. Isso significa que os usuários podem usar os padrões de token da Ethereum no Avalanche para criar tokens, incluindo NFTs.

Funcionalidades de contrato inteligente

Dizemos que um contrato inteligente é o coração de um NFT e por boas razões - uma delas é que é o contrato inteligente que possibilita que um token não fungível seja o que é fundamentalmente, de escasso, não fungível, verificável, autoexecutável, para incorporar utilidades que dão a este ativo mais valor intrínseco.

O contrato inteligente também rege as funções mais significativas que não são negociáveis quando se trata de NFTs e torna essas informações permanentes e irrevogáveis, como transação, propriedade e identificação.

Esta parte merece um artigo próprio, mas para referência, Schonherr resume o que é um contrato inteligente de forma bastante sucinta:

Ele executa sua própria carteira no blockchain. Ele tem seu próprio par de chaves públicas e privadas. Ele pode fornecer, ler e armazenar dados. Ele pode enviar e receber transações. É inalterável uma vez implantado.

Enquanto isso, Nanowerk faz um esboço simples, mas atraente, dos componentes que compõem uma transação NFT, que eles resumiram da seguinte forma:

Digitalização - Digitalização de dados brutos ou conteúdo que você deseja transformar em um NFT. Armazenamento - Armazenar os dados em um banco de dados externo. Assinatura - assinatura de uma transação, que é enviada para o contrato inteligente. Cunhagem e Negociação - Assim que a transação é recebida no contrato inteligente, inicia-se o processo de cunhagem e/ou negociação. Confirmação - O processo de cunhagem é feito assim que a transação é concluída.

Como este tópico pode ficar muito longo, estou cortando isso aqui por enquanto, mas fique atento para a próxima parte, à medida que nos aprofundamos na aparência de um contrato inteligente NFT real, quais são suas partes específicas e como ele é implantado no blockchain.