Uma breve introdução ao FLET: criando aplicativos Flutter com Python

O Flutter é bastante popular no mundo do desenvolvimento de software.

Sobre FLET

O FLET permite que os desenvolvedores criem facilmente aplicativos Web, móveis e de desktop em tempo real em Python.

Recursos alucinantes do FLET





É alimentado por vibração. Você pode dar vida a um aplicativo em alguns minutos. Tem uma arquitetura simples. Além do Python, outras linguagens como Go, C#, etc. também serão suportadas.





Como instalar o FLET

Para instalar o FLET, use este comando:

pip install flet





Lembre-se: isso é para pessoas que usam uma versão do Python anterior à versão 3.





Por outro lado,

pip3 install flet





Para atualizar seu pip para a versão mais recente.

pip install -- upgrade pip





Um breve mergulho no Flutter 🏊‍♀️

O kit de ferramentas de interface do usuário Flutter , criado pelo Google , permite que os programadores criem aplicativos com interfaces de usuário de alto nível. Em contraste com o próprio Java, o Flutter emprega a programação Dart, uma linguagem orientada a objetos muito mais simples de aprender.





Para a nova versão do Flutter (3.4.0-34.1.pre), podemos criar aplicativos para dispositivos móveis (Android/IOS), MacOS, Web, Linux e desktop com uma única base de código.





Observação: ao usar vários sistemas operacionais, obviamente precisamos fazer alguns ajustes.





Construindo um aplicativo muito simples com FLET

Vamos criar um aplicativo simples com FLET.





Por exemplo, um aplicativo de Contador que tenha

Um campo de texto Dois botões para aumentar e diminuir





Partes de codigo

Primeiro, precisamos importar o FLET e outros recursos essenciais para o contador App (por exemplo, widgets).

import fletfrom flet import Row, icons, IconButton, TextField, Page;





Definimos a função principal que é a raiz do nosso aplicativo e também definimos um título.





Vamos organizar os widgets porque a parte base do app já está pronta.

Para adicionar um widget, usamos o page.add(widget…..).





def main(page: Page): page.title = "Counter App" page.vertical_alignment = "center"





Para as linhas do aplicativo, consideraríamos o…





Campo de texto e botões

page.add(Row([ IconButton(icons.REMOVE), TextField(text_align="center",value="0", width=100) IconButton(icons.ADD) ], alignment="center") )





Agora, definimos duas funções que irão lidar com os eventos de imprensa.

//Decrement def minus(e) : tf.value = int(tf.value) -1 page.update()//Increment def plus(e) : tf.value = int(tf.value) + 1 page.update()





'tf' refere-se ao campo de texto que colocamos na linha. A próxima coisa, usamos o valor do campo de texto que temos para agrupar isso dentro de uma variável em si.





Este é o trecho de código geral:

import flet from flet import Row, icons, IconButton, TextField, Page; def main(page: Page): page.title = "Counter App" page.vertical_alignment = "center" tf =TextField(text_align="center",value="0", width=100) #Functions def minus(e): tf.value = int(tf.value) -1 page.update() def plus(e): tf.value = int(tf.value) + 1 page.update() #Widgets page.add( Row([ IconButton(icons.REMOVE, on_click=minus), tf, IconButton(icons.ADD, on_click=plus) ], alignment="center") ) flet.app(target=main,view=flet.WEB_BROWSER)





A parte final é executar o aplicativo.

flet.app(target=main)





Adicionamos este comando que visa diretamente o “principal”





Para executar o aplicativo, digite este comando

python filename.py





Observe que você precisa estar no mesmo diretório do arquivo.





A IU:

Como afirmei na seção Um breve mergulho no Flutter , ele também pode ser usado em seu navegador da web.





Para isso é necessário um pequeno ajuste; simplesmente adicione

flet.app(target=main,view=flet.WEB_BROWSER)





aqui está o resultado final





Você pode aprender mais sobre o FLET aqui:

