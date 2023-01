Uber ainda não consegue gerar lucro

A Netflix superou as expectativas depois de adicionar 2,4 milhões de assinantes ao seu serviço, cerca de 1,4 milhão acima do que havia previsto; O Snapchat pintou um futuro sombrio para o crescimento de sua receita; o regulador de concorrência do Reino Unido pediu à Meta que dispensasse Giphy; A Uber está planejando publicidade no aplicativo para gerar lucro; e Musk planeja executar o Twitter com apenas 25% dos atuais níveis de equipe.

É temporada de ganhos! Netflix e o Snapchat começaram a informar os mercados sobre seu desempenho financeiro na semana passada, mas o principal atrativo continua sendo os titãs da tecnologia, incluindo Microsoft e Facebook pai meta , que devem divulgar detalhes dos bilhões que geraram nas vendas do terceiro trimestre (e talvez lucrar também?) Nos próximos dias.





O lucro líquido da Netflix no terceiro trimestre não foi nada desprezível: a gigante do streaming postou uma US$ 1,4 bilhão em lucro mas não foi isso que chamou a atenção de todos. A empresa disse que adicionou 2,4 milhões de novos assinantes ao seu serviço, 1,4 milhão acima do esperado. “Graças a Deus terminamos com a redução dos trimestres”, Co-CEO Reed Hastings disse após a divulgação dos resultados.





Os mercados enlouqueceram após o anúncio, ajudando a reverter uma tendência de queda no preço das ações da Netflix este ano. Observadores da indústria dizem que Wall Street está tranqüilizada com o crescimento de assinantes, especialmente porque a Netflix se prepara para introduzir um plano de streaming habilitado para anúncios para comer no negócio global de TV e reprime o compartilhamento de senhas em um futuro próximo, na tentativa de ganhar mais dinheiro.





Snapchat pinta imagens sombrias 📸

Claro, o que o mercado dá, também tira. E o mesmo aconteceu com o Snapchat, que continuou a ser espancado por investidores após os resultados do terceiro trimestre. O aplicativo de mensagens soou como a sentença de morte para a publicidade digital depois de pintar um quadro sombrio para o futuro, observando que não espera que sua receita cresça ano a ano durante a temporada de festas, quando os profissionais de marketing costumam exagerar na publicidade.





o anúncio está sendo amplamente visto como um vislumbre de como a inflação está afetando os resultados das plataformas que dependem da receita de anúncios digitais (pense em Meta, Google , Pintrest) e é o mais recente de uma série de eventos infelizes para plataformas de mídia social que já enfrentam intensa concorrência do TikTok e estão navegando em mudanças para Maçã regras de privacidade que dificultam a exibição de anúncios personalizados por essas plataformas, causando bilhões de dólares em receita perdida.





"Alexa, encontre um .gif que diga tchau" 👋

Meta precisa dizer adeus ao Giphy, o mecanismo de busca de gifs responsável por iluminar quase todas as conversas aqui no HackerNoon. Após um longarina um tanto longa com o regulador de concorrência do Reino Unido, a gigante da mídia social foi ordenada novamente a abandonar o serviço devido a preocupações de que a aquisição de $ 315 milhões poderia prejudicar a concorrência .





A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido bloqueou a fusão pela primeira vez em novembro de 2021, gerando um recurso da Meta que minimizou as preocupações com a concorrência. Mas o último pedido sela o destino da fusão e a Meta já derrota aceita .





Enquanto isso, o Facebook da Meta é ameaçador para bloquear o compartilhamento de notícias em sua plataforma no Canadá se o governo decidir aprovar uma lei que obrigaria as plataformas digitais a pagar aos editores de notícias. A legislação seria semelhante à aprovada pela Austrália no ano passado, mas permanece em um estágio inicial no momento e provavelmente passará por alterações se algum dia se tornar lei.





Anúncios, anúncios em todos os lugares 🤑

Apesar de pagar mal e explorando seus motoristas, o Uber ainda não consegue lucrar. Então, está mergulhando em um espaço completamente novo: anúncio no aplicativo . Longe vão os dias em que a internet era para ser uma maneira de você se expressar livremente, em vez disso se transformou nessa estranha distopia onde tudo o que alguém quer fazer é vender para você ... coisas.





A Uber estaria seguindo os passos de empresas como Foodpanda e a rival Lyft, que introduziram anúncios no aplicativo na tentativa de diversificar seus fluxos de receita.





O Twitter é muito caro para operar, ou assim acredita Musk 💸

Agora que o homem mais rico do mundo é perto de adquirir Twitter , ele já traçou planos para o que planeja fazer primeiro: demitir cerca de 75% dos funcionários da empresa.





Mesmo que Elon Musk decida de alguma forma se livrar da aquisição, a atual administração do Twitter planeja derrubar o machado em uma tentativa de economizar cerca de US$ 800 milhões até o final do ano que vem.





Enquanto isso, Musk tesla anunciou um corte de preços na China em uma tentativa de reconquistar a demanda por seus veículos elétricos. "Os cortes de preços ressaltam a possível guerra de preços que temos enfatizado desde agosto", disse Shi Ji, analista da CMBI, citado como dizendo pela Reuters.





E isso é um embrulho! Obrigado por ler a edição #21 do Tech Company News Brief! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️

— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon