Dash para o novo painel do Writer

Um brinde aos desenvolvedores de software, aos hackers de vida, aos aprendizes de vida e a quase todas as pessoas que documentam seus conhecimentos com o HackerNoon! Você é o que nos motiva, e passamos a maior parte do ano nisso - e estamos entusiasmados em compartilhar SEU NOVO PAINEL DO WRITER .





É por isso que nossa incrível equipe esteve no laboratório. Deixe-nos guiá-lo por este novo e belo painel para que você possa aproveitar ao máximo sua experiência!

Comece a Escrever

A parte mais importante do painel do escritor é simples, é começar a escrever! E isso é tão fácil como sempre. Onde quer que você vá no HackerNoon, haverá um grande botão de convite que permite criar um novo rascunho. Clique nele, escolha qual editor você deseja usar e deixe suas palavras fluírem.

Navegação principal do escritor

Logo abaixo da navegação superior em todo o site, você verá a navegação superior do escritor, onde existem quatro recursos essenciais:





Rascunhos : isso permitirá que você veja todos os seus rascunhos publicados e enviados.

: isso permitirá que você veja todos os seus rascunhos publicados e enviados. Histórias publicadas : visualize suas histórias publicadas em toda a sua glória.

: visualize suas histórias publicadas em toda a sua glória. Comentários : Confira todos os (tenho certeza) comentários maravilhosos deixados em suas histórias.

: Confira todos os (tenho certeza) comentários maravilhosos deixados em suas histórias. Rastrear envios : Enviou um rascunho? Acompanhe seu status aqui.

Estatísticas, notas e concursos de redação

À medida que você avança no painel, fica cara a cara com recursos ainda mais incríveis. Vamos passar por eles.





Tenha orgulho do seu progresso!

Não há sensação maior do que saber que as pessoas gostam e leem seu conteúdo. É por isso que enviaremos e-mails rotineiramente avisando quando você atingir determinados marcos!





Porque nada motiva mais as pessoas do que ver até onde elas chegaram. É por isso que esse grande recurso verde é perfeito. Este é o seu progresso na escrita. Ele mostra quantas histórias você publicou, quanto tempo as pessoas passaram lendo suas histórias e quantas palavras você escreveu. Mas esta é uma visão geral. Para saber as estatísticas de artigos individuais, clique no botão “Verificar suas estatísticas” que discutimos anteriormente.

Em uma crise de escrita? Esses modelos de história ajudarão

Após o progresso da escrita, role para baixo para ver três categorias diferentes. O da extrema esquerda mostrará suas histórias publicadas. O do meio vai mostrar diferentes prompts de escrita . Clique em um deles e ele criará imediatamente um rascunho com todas as perguntas carregadas.





Quer compartilhar sua experiência como mulher em tecnologia ? Tenha um interessante história Web3 contar? Você tem um história de desempenho de software que você está particularmente orgulhoso? Use esses prompts para criar um artigo sobre esses tópicos.





No lado direito estão diferentes recursos para ajudá-lo em sua jornada no HackerNoon. Tudo, desde escrever manchetes até ser publicado, é coberto. Se você nunca escreveu para o HackerNoon, esta seção tem tudo o que você precisa saber para começar.

Confira seus colegas escritores!

Um dos aspectos mais importantes de ser um escritor não é escrever; está lendo. É por isso que incluímos uma seção no painel do escritor onde você pode ler os ótimos artigos da comunidade HackerNoon. É uma lista interminável de artigos que achamos que você vai adorar; há sempre algo para ler.





Com este painel do escritor novo e aprimorado, esperamos que ele tenha motivado você a escrever seu próximo grande artigo!