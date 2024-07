Torne sua ideia GenAI óbvia para as empresas

O problema “Por que GenAI”

Agora não há dúvida de que GenAI é a tecnologia transformadora dos nossos tempos. Enquanto o mundo dos negócios se debate com políticas, gestão da mudança e “tecnofobia geral”, como este artigo da HBR chama, vejo que é semelhante aos primeiros dias da internet. A princípio, parecia uma tecnologia nova. Então, as pessoas estavam coçando a cabeça com sua aplicação além da academia, da defesa e de outros nichos, seguida por uma enxurrada de startups à medida que a infraestrutura se desenvolvia e os custos eram reduzidos, um colapso das pontocom e até onde estamos hoje como uma sociedade que administra principalmente digitalmente.





Ou seja, a GenAI tem a pegada de uma tendência disruptiva que será integrada em todos os aspectos da sociedade. O que resta saber é o ritmo a que esta integração acontece em várias partes das nossas vidas. A falta desta compreensão é provavelmente a razão pela qual vemos empresas dizerem que não têm clareza sobre as prioridades de investimento quando se trata de GenAI:





Em suma, apesar de perceberem a necessidade de aumentar os seus investimentos em IA, muitas organizações demoram a abraçar a revolução. - BCG | Do potencial ao lucro com GenAI





Portanto, as empresas não têm certeza por que deveriam usar GenAI, embora estejam interessadas na tecnologia. Acho que as startups e as equipes que trabalham neste espaço têm a oportunidade de educar e evangelizar a tecnologia de uma forma que as empresas entendam o valor diretamente.

Abordagem de receita e resultado final

Ao considerar isso, eu queria explorar como as empresas deveriam pensar sobre a tecnologia:

Como forma de aumentar o valor do cliente e adicionar novos fluxos de receita (crescimento de receita) Como forma de aumentar a eficiência operacional e reduzir custos (crescimento dos resultados financeiros)



Acho que é importante pensar no crescimento dos lucros e dos resultados ao adotar o GenAI. Para as empresas, ajuda ser muito claro sobre quais capacidades da tecnologia elas precisam para atingir a área específica de crescimento.

GenAI de primeira linha

As empresas muitas vezes procuram adicionar novas linhas de receita inovando com seus produtos e serviços. Se uma empresa tem clientes com essas necessidades, então GenAI é uma boa opção para resolver essas necessidades e adicionar-lhes uma nova fonte de receita:





Os clientes desejam sintetizar as informações que criam na plataforma do negócio Os clientes desejam pesquisar e encontrar informações sem precisar fazer ginástica mental Os clientes desejam compartilhar seu conhecimento com outras pessoas na plataforma da empresa e querem ser criativos e eficazes em sua mensagem. Os clientes desejam estar menos envolvidos na realização de tarefas mundanas e rotineiras na plataforma da empresa.





Alguns exemplos de integrações GenAI de primeira linha foram lindamente capturados pelo pessoal da Obvious Ventures:









Quase todos os produtos e serviços acima integraram GenAI para aumentar o valor que entregam aos seus clientes. Ao fazer isso, essas empresas buscam aumentar o envolvimento dos usuários e, portanto, ter uma resposta sólida “por que GenAI”.

Resultado GenAI

Embora o envolvimento crescente dos usuários e os fluxos de receita sejam sempre ótimos, as empresas precisam sustentar o crescimento do faturamento pensando nos resultados financeiros, ou seja, nos custos. Na verdade, acho que GenAI é mais óbvio para implantação interna em uma empresa para tornar as operações muito mais eficientes e econômicas. McKinsey concorda:









Foram realizadas muitas pesquisas sobre quais setores têm potencial para se beneficiar, como mostra o relatório da PWC. No entanto, os casos de uso nem sempre são óbvios na leitura de relatórios como esses. Se você é desenvolvedor ou fundador, gostaria de saber mais sobre a proposta de valor que pode construir, o que nem sempre encontrará em relatórios como esses.





Então, vamos falar brevemente sobre os casos de uso….





Qualquer empresa tem estas necessidades onde o GenAI será uma ótima opção:





Economizando tempo redigindo, resumindo e acompanhando comunicações internas (reuniões, e-mails, postagens e conversas de bate-papo) Economizando tempo criando documentação, guias de solução de problemas do cliente, etc., para gerenciamento de conhecimento Auxiliando os funcionários em seus programas de treinamento, aprendizagem e desenvolvimento Sintetizando o feedback do cliente de forma eficiente Ajudar facilmente na criação de ativos de marketing impactantes





Se você se concentrar nessas necessidades e nos recursos da GenAI, deverá estar no caminho certo para fornecer uma proposta de valor atraente aos seus clientes potenciais nos setores mencionados acima, e possivelmente ainda mais.





Recurso GenAI - Resumo da aptidão para o crescimento do negócio





Não vou me aprofundar muito na forma como avalio os problemas e na capacidade da GenAI em resolvê-los, mas acho que esta tabela é útil para pensar sobre quais problemas você gostaria de resolver para as empresas.





Isso ajudará sua equipe a criar uma proposta de valor que as empresas considerem imediatamente valiosa:

Recursos GenAI Quão grande é o problema hoje? Quão bem o GenAI faz isso nativamente? Exemplos de primeira linha Exemplos finais Resumo automatizado Baixo Muito bem Editores, plataformas de conteúdo Relatórios de negócios, Reuniões e comunicação interna, Gestão do conhecimento Criação Alto Bom o bastante Negócios de marketing, plataformas de criação de conteúdo Documentação, comunicação interna Síntese de informações Alto Muito bem Aprendizagem, bem-estar e saúde, rastreadores de hábitos, aplicativos de finanças pessoais, aplicativos de produtividade Aprendizagem e desenvolvimento, análise de negócios, pesquisa, processamento de feedback Pesquise em linguagem natural Médio Muito bem Ampla aplicabilidade Aprendizagem e Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento, Processamento de Feedback, Comunicação Interna, Documentação Ações Automatizadas Alto Habilidades adicionais e ajustes a serem adicionados para cada novo caso de uso Casos de uso de produtividade, pagamentos, automação residencial, moderação da comunidade Suporte ao cliente, Reuniões, Comunicação interna, Resposta a incidentes





Portanto, se você está pensando em uma ideia de GenAI B2B ou está procurando adotar GenAI para seu próprio negócio, espero que isso seja útil para construir um modelo mental de onde GenAI pode ser aproveitado em seu caso e quais recursos específicos proporcionam o maior ROI para você e seus clientes.