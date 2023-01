Tenho que coletar todos! Aplicativos móveis e a corrida para 5 estrelas

As avaliações são críticas para qualquer negócio e conseguir que os indivíduos escrevam avaliações favoráveis pode ser difícil. No entanto, exploramos maneiras pelas quais você pode obter mais avaliações para seu aplicativo móvel.

Não importa se você dirige uma empresa B2B ou B2C, uma agência de marketing ou uma empresa SaaS, um site de comércio eletrônico ou uma loja física: as avaliações são essenciais para qualquer negócio.

No entanto, conseguir que as pessoas escrevam avaliações favoráveis sobre uma empresa pode ser difícil. "Os consumidores mais satisfeitos nunca dirão que estão felizes", diz Jonathan Aufray, da Growth Hackers. Os clientes que estão insatisfeitos vão deixar você saber."

Foi demonstrado que mais de 79 por cento dos usuários leem comentários e avaliações antes de baixar um aplicativo e que os usuários estão mais inclinados a postar um comentário após uma experiência negativa do que após uma ótima experiência. Avaliações positivas de aplicativos, sem dúvida, o levarão ao topo das classificações da página, mas a questão é se você permitirá que pensamentos negativos manchem o nome de sua marca e prejudiquem suas classificações na App Store.

Os consumidores confiam quase tanto nas avaliações online quanto nas recomendações pessoais.

Os clientes que deixam avaliações positivas para seu aplicativo móvel tornam-se campeões por ele. Se o seu aplicativo tiver um grande número de avaliações positivas, ele ficará mais visível para usuários em potencial, que o baixarão. As avaliações também podem fornecer feedback sobre seu software, o que pode ajudá-lo a melhorá-lo e corrigir falhas.

Os usuários são mais propensos a baixar o primeiro aplicativo que aparece em um resultado de pesquisa. Um elemento que determina se um aplicativo se torna "aquele aplicativo" em meio a outros semelhantes são as avaliações de aplicativos. Infelizmente, é difícil saber como solicitar uma análise de aplicativo com eficiência. Mostraremos o quão críticas são as avaliações e avaliações e como melhorar sua qualidade e quantidade.

O que significa classificações de aplicativos?

A App Store e a Play Store têm um sistema de classificação por estrelas que varia de uma a cinco estrelas. Os usuários podem avaliar seu aplicativo em uma escala de uma a cinco estrelas, sendo uma a classificação mais baixa e cinco a maior. Em geral, quanto mais feliz e satisfeito um usuário estiver com seu aplicativo, maior será sua classificação.

Fonte: App Store da Apple

A classificação resumida aparece nos resultados da pesquisa e na página da loja de aplicativos na Apple App Store. Vale a pena mencionar que a classificação resumida da App Store é única para cada país.

O sucesso do Flappy Bird em 2014, de acordo com Silverwood, deveu-se à abundância de avaliações geradas por um botão de avaliação estrategicamente posicionado. De fato, descobriu-se que Flappy Bird recebeu 5.500 críticas em um único dia. Não é impressionante?

Como resultado, uma classificação alta do aplicativo e um grande número de avaliações podem ter um impacto significativo em sua receita. Algo nessa linha:

SUCESSO = avaliações 5 estrelas + seu aplicativo

Agora, você está claro com o significado das avaliações de aplicativos, mas por que essas avaliações são tão importantes? Vamos descobrir esta declaração em nossa próxima seção.

Por que seu aplicativo precisa de classificações e análises fortes?

Os consumidores são condicionados a olhar para todas as informações na página da loja de aplicativos ao decidir se devem baixar um aplicativo, incluindo a avaliação da loja de aplicativos, quantas estrelas o aplicativo tem, quantas pessoas estão avaliando o aplicativo e avaliações individuais. Esses elementos podem afetar significativamente se um cliente baixa e utiliza seu aplicativo ou não.

O sucesso de um aplicativo é fortemente influenciado por suas avaliações e avaliações. Nosso exame de mais de 1.000 aplicativos móveis produziu algumas descobertas intrigantes em relação às classificações por estrelas. Essas classificações refletem claramente a importância dos aplicativos móveis e as ideias que você obtém deles. Examine o gráfico abaixo para observar como as alterações médias de classificação por estrelas afetam sua conversão na loja de aplicativos.

Fonte: Atento See More

Lembrando que as classificações de aplicativos não são apenas para exibição; eles também são uma ferramenta excelente para criar confiança com clientes em potencial e aumentar sua visibilidade nos mercados de aplicativos. Então vamos aprofundar um pouco mais no assunto:

Seus clientes em potencial verão as avaliações do seu aplicativo. Seus clientes em potencial selecionarão sua concorrência em vez de você se você tiver uma classificação ruim.

Avaliações positivas de aplicativos ajudam seu aplicativo a aparecer mais alto nos resultados da pesquisa, aumentando sua visibilidade na loja.

As classificações de aplicativos auxiliam seus esforços de ASO. As classificações de aplicativos são levadas em consideração para as classificações de pesquisa e as principais classificações do gráfico. Obter muitos bons comentários e avaliações irá ajudá-lo a chegar ao topo!

Então, vamos começar como convencer seus clientes a avaliar e avaliar seu aplicativo e obter os muitos benefícios que vêm com ele.

Estratégias para obter avaliações mais positivas para seu aplicativo

Se você está tendo problemas para fazer com que os consumidores publiquem avaliações, considere estas sugestões comprovadas de nossos entrevistados:

Evite aborrecimentos!

É, em essência, bom senso. Como você reagiria se alguém continuasse te pressionando, cutucando, incomodando e pedindo a mesma coisa repetidamente? Não é provável que este não seja o caso?

Enviar dicas oportunas, relevantes e sutis é uma excelente abordagem para solicitar e obter avaliações e avaliações. No entanto, se não for feito corretamente, isso pode resultar em um grande número de usuários irritados que podem deixar uma crítica negativa ao seu aplicativo, e aqueles que já estavam gostando podem ser desencorajados a usá-lo novamente.

Ofereça incentivos para enviar uma avaliação do aplicativo

Você pode dar a seus consumidores uma razão para avaliar seu software oferecendo recompensas.

Por exemplo, incentive os usuários recompensando-os com dinheiro no aplicativo em troca de comentários.

Fonte: Kissmetrics

Os usuários que avaliarem o software do jogo mostrado acima receberão 200 moedas grátis. O acesso a recursos exclusivos ou pontos de bônus é outra vantagem.

No entanto, tenha cuidado com o que você pede aos clientes para fazer em troca de um prêmio. Aplicativos que incentivam os usuários a assistir a vídeos ou distribuir seus aplicativos nas mídias sociais foram removidos pela Apple. A Apple e o Google têm seu próprio conjunto de padrões para o que constitui uma violação de seus termos e condições. Utilize apenas incentivos para persuadir as pessoas a fornecer feedback honesto para garantir a segurança.

Seja sincero

A personalidade é importante. A sinceridade é sempre apreciada.

Às vezes, pop-ups para avaliações de aplicativos podem ser irritantes. São, no entanto, vantajosas tanto para o prestador de serviços como para os clientes. Por exemplo, muitas pessoas adoram o conceito do Snapchat, mas e se ele estiver infectado com um bug que os proíbe de usá-lo? O Snapchat pode resolver problemas e deixar seus usuários felizes se os usuários puderem dizer a eles o que está errado.

O aplicativo melhora e os usuários têm acesso a todos os seus recursos. É uma situação ganha-ganha. Os usuários ajudarão prontamente se puderem ver a influência de suas opiniões. A solicitação de taxa do seu aplicativo não é apenas um pop-up, portanto, preste atenção ao marketing de conteúdo . Solicite uma revisão e lembre-se de apreciar seus clientes. Faça-os sentir como se estivessem contribuindo. É uma chance de você conhecê-los melhor. Eles vão notar que você está preocupado. Isso ajudará você a se destacar da multidão.

Experimente novas maneiras

Mesmo que você tenha feito muita pesquisa e elaborado uma metodologia fantástica para obter avaliações e avaliações de aplicativos, é concebível que a estratégia não esteja funcionando para você. Quais opções você tem? Claro, improvisar! Isso é semelhante a como você deve abordar todo o resto em seu aplicativo: continue mudando, crescendo e não pare até que você tenha algo que funcione perfeitamente!

Direcionar os consumidores para um canal de suporte em vez de uma loja de aplicativos é preferível. Experimente combinações alternativas ajustando fatores como o número de dias que você esperará antes de solicitar ao usuário outra revisão e o design e a estrutura dos diálogos. Às vezes, a culpa é do sistema de classificação.

Responda adequadamente às avaliações negativas

Não é suficiente apenas responder de qualquer maneira; você deve responder adequadamente. Isso significa que sua resposta deve ser sucinta e inequívoca. Gerenciando comentários negativos de forma inteligente. Pare de tagarelar sobre isso. Aborde o problema do seu usuário de frente e ofereça soluções oportunas. Lembre-se de responder com respeito e profissionalismo. Jargão de marketing, informações pessoais e comentários de spam devem ser evitados. Em vez de discutir, tente ser o mais gentil e paciente possível.

Faça um esforço para ser amigável e use um tom consistente com toda a sua marca. Evite utilizar discursos preparados ou modelados em sua resposta de revisão, tanto quanto possível.

Para concluir

No atual ambiente acelerado de aplicativos para dispositivos móveis, é tentador pegar atalhos para obter classificações e avaliações mais altas comprando avaliações ou oferecendo incentivos aos clientes em troca de uma avaliação. Isso é antiético, mas também é proibido pela Apple App Store e Google Play Store. Essas táticas podem não ajudar na sua classificação, mas, se descobertas, certamente resultarão no banimento do seu aplicativo e no encerramento da sua conta de desenvolvedor.

É verdade que conseguir que as pessoas avaliem e avaliem seu aplicativo é difícil, mas você deve aderir a métodos legítimos e honestos.