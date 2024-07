DeFi pioneiro integrado ao Telegram: uma entrevista com o cofundador da Storm Trade, Denis Vasin

As finanças descentralizadas ( DeFi ) continuam inovando, com plataformas integrando aplicativos de mensagens populares como o Telegram . Essa convergência leva serviços financeiros diretamente aos usuários, aproveitando a extensa base de usuários e a interface intuitiva do Telegram. Projetos como Storm Trade, Telegram Wallet, Ston.Fi e Dedust são pioneiros nessa abordagem, oferecendo serviços de negociação, carteira e exchange dentro do ecossistema Telegram. À medida que as soluções financeiras tradicionais e as soluções descentralizadas se cruzam, as plataformas DeFi integradas no Telegram simplificam serviços financeiros complexos, potencialmente impulsionando a adoção em massa.





Comércio de tempestade , uma plataforma descentralizada de negociação de derivativos construída no blockchain TON, tem agitado o espaço DeFi integrado ao Telegram. Com um volume de negociação em 24 horas de US$ 8.749.409 e um valor total bloqueado (TVL) de US$ 11.198.846. Storm Trade visa atrair os próximos 10 milhões de usuários DeFi, oferecendo negociação com alavancagem de até 50x diretamente por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

Nos próximos meses, a Storm Trade deverá lançar seu token nativo, $STORM. Os detentores dos Market Makers NFT da plataforma terão a primeira oportunidade de adquirir o token por um preço fixo.





Enquanto a Storm Trade se prepara para o lançamento deste token, tivemos a oportunidade de conversar com Denis Vasin, cofundador e desenvolvedor líder da Storm Trade, para discutir a visão do projeto, o papel da integração do Telegram e os desafios de operar no rápido espaço DeFi em evolução.





Você pode nos contar sobre os recursos exclusivos do Storm Trade que o diferenciam de outras plataformas de negociação de derivativos?

Na verdade, Storm Trade é o primeiro DEX derivado direto no Telegram. Por DEX não me refiro a 2 botões e um gráfico, estou falando de uma ferramenta séria junto com um modo para traders profissionais. Storm Trade é uma solução social-fi que visa tornar a negociação não apenas conveniente, mas também não enfadonha, adicionando mecânica avançada na forma de torneios de negociação, esquadrões, coleções NFT, ao mesmo tempo que adiciona ferramentas profissionais na forma de margem cruzada, cópia- negociação e muito mais.





Como a integração direta com o Telegram beneficia os usuários e contribui para o crescimento do Storm Trade?

A integração direta no Telegram significa possibilidades quase ilimitadas para todos os usuários do messenger. Além de 900 milhões de usuários em potencial, é uma oportunidade de integração em integrações publicitárias com parâmetros de lance predefinidos.





Veja como funciona. Por exemplo, o autor de um canal Telegram assume que o mercado irá subir e abre uma posição LONG no par BTC com um certo stop loss e takeprofit. Normalmente, para que alguém repita tal lançamento, é preciso se cadastrar na bolsa, depositar dinheiro lá, encontrar o par certo, em geral, fazer muitas coisas.





A profunda integração do Storm Trade no Telegram implica que tendo criado uma posição, o autor do canal poderá partilhá-la com parâmetros já definidos no seu canal Telegram. E quem quiser repetir o mesmo lançamento só poderá seguir o link e inserir o valor da garantia com a qual está pronto para negociar. Storm Trade - um verdadeiro avanço na tecnologia de negociação de futuros.





O token $STORM será lançado em breve. Você pode compartilhar mais detalhes sobre a utilidade do token e como ele se encaixa no ecossistema Storm Trade?

O lançamento de um token é um dos eventos mais importantes para qualquer produto. Muitas vezes acontece que o token existe separadamente do produto, sem contribuir significativamente para o ecossistema. Para STORM, esta abordagem não parece próxima.





STORM é o coração do ecossistema, integrado diretamente na exchange e ajudando a aumentar a eficiência da economia do protocolo.





O STORM possui duas utilidades muito poderosas: o staking, cujo lucro é composto pelas taxas do protocolo, e um buffer de liquidez, que manterá uma boa TAEG para os provedores de liquidez.





Você mencionou que apenas uma pequena porcentagem do fornecimento total de tokens estará disponível para venda. Você pode explicar o raciocínio por trás dessa decisão?

Existem várias razões para a atribuição de 4% ao IDO. Ao contrário dos memecoins, que tradicionalmente alocam um grande volume de tokens para venda, o STORM atrai financiamento institucional e não precisa de financiamento excessivo do varejo.





Como os Market Makers NFTs desempenham um papel no lançamento do token e quais vantagens os detentores de NFT têm?

Primeiro, você precisa entender o que é Market Maker NFT. Market Makers é uma coleção exclusiva da comunidade NFT desenhada à mão, projetada para ser incorporada na mecânica de ficção social, recompensando os melhores traders e ativistas da plataforma. A propriedade do NFT proporcionará ao proprietário um lugar garantido na lista de permissões para compras de tokens e, no futuro, adicionará descontos em comissões de negociação, avatares para o perfil do usuário e muitos outros usos.





Como todos os detentores de NFT têm acesso à lista de permissões ao mesmo tempo, isso servirá como uma grande oportunidade para comprar os primeiros tokens STORM a um preço inicial fixo.





Cada NFT terá uma determinada alocação para o valor da compra, e quanto mais NFTs você tiver em sua carteira, maior será a alocação para IDO.





Após o IDO, as oportunidades de coleta só aumentarão, desde taxas de negociação reduzidas até adesão à comunidade VIP.





Como plataforma de negociação de derivativos, como a Storm Trade garante a segurança dos ativos dos usuários?

Vale lembrar que Storm Trade é uma DEX, onde todo trabalho interno é construído em contratos inteligentes. Todos os contratos inteligentes são auditados por várias organizações confiáveis.





Como a construção de contratos inteligentes na TON é bastante complexa, não é fácil encontrar auditores.





Nossa primeira auditoria é da campanha TON Tech. Auditorias adicionais estão planejadas para o futuro.





Você pode explicar melhor o mecanismo de piquetagem e como ele recompensa os detentores de tokens que apoiam a plataforma?

O mecanismo de piquetagem será bastante simples. O interessado terá duas opções: colocar liquidez no Ston.Fi e introduzir tokens no mercado, ou bloquear tokens no staking no Storm Trade e retirar tokens do mercado. Os mecanismos se equilibrarão, criando uma economia simbólica deflacionária.





Storm Trade tem parcerias com organizações notáveis como Gotbit, Cointelegraph e ToncoinFund. Como essas parcerias contribuem para o desenvolvimento e sucesso do projeto?

Todas as parcerias acima nos ajudam a desenvolver em uma área ou outra. O Cointelegraph visa suporte de mídia, enquanto Gotbit e ToncoinFund nos fornecem investimento e suporte consultivo.





Quais são os objetivos de longo prazo do Storm Trade e como você vê a evolução da plataforma no futuro?

Os objetivos de longo prazo da Storm Trade são construir a plataforma mais interessante do Telegram, reunindo traders experientes e iniciantes, tanto aqueles que vieram pelo espírito de competição quanto aqueles que vieram em busca de ganhos passivos. Storm Trade pretende se tornar o lugar mais equilibrado para negociação com integração fácil e produtos de ficção social incríveis.