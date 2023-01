Subjetivismo e Organizações: Parte 1

A organização é uma forma humana de lidar com a complexidade do mundo. É assim que tornamos nossa existência mais suportável em um universo que, de outra forma, anseia por desordem. As organizações operam dentro e em torno de certas restrições, como propósito, sistema de valores, campo de foco, mercado, tecnologia, legislação, etc. que, juntamente com processos e comunicação padronizada, devem resultar em causalidade linear. Apple, Google, Toyota ou muitas outras organizações, consistem em um grande número de elementos que em si podem ser simples. Eles trocam energia e informações com seu ambiente para sobreviver, o que implica que eles operam em um estado distante do equilíbrio.

A organização é a forma humana de lidar com a complexidade do mundo(1). Quando digo organização , não me refiro estritamente a um empreendimento , mas a qualquer tipo de instância formal ou informal que reúne pessoas sob um propósito comum ou a promessa de um incentivo — desde clubes do livro ou ativismo social, até startups ou corporações… Organização facilita a criação de ordem, e ordem é um estado de baixa entropia. É assim que tornamos nossa existência mais suportável em um universo que, de outra forma, anseia por desordem. São alimentos bem preparados, carros elétricos ou arranha-céus que são construídos organizando a matéria em estados que podem ocorrer, mas são altamente improváveis. São as leis, teorias ou conhecimento que expandimos para diminuir a incerteza no mundo.





O conceito entrópico ao qual me refiro não é entropia termodinâmica , mas entropia estatística , que é uma propriedade de uma distribuição de probabilidade, não de um sistema real e, como tal, carece de qualquer semântica inerente, é um conceito puramente sintático ( 2 ). Se algo é ordenado, é limitado ao ponto em que os resultados futuros são previsíveis, desde que as restrições possam ser mantidas ( 3 ). Não importa se falamos de um serviço (uma atividade) ou de um produto (um objeto físico ou digital), se os constrangimentos são claros e a causalidade é linear — há ordem. Consequentemente, se entendermos a causalidade, podemos replicar o resultado.





Organizações e Epistemologia

Hipoteticamente, as organizações não deveriam ser caracterizadas por desordem ou incerteza, então elas pareceriam ordenadas. Eles operam dentro e em torno de certas restrições, como propósito, sistema de valores, campo de foco, mercado, tecnologia, legislação, etc. todos os quais, juntamente com processos e comunicação padronizada, devem resultar em causalidade linear e resultados previsíveis.





No entanto, Apple , Google , Toyota e muitas outras organizações consistem em um grande número de elementos que em si podem ser simples. Eles trocam energia e informações com seu ambiente para sobreviver, o que implica que eles operam em um estado que parece distante do equilíbrio. Consequentemente, eles têm propriedades emergentes e podem se adaptar às mudanças. Todos esses são atributos de sistemas complexos(4). Além disso, devido à sua complexidade, não é fácil traçar um limite em torno de uma organização. A entidade legal é o limite (mas isso é apenas uma abstração), é o limite físico, definido pelo espaço do escritório (que muitas organizações na era pós-COVID não têm) ou é o limite em torno dos funcionários (mas e quanto a outras partes interessadas, como clientes, parceiros, investidores...)?





Parece que essas organizações estão em uma superposição , sendo ordenadas e complexas ao mesmo tempo. Na realidade, as restrições que deveriam produzir resultados previsíveis, como estrutura, propósito ou processos, são abstrações, portanto não são fixas — são epistemicamente relativas( 5 ) e filtradas pelas crenças e experiências de cada indivíduo( 6 ).





Michael Murphy, Arte Perceptiva, https://vimeo.com/266241166





Pessoas diferentes podem internalizar os mesmos fenômenos de maneiras diferentes. Estive presente durante uma briga entre dois desenvolvedores - um queria implantar um recurso para produção o mais rápido possível, cumprir um cronograma comunicado a um cliente e corrigir possíveis problemas à medida que surgissem. O outro queria adiar a implantação porque partes do código poderiam ter sido melhoradas, se implantadas aumentariam a dívida técnica existente e poderiam comprometer a estabilidade e a escalabilidade do produto. Ambos estavam certos de um certo ponto de vista. Era como o efeito Doppler, a única diferença era a fonte não emitir as ondas sonoras, mas uma sensação de urgência, que crescia de um lado e diminuía do outro.





Constrangimentos e subjetivismo

Podemos considerar a estrutura (hierarquia, funções, equipes, departamentos...) Quem decide onde essas atividades terminam? Em situações em que o trabalho envolve tarefas simples e mecânicas, isso pode ser óbvio, mas e em situações em que o trabalho requer esforço cognitivo significativo (como desenvolvimento de software ou design de serviço) ou interações sociais complexas (como policiamento ou assistência social)? O NÃO está impedindo alguém de fazer um trabalho não descrito por sua função? Em algumas culturas ou organizações, é uma expectativa fazer mais, e acredito que muitos já estiveram em uma situação em que, por qualquer motivo, foram além em seu trabalho, mesmo que não precisassem.





No lado oposto desse espectro está a situação em que um trabalho é feito tecnicamente de acordo com a descrição ou um requisito, mas, na realidade, o resultado desejado é alcançado apenas aparentemente e a ordem não é produzida, é apenas uma aparência de ordem. Na China, essa atitude é tão difundida que é comumente conhecida como chabuduo ( 7 ) (suficientemente bom).





O que fazemos e o que dizemos não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Os seres humanos são caracterizados por agência e intenção (entre outras coisas) graças às quais operamos mais do que o simples instinto de autopreservação( 8 ), e não é incomum que tomemos decisões abaixo do ideal ou irracionais( 9 ). Dito isto, ter processos bem desenhados ou padrões de comunicação estabelecidos não garante resultados previsíveis. O trabalho pode ser apresentado como sendo conduzido de acordo com um processo oficial, mas, na realidade, concluído por atividades não oficiais. Isso tornaria tal organização uma caixa preta , que estatisticamente falando, produz resultados previsíveis na maioria dos casos, sem realmente entender como. Essa dissonância entre a abstração do processo e a realidade do processo pode acontecer quando um processo é projetado no vácuo ou quando os funcionários não são treinados adequadamente; portanto, a falta de clareza deixa espaço para interpretações errôneas.





Se dermos um passo atrás nas restrições operacionais que estão moldando as atividades do dia-a-dia e olharmos para o propósito como um meio de alcançar um objetivo estratégico de longo prazo, temos que perguntar: é realmente um propósito compartilhado? de quem é o propósito? que dinâmica de poder privilegia aquele propósito específico sobre outras possibilidades? como alguém está internalizando o propósito apresentado? qual é o contexto social ou cultural do propósito?





Trabalhando com startups na Europa e na Ásia por mais de uma década, notei que, na maioria dos casos, o propósito era ditado por quem estava com o dinheiro, e todo mundo estava apenas lidando com isso - a maioria dos funcionários estava feliz por ter a segurança de um emprego; o pessoal do produto e os designers acreditam que estão ajudando os clientes; os desenvolvedores disseram a si mesmos como pelo menos estão trabalhando com tecnologia legal . Isso levou a consequências não intencionais, como a compreensão das circunstâncias que acabaram levando a uma demissão em massa ou o crescimento trazendo dinheiro novo e partes interessadas, causando um comportamento aparentemente irracional na equipe de gerenciamento existente.





Não há verdade externa ou objetiva que possamos prontamente generalizar em propósito (ou qualquer declaração) com significado universal. A natureza da realidade é uma interpretação subjetiva de um indivíduo, e ignorar o relativismo e o subjetivismo é ignorar um aspecto da condição humana. Tendo isso em mente, devemos nos questionar como cada um de nós vivencia algum fenômeno e constrói significado em torno dele ?





A gravidade é um exemplo de fenômeno que todo mundo já experimentou, mas isso não significa que todos nós o experimentamos da mesma maneira. O que a aceleração gravitacional de 9,8 m/s2 significa para você? Qual é a sensação da gravidade quando você tem que subir um longo lance de escadas? É difícil? O seu disco é mais duro que o meu? Você se sente bem quando os músculos começam a queimar, um pouco de suor surge e o coração começa a bater forte? Você odeia esse sentimento, está motivado ou irritado com ele, isso lhe causa ansiedade? Como seu comportamento muda? Como você molda seu ambiente para se ajustar a esses sentimentos? Qual é a sensação da gravidade quando você pula em uma piscina? Como se sente quando você volta do supermercado e tenta carregar todas as sacolas do carro para a cozinha de uma só vez?





Se houvesse uma fonte de experiência coletiva universal, então qualquer um poderia entrar em um carro e atingir uma aceleração de exatamente 9,8 m/s2 sem problemas. Não precisaríamos de relógios se todos pudessem experimentar o tempo objetivamente , da mesma forma. Os artistas seriam capazes de explorar esse significado universal e criar obras de arte que seriam compreendidas e apreciadas por todos. Nada disso é o caso, e se nossas experiências em torno de fenômenos simples podem diferir, o que acontece quando chegamos a coisas mais complexas?





Aprendizado

Na década de 1970, Gregory Bateson escreveu como na história natural do ser humano vivo, ontologia e epistemologia não podem ser separadas. Nossas crenças muitas vezes inconscientes sobre o tipo de mundo em que vivemos determinarão como vemos o mundo e agimos dentro dele. E nossas formas de perceber e agir determinarão nossas crenças sobre a natureza do mundo. Estamos, portanto, presos a uma rede de premissas epistemológicas e ontológicas, que, independentemente da verdade ou falsidade última, tornam-se parcialmente autovalidantes (10).





Voltando ao ponto inicial sobre a superposição organizacional , cabe a cada um de nós perceber uma organização ora ordenada, ora complexa — a ontologia é moldada pela epistemologia e vice-versa( 11 ) . Porém, esta percepção tem uma dimensão temporal, nenhum estado é permanente, e o que parece organizado hoje pode tornar-se complexo amanhã.





Referências

