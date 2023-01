Sites falsos, empresas falsas, tudo falso: o que podemos fazer para nos proteger?

Todos nós sabemos a rapidez com que a Internet evoluiu e como as ameaças online se tornaram alarmantes. Quanto mais liberdade nossos navegadores nos permitem — e quanto maior o acesso online temos — mais vulneráveis nos tornamos a riscos como e-mails de spam ou violações de dados. Nossos engenheiros acham que a proteção contra malware deve agir da mesma forma, como um conjunto de escudos que protege todo o navegador de qualquer tipo de malware, não apenas de ameaças tradicionais ou externas, como fariam as soluções antivírus típicas. É por isso que iniciamos o Projeto Phalanx e construímos o Web Shield, que oferece uma variedade de camadas protetoras para ajudar a proteger seu navegador.

A maioria de nós tem um software antivírus instalado em nossos computadores para nos proteger. Outros, especialmente usuários de Mac, costumam usar programas de proteção contra malware para manter seus dispositivos seguros.





Mas nós realmente sabemos como identificar conteúdo falso, ou o que o diferença entre um vírus de computador e malware é?

Então, o que é malware?

Malware é a abreviação de software malicioso. Como bem colocam outras empresas, é “ uma frase abrangente para se referir a qualquer software projetado para causar danos a um único computador, servidor ou rede de computadores. ”





Em outras palavras, malware é um software que obtém acesso não autorizado a um computador e pode causar danos de várias maneiras. Ele é usado por hackers para lançar ataques cibernéticos contra alvos como indivíduos, empresas ou até mesmo redes inteiras.

Os ataques de malware geralmente começam com golpes de phishing

O malware pode se infiltrar nos dispositivos de várias maneiras. Os mais comuns com os quais a maioria de nós está familiarizado são golpes de phishing que pode levar a devastadores violação de dados ou computadores destruídos.





Como nos proteger de malware

Existem muitos programas disponíveis que podem nos proteger de ameaças e ataques online. Como já mencionado, algumas pessoas usam software antivírus, enquanto outras usam sistemas antimalware mais abrangentes.





Em geral, os programas antivírus nos protegem dos tipos clássicos de malware — vírus , vermes , troianos , e keyloggers — enquanto os programas antimalware detectam e removem software malicioso novo e sofisticado. Em outras palavras, o primeiro programa adiciona uma camada protetora antes que algo ruim aconteça; o segundo programa nos ajuda a limpar depois que um ataque aconteceu. Para obter o maior nível de segurança, muitos especialistas aconselham o uso de software que forneça os dois tipos de proteção.





A maioria dos programas antivírus nos protege contra vírus, golpes de phishing e outros scripts maliciosos que podem ser executados em segundo plano em nosso navegador se fizermos download de arquivos suspeitos ou visitarmos sites não seguros . Alguns desses programas antivírus também incluem proteção adicional por uma taxa extra.





Os programas antimalware, por sua vez, são mais focados em ameaças avançadas e emergentes, oferecendo proteção mais forte contra uma ampla variedade de riscos, incluindo spyware , phishing, ransomware , adware , e outras ameaças que os programas antivírus tradicionais podem não detectar. Os programas antimalware atualizam suas definições de vírus constantemente para ficar à frente de novas ameaças e, se nosso dispositivo for comprometido, eles removerão a infecção imediatamente.





Muitos especialistas dizem que precisamos de proteção contra malware para as ameaças mais recentes de hoje, juntamente com um antivírus tradicional para combater cepas de vírus mais antigas e herdadas. Mas outros especialistas dizem que o antivírus tradicional está morto e apenas um programa anti-malware moderno é necessário agora. Vamos deixar a decisão final para você.

Como vemos o malware

A nova proteção contra malware do Avast Secure Browser , Web Shield , é um sistema integrado ao navegador que atua como a primeira linha de defesa contra ameaças maliciosas que você pode encontrar enquanto navega na web. Nossa nova tecnologia verifica todos os sites que você visita em busca de possíveis programas de malware, desde simples adware e golpes de phishing até ameaças mais sofisticadas, como spyware e ransomware. E funciona diretamente no gateway principal do seu computador para a Internet: seu navegador da web .





O Web Shield mantém você seguro ao notificá-lo sobre possíveis ameaças cibernéticas e impede que sites instalem softwares ou programas potencialmente nocivos em seu computador.

Projeto Phalanx, ou como tudo começou

Assim como o elenco de The Big Bang Theory, nossa equipe de engenheiros de navegadores é apaixonada por teorias científicas, história mundial e filosofia e mitologia gregas.





Na Grécia antiga ou na mitologia, muitos líderes de guerra (como Leônidas e seus 300 espartanos ou Jasão e os Argonautas) usavam uma tática militar específica que ajudava a protegê-los de ataques inimigos chamada “A Falange”.





A falange era uma formação militar composta por soldados de infantaria armados com lanças e outras armas semelhantes. O escudo de cada soldado de infantaria se sobrepunha ao adjacente, de modo que um escudo protegia tanto seu dono quanto o guerreiro próximo a ele. A sobreposição tornou a falange extremamente forte e muito difícil de quebrar - na verdade, esse tipo de formação foi usado posteriormente por Alexandre, o Grande, bem como pelas Legiões do Império Romano.





O material técnico, ou como ele realmente funciona

Imagine um antivírus normal verificando o tráfego (criptografado) do seu navegador. Para verificar esse tráfego, o antivírus realmente precisa interromper a conexão HTTPS segura e executar o chamado ataque man-in-the-middle . Isso significa que o navegador não fala mais diretamente com o site. Em vez disso, ele fala com o antivírus, que então (em nome do navegador) fala com o site real. O antivírus decifra os dados recebidos e verifica o tráfego da conexão em busca de conteúdo malicioso, não apenas de um programa.





Esse tipo de infiltração é possível porque o antivírus instala uma autoridade de certificação (CA) confiável em seu computador que informa ao seu navegador para confiar novamente na conexão agora “interrompida” com o antivírus. Infelizmente, isso causa sobrecarga de computação adicional (para decifrar os dados criptografados) e torna seu computador mais lento e, como resultado, a velocidade de seu navegador.





Ao ser executado dentro do navegador e não na parte superior do navegador (como uma extensão ou aplicativo do navegador), o Web Shield repara a conexão interrompida. O Web Shield pode inspecionar todo o tráfego da web depois que ele já foi decifrado corretamente pelo próprio navegador. Além disso, dentro do navegador, o Web Shield pode criar uma imagem completa do site que você está visitando. Isso significa que ele pode examinar não apenas vários fluxos de dados não relacionados, mas também a página completa.





Em outras palavras, com o Web Shield , o Avast Secure Browser pode ver o que é exibido no navegador, como os diferentes fluxos de dados se encaixam e exatamente qual evento faz com que um script específico seja executado. Essa é a nossa principal vantagem sobre a proteção anti-phishing ou malware padrão que os navegadores típicos oferecem.



Ao combinar o Web Shield com os outros escudos de segurança disponíveis no Secure Browser, você obtém uma experiência de navegação verdadeiramente segura e privada sem comprometer a segurança ou a velocidade.

O que há mais com o Secure Browser?

Web Shield A nova tecnologia antiphishing e antimalware do Secure Browser atua como a primeira linha de defesa contra ameaças maliciosas baseadas na Web. Nossa nova tecnologia aproveita a melhor detecção de ameaças da categoria da Avast para mantê-lo protegido contra ataques de phishing, sites perigosos e links e downloads suspeitos. E superamos a proteção antiphishing oferecida por outros navegadores.



Proteção de privacidade O novo Privacy Guard combina a melhor tecnologia anti-impressão digital do navegador com um novo sistema de bloqueio integrado diretamente no núcleo do navegador. Como resultado, você vê um desempenho excepcional e consumo de memória reduzido em comparação com as extensões de navegador típicas.

A nova arquitetura oferece configurações flexíveis de privacidade e bloqueio de anúncios, permitindo bloquear apenas anúncios e rastreadores agressivos e intrusivos ou até 99% de todos os anúncios, evitando efetivamente impressão digital do navegador inteiramente. Com o Privacy Guard, você controla seu navegador e sua privacidade.





Verificação de hack Hack Check é um serviço complementar que monitora a web para ver se seu endereço de e-mail e senha vazaram. Nesse caso, o Hack Check informa imediatamente sobre a violação e aconselha sobre como manter suas contas seguras.





por Antoinette Cocorinos , gerente de produto sênior, e Thomas Salomon , diretor de engenharia da equipe do Avast Secure Browser