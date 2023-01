Site adulto furioso com a remoção da cereja da lista

O enorme site adulto 'Rule34' está preparando uma ação legal para ter sua página inicial restaurada para os índices do Google. O operador do site diz que acredita ter sido alvo de uma ou mais demandas falsas de remoção. No entanto, em vez de seguir o caminho do DMCA, seus oponentes optaram por fazer reclamações mais sérias, que não podem ser contestadas por meio de um formulário simples. Dois anos atrás, informamos sobre uma onda de avisos DMCA falsos direcionados a vários sites adultos. Muitas dessas plataformas eram os chamados sites 'hentai', que se concentram em quadrinhos e desenhos animados voltados para adultos.

LEARN MORE ABOUT @TORRENTFREAK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @TORRENTFREAK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





O enorme site adulto 'Rule34' está preparando uma ação legal para ter sua página inicial restaurada para os índices do Google. O operador do site diz que acredita ter sido alvo de uma ou mais demandas falsas de remoção.





No entanto, em vez de seguir a rota do DMCA, seus oponentes optaram por fazer reclamações mais sérias, que não podem ser contestadas por meio de um formulário simples.





Dois anos atrás, relatamos uma onda de avisos DMCA falsos direcionados a vários sites adultos. Muitas dessas plataformas eram os chamados sites 'hentai', que se concentram em quadrinhos e desenhos animados voltados para adultos.





A teoria era que esses avisos falsos eram enviados por rivais ou concorrentes a essas plataformas em um esforço para prejudicar sua presença na web . Embora não tenha sido afetado por essa onda, o operador do site adulto Rule34 – um site com cerca de 100 milhões de visitantes mensais – agora acredita que está sendo visado de maneira semelhante, mas totalmente mais séria.

Tráfego para as quedas na página inicial do Rule34

Em discussões com o TorrentFreak esta semana, o operador do Rule34 explicou que, por volta de 13 de julho de 2021, o Google parou de enviar todo o tráfego para a página inicial do site em Rule34.xxx. A preocupação imediata era que alguém havia enviado uma notificação DMCA reclamando sobre a página que, aliás, não traz nenhum conteúdo infrator.





No entanto, após verificar com o Google, a empresa confirmou que os direitos autorais não eram o problema.





“Não temos registro de que os seguintes URLs tenham sido removidos do índice de pesquisa do Google devido a uma reclamação legal sob a DMCA: https://rule34.xxx/. Se você acredita que isso é um erro, verifique os URLs em questão novamente”, respondeu o Google.





“Se o seu site não foi removido devido a uma reclamação legal e você não acredita que ele viole nossas Diretrizes para webmasters, mas não está aparecendo nos resultados de pesquisa do Google ou não está funcionando tão bem quanto antes, você pode solicitar a reconsideração de seu site.”





Como mostra a imagem acima, o impacto da exclusão foi claro, mas os motivos, menos. Isso foi até Rule34 começar a cavar e encontrar algo bastante perturbador.

Google revela que o conteúdo foi realmente removido

Ao usar a consulta 'site:rule34.xxx rule34' e rolar até a parte inferior dos resultados da pesquisa, o operador do Rule34 encontrou um aviso do Google: 'Conteúdo suspeito de abuso infantil foi removido desta página'





Embora o Rule34 seja claramente um site adulto (o informal ' Regra 34 ' da Internet afirma que a pornografia existe para todos os tópicos concebíveis), seu operador insiste em que sua plataforma não fez nada de errado e não permitiria tal material, certamente não na primeira página.





Do jeito que as coisas estão, o operador do Rule34 acredita que, em vez de usar avisos DMCA falsos para excluir sites como o dele, as pessoas podem recorrer a reclamações de CSAM, pois, até onde ele sabe, não há como combatê-las efetivamente. Portanto, a grande questão permanece: quem está por trás disso?

Nenhum culpado claro, mas há opções

No início de nossas discussões, a operadora do Rule34 mencionou o contato com a agência de telecomunicações russa Roscomnadzor, que emitiu uma reclamação ao site alguns meses atrás.





A entidade, que administra o regime de bloqueio de sites da Rússia (que abrange tudo, desde pirataria a terrorismo), escreveu ao Rule34 alegando que havia CSAM na página inicial do site e, se não fosse removido, o site seria bloqueado na Rússia.





“Perguntamos repetidamente a eles o que era [CSAM] em nossa primeira página, mas eles não puderam esclarecer. Em seguida, substituímos a única coisa ali, nosso logotipo. Mas eles ainda bloquearam o site na Rússia. Acho que eles não gostaram do meme”, explica.





No entanto, o bloqueio na Rússia é realizado por ISPs locais, não pelo Google, e o operador do Rule34 diz que, até onde ele pode ver, o site foi removido do Google em todos os lugares, não apenas na Rússia.





“Pelo que estou vendo, a primeira página sumiu em todas as regiões. Minha hipótese sobre a situação é que o Google não verifica denúncias de CSAM, então estaria muito sujeito a abusos, já que não há contra-forma neste caso”, explica.





A outra possibilidade é que o Google tenha agido com base em outra reclamação. A Rule34 compartilhou uma reclamação com a TF que foi enviada à Cloudflare, alegando que o site “é direcionado ao público menor de idade usando cores vivas e personagens familiares de programas de TV como meu pequeno pônei”.





“Não quero ser contactado sobre isto, por isso os meus dados são intencionalmente falsos”, acrescentou o queixoso, referindo que o relatório também foi enviado ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC).





Em resposta, o Rule34 contatou o NCMEC para perguntar quais URLs eram problemáticos, mas eles disseram que não podiam confirmar se algum relatório havia sido feito.





“Isso em si é muito estranho, considerando que se alguma das reclamações fosse válida, eu deveria remover o referido conteúdo? Acredito firmemente que as reclamações de CSAM estão sendo transformadas em uma arma de censura, à medida que o Google melhora ao capturar DMCAs falsos”, diz o operador da Rule34.

Ação legal está sendo preparada

Para chegar ao fundo do problema, os advogados da Rule34 enviaram uma carta ao Google e, embora os advogados da empresa digam que o Google está “trabalhando nisso”, um mês se passou sem nenhuma ação.





“No momento, estamos entrando com um processo e a data provavelmente será no mês que vem. Meu advogado disse que se o Google restaurar a página antes da data, sempre posso cancelar. Tenho pouca fé que o Google realmente fará qualquer coisa sem ele, mas veremos”, explica o operador do site.





Será interessante ver quais informações o Google fornece, mas em comum com os avisos antievasão da DMCA, não parece haver um processo de apelação direto para lidar com avisos problemáticos.





Portanto, caso este seja realmente um ataque malicioso e não apenas um grande erro, essa rota pode representar mais uma arma na caixa de ferramentas para aqueles que procuram ferir ou censurar os rivais.