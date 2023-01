Se ao menos a Netflix tivesse um fosso...

A Netflix perdeu ganhos recentemente, mas, na minha opinião, eles perderam algo grande. A Netflix sentiu falta de construir um fosso em torno de seu castelo. O castelo da Netflix foi sua entrada inicial no streaming. A Netflix não deveria gastar tanto com novos conteúdos, deveria adquirir catálogos grandes e baratos. A Netflix já passou por uma situação semelhante antes e voltou mais forte do que nunca. A situação atual deles não é tão ruim quanto antes. Mas algumas coisas devem mudar.

LEARN MORE ABOUT @SINDAMNATARAJ 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SINDAMNATARAJ 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





O que a Netflix realmente perdeu? A Netflix perdeu ganhos recentemente, mas, na minha opinião, eles perderam algo grande. Eles sentiram falta de construir um fosso.

Sempre que você se depara com um castelo, deve começar a construir um fosso ao redor dele.

O castelo da Netflix foi sua entrada inicial no streaming. Eles reconheceram isso, fizeram acordos interessantes com empresas de mídia para obter mais conteúdo (pagar por Friends, The Office, Seinfeld etc.) e aceleraram a adoção do novo caminho pelos usuários.





Mas, à medida que a adoção do streaming cresceu, também ficou claro que a tecnologia por trás do streaming é fácil de replicar. Graças ao Azure, AWS e GCP.





Até o produto de streaming Netflix é construído na AWS. Uma combinação de adoção de tecnologia em nuvem, aumento da velocidade da Internet e sucesso de empresas como Roku e Hulu foram sinais claros.





Nesse ponto, houve alguns anos em que a Netflix adotou sua estratégia de gastar o máximo para criar conteúdo original. Essa foi uma boa estratégia e também um reflexo do fato de que a Netflix agora é principalmente uma empresa de mídia e não uma empresa de tecnologia.





Durante esses últimos 5 anos, quando eles gastaram quantias gigantescas em conteúdo, nunca entendi por que eles não faziam outras coisas inteligentes. Estas não são opções mutuamente exclusivas.





Algumas dessas outras coisas incluem:

Comprar um estúdio de cinema antigo (como o MGM da Amazon): pelo que entendi, sim, você pode gastar US$ 20 bilhões para criar conteúdo original, mas pode economizar tempo para obter um bom catálogo barato aproveitando o patrimônio da Netflix. E seu patrimônio estava subindo. É apenas uma boa alocação de capital.

Entre no streaming de áudio

Entre no mercado (eles fizeram recentemente)

Moonshots: experimente produtos de streaming de áudio e produtos de conteúdo gerado pelo usuário, como o YouTube. Isso pode soar ridículo, mas me ouça. Quando o Google teve sucesso com a Pesquisa, eles a protegeram com o Maps, YouTube, Chrome e muito mais. A maioria de seus experimentos falhou, mas alguns tiveram sucesso e é isso que importa.



Eles parecem fazer coisas novas, como jogos, o que eu acho que pode ser potencialmente enorme para eles. Especialmente quando você considera o DNA deles na criação de novos códigos. Fazer isso em um passeio alto geralmente é mais fácil e fica difícil quando seu patrimônio está sendo esmagado e seus funcionários começam a sair.





Mas, novamente, a Netflix já passou por uma situação semelhante antes e voltou mais forte do que nunca. A situação atual deles não é tão ruim quanto antes. Eles ainda têm o produto de streaming mais importante com grande receita e seu catálogo de conteúdo original é maior do que nunca.





Mas algumas coisas devem mudar.

A Netflix não deveria gastar tanto com novos conteúdos, deveria adquirir catálogos grandes e baratos. É difícil agora que todo mundo tem um serviço de streaming. Mas vale a pena tentar. Mais dinheiro não significa mais criatividade. Veja HBO Max. Encontre ótimos curadores de conteúdo e faça apostas interessantes.

Eles devem explorar produtos/aplicativos mais experimentais.

Considere aquisições para competir com YouTube, Spotify e AMC. Isso permitirá que a Netflix crie pacotes que podem ser vendidos por um prêmio. A Disney está fazendo isso com seu pacote de ESPN e Hulu. É um grande valor para os clientes.

Considere lançamentos teatrais por meio de seus próprios cinemas (sim, adquira-os, se possível) ou apenas usando o status quo. As séries de sucesso da Netflix também podem estrear nos cinemas, honestamente, evitarão futuras rotações.



Existem muitas ideias interessantes, mas o ponto principal é**“quando você se deparar com um castelo, construa um fosso ao redor dele”.**





Por último, deixo-vos com esta imagem de como a Disney construiu um fosso à volta do seu castelo.