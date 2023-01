As criptomoedas ecológicas são uma miragem?

O avô das criptomoedas, Bitcoin, é conhecido por não ser ecologicamente correto. De acordo com um estudo da Universidade de Cambridge, estima-se que o Bitcoin consuma cerca de 121,36 terawatts-hora (TWh) por ano. Isso é mais eletricidade anualmente do que a Argentina consome, sendo um país de 46 milhões de pessoas. A principal causa do gigantesco uso de energia do Bitcoin pode ser resumida a uma coisa: mineração de prova de trabalho. Essa competição ocorre a cada tempo de bloco, o que significa que para cada bloco (a “linha”) que é anexado ao “banco de dados”, existe um “período de avaliação” no qual o anfitrião da competição de matemática pode ajustar o nível de dificuldade das perguntas na próxima rodada.

O avô das criptomoedas, Bitcoin , é conhecido por não ser ecologicamente correto. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge , estima-se que o Bitcoin consuma cerca de 121,36 terawatts-hora (TWh) por ano, o que é mais eletricidade anualmente do que a Argentina consome, sendo um país de 46 milhões de pessoas. Isso é ainda mais do que o consumo do Google, Apple, Facebook e Microsoft juntos!





Neste ponto, é senso comum ver que o Bitcoin realmente tem um problema de carbono. Os críticos são da opinião de que a “utilidade” do Bitcoin não justifica a energia gasta com ele e que o mundo estaria melhor com o sistema financeiro tradicional se ter um sistema financeiro descentralizado significasse gastar quantidades gigantescas de energia nele. Os defensores argumentam que a descentralização inerente do Bitcoin vale seu custo em consumo de energia e que a mineração é uma parte inseparável do próprio Bitcoin.





Prova de trabalho = Prova de desperdício?

[Destruindo o Planeta] inundações em fazendas: a mudança climática está gerando tempestades com chuvas mais fortes





A principal causa do gigantesco uso de energia do Bitcoin pode ser resumida a uma coisa: mineração de prova de trabalho. Antes de entrarmos nisso, pense em blockchains como livros de contabilidade descentralizados alimentando sua criptomoeda subjacente: a rede Bitcoin pode ser considerada como um banco de dados descentralizado que qualquer um pode baixar e manter livremente - os saldos de Bitcoin são apenas entradas para esse banco de dados.





Para gravar dados (em outras palavras, atribuir saldos de $ BTC a um endereço) nesse banco de dados descentralizado, é necessário que exista algum tipo de mecanismo infalível que controle essa função (se não, as pessoas podem simplesmente escrever $ BTC para si mesmas à vontade). Esse mecanismo deve estar livre de interferência humana, de forma que não haja espaço para comportamento oportunista para distorcer os incentivos. Para satisfazer todos os critérios acima, Satoshi Nakamoto (também conhecido como o criador pseudônimo do Bitcoin) criou o que hoje conhecemos como prova de trabalho .

[Tokenize Xchange] prova de trabalho, em poucas palavras…





Em termos mais simples, a prova de trabalho coloca “mineiros” (um termo que se refere a qualquer pessoa que mantém o banco de dados Bitcoin) juntos em uma “competição matemática”, onde o computador mais rápido para resolver o problema matemático escreve dados no banco de dados.





Essa competição ocorre a cada tempo de bloco, o que significa que para cada bloco (a “linha”) que é anexado ao blockchain (o “banco de dados”), existe um “período de avaliação” (o “tempo de bloco”) no qual o host da competição de matemática pode ajustar o nível de dificuldade das perguntas na próxima rodada com base no desempenho dos computadores na rodada anterior.





O benchmark alvo é de 10 minutos para o Bitcoin, o que significa que se um computador puder resolver a questão abaixo da marca de 10 minutos, a dificuldade será ajustada para cima na proporção de quanto mais rápido o computador é em relação a essa marca de 10 minutos (e vice- versa).

A concorrência [Bitcoin.com] impulsiona a corrida ao fundo do poço - mineradores adquirem ASICs cada vez mais poderosos, o que agrava ainda mais a pegada de carbono do Bitcoin





Como as pessoas são recompensadas em $ BTC quando seus computadores são os primeiros a resolver o quebra-cabeça matemático, elas são incentivadas a adquirir computadores cada vez mais poderosos em uma tentativa de obter mais $ BTC, o que, por sua vez, aciona a rede Bitcoin para ajustar sua dificuldade mais acima, o que estimula as pessoas a obter computadores ainda mais poderosos.





Essa corrida para o fundo é essencialmente a causa raiz da enorme pegada de carbono do Bitcoin. Em teoria, se as pessoas pararem de adquirir computadores mais poderosos em uma busca para competir umas com as outras, o uso de energia do Bitcoin pode ser reduzido ao mínimo dos níveis. Mas, na melhor das hipóteses, isso é uma ilusão: enquanto houver incentivos descomunais a serem conquistados por um ator econômico selecionado em detrimento dos outros, a concorrência sempre existirá por padrão.

Bitcoin = Criptomoeda; Cripto ≠ Bitcoin

[Master the Crypto] não é um endosso: Bitcoin é apenas uma das inúmeras criptomoedas por aí…





Não se engane, o Bitcoin é de longe a maior criptomoeda por capitalização de mercado. No entanto, não é a única criptomoeda por aí. Na verdade, existem milhares de criptomoedas, cada uma com seu próprio consenso (prova de trabalho é o mecanismo de consenso do Bitcoin). Críticos e defensores do Bitcoin podem discutir o dia todo se o mecanismo de consenso do Bitcoin justifica sua utilidade - mas é simplesmente injusto arrastar outras criptomoedas para a briga, considerando o fato de que elas estão sendo executadas em um mecanismo de consenso completamente diferente do que a prova do Bitcoin. de trabalho.

[Ethereum.org] não é um endosso: PoS Ethereum com eficiência energética, em comparação com PoW Ethereum e Bitcoin





Uma dessas criptomoedas é o Ethereum , atualmente a segunda maior em valor de mercado. O Ethereum é um blockchain compatível com contratos inteligentes, o que significa que, ao contrário do Bitcoin, que só pode fazer transações simples de envio/recebimento, os aplicativos podem ser desenvolvidos sobre o Ethereum para fazer cálculos mais complexos, como troca de tokens, empréstimo/empréstimo, cunhagem de NFTs e outros tipos de aplicativos aos quais ainda não estamos expostos.





Assim como o Bitcoin, o mecanismo de consenso do Ethereum é atualmente prova de trabalho - no entanto, a comunidade Ethereum é de opinião que esse mecanismo é insustentável em termos de uso de energia e escalabilidade potencial e, como tal, comprometeu-se a fazer a transição para uma economia mais energética - alternativa de consenso eficiente chamada proof-of-stake .





A principal distinção entre proof-of-stake e proof-of-work é que, em vez de os mineradores competirem por blocos, a rede atribui blocos aos mineradores com base no número de $ ETH apostados. Quanto maior for a participação de $ ETH de um minerador do total de $ ETH apostado da rede, maior será a chance do minerador ter o direito de gravar o próximo bloco no blockchain. A ausência de “competições matemáticas” para determinar o consenso significa que a prova de participação por padrão será significativamente mais eficiente em termos de energia do que a prova de trabalho.

[Fundação Fantom] não é um endosso: Fantom está totalmente operacional, sendo eficiente em termos de energia e compatível com contratos inteligentes





De fato, " A fusão ” ainda está em andamento no momento em que este artigo foi escrito. No entanto, ainda existem muitas outras redes blockchain ecologicamente corretas que já estão totalmente operacionais.





Um exemplo é o Fantom , que usa um mecanismo de consenso chamado Lachesis PoS em uma tentativa de dimensionar ainda mais a rede Fantom ainda mais do que ETH2.0. Para conseguir isso, em vez de usar uma estrutura de dados blockchain “tradicional” para seu registro descentralizado, eles empregam o que chamamos de DAG (gráficos acíclicos direcionados).

[Solana.blog] não é um endosso: Solana acabou de levar a eficiência energética para o próximo nível, onde um único Solana TX é comparável à energia gasta para uma única pesquisa no Google!





Outro exemplo de criptomoeda escalável e energeticamente eficiente é Solana . Eles são altamente elogiados como o blockchain de maior desempenho do mundo, que é alcançado por meio de suas chamadas sete inovações principais , lideradas por seu mecanismo de consenso Proof of History PoS proprietário.

[MetaCrunch] não é um endosso: a marca da Celo reflete perfeitamente seus valores fundamentais - ser carbono negativo





Caramba, existe até uma rede blockchain negativa em carbono (pelo menos de acordo com seus relatórios de transparência). A Celo , uma rede blockchain móvel com Valora como seu principal produto, atinge sua meta de carbono negativo por meio de uma combinação de sua blockchain já eficiente em termos de energia junto com seu “ Fundo de Compensação de Carbono ”, que basicamente reserva uma fração das recompensas que destina-se aos validadores do Celo em favor de doá-los a uma organização que se comprometa a usar esses ativos para projetos de compensação de carbono.

Nenhum tamanho serve para todos

Realmente não precisa ser de um jeito ou de outro. Pró-cripto não implica necessariamente uma postura antiambiente, nem que anticripto seja pró-ambiente.





Como tal, não importa se você é um ambientalista hardcore com a crença de que a consideração mais importante para um produto ou serviço é sua pegada de carbono, independentemente de sua utilidade, ou um “maximalista de descentralização” com a opinião de que a superioridade da prova de Bitcoin -work faz com que seu uso de energia valha seu peso em ouro (esta é uma questão infamemente controversa; para leitura adicional: abordagem da Blockworks sobre proof-of-work vs. proof-of-stake ), a infinidade de criptomoedas garante que existirá comunidades alinhadas aos seus princípios ou às causas que você defende.





