Riscos de segurança cibernética que valem a pena considerar no comércio online

Aumentar o patrimônio líquido é tão fácil quanto um clique . As plataformas de negociação online democratizadas expandiram os portfólios e aumentaram as chances de violações da segurança cibernética. Esses sites estão mais populares e acessíveis do que nunca — e os agentes de ameaças sabem disso.





Os técnicos e investidores com contas nesses sites devem reconhecer o cenário de ameaças. Os hackers aumentam diariamente as suas competências e criatividade, pelo que a higiene cibernética equivale à estabilidade financeira.

Visão geral dos riscos de segurança cibernética no comércio online

Moderadores, administradores e usuários devem permanecer alertas a sinais de comprometimento da segurança. A sua frequência determina a reputação de todas as plataformas de negociação, reduzindo a confiança nos investidores. Quais são as variantes de ataques cibernéticos mais proeminentes em sites de comércio online?

Configurações incorretas do servidor

A maioria dos comerciantes online está em serviço graças a provedores de nuvem terceirizados. Os hosts externos possuem data centers, que são igualmente vulneráveis a ataques cibernéticos se não estiverem protegidos. Embora a terceirização ofereça benefícios, é complicado confiar nos fornecedores públicos para manter os padrões de segurança.





Um incidente recente ocorreu no site de negociação Forex, FBS. Um servidor ficou sem criptografia ou senhas, deixando 20 terabytes de dados abertos para a tomada. Os hackers podem não precisar de técnicas avançadas para comprometer bilhões de informações de usuários. Eles só precisam procurar empresas comerciais negligentes.

Engenharia social e ameaças internas

Esta é uma das invasões cibernéticas mais furtivas porque os cibercriminosos manipulam pessoas reais em vez de ativos digitais. Os corretores dentro da empresa podem trabalhar ao lado de grupos criminosos e ser subornados ou chantageados para ajudá-los. Alternativamente, a ameaça interna pode ter sido um agente duplo desde o início do seu emprego. Dá entrada imediata por trás das defesas cibernéticas que são difíceis de capturar. Isto permite que aqueles que estão sob a influência da engenharia social manipulem o mercado ou cometam fraudes internas.

Phishing

É comum que hackers se assemelhem a fontes confiáveis, como e-mails ou sites. Transferir fundos de uma conta de negociação é tão simples quanto os investidores entregarem as informações.





O spear phishing é predominante em ambientes de alto perfil. Essa tática tem como alvo indivíduos específicos ou pequenos grupos. Pode coincidir com a caça às baleias, que coloca em risco indivíduos com elevado património líquido ou com muito a perder. Pessoas que não desenvolver um plano de gerenciamento de risco pois seu portfólio pode sentir o impacto do spear phishing mais do que outros.

Malware e Ransomware

Os atores da ameaça não vão parar até assumir o controle de software, registros, servidores e sistemas comerciais. Eles fazem isso com malware e ransomware porque os hackers sabem que as pessoas que estão atacando têm os fundos em mãos. A probabilidade de os criminosos receberem pagamento por informações roubadas é alta nas fintech. O investimento impulsivo e emocional já é um risco para a volatilidade do comércio online, e este fenómeno é pior com as ameaças cibernéticas.

Vulnerabilidades em plataformas de negociação online

As organizações comerciais online sofrem ataques cibernéticos devido a falhas de segurança. Os usuários e a equipe devem reconhecer essas soluções até os sinais de alerta mais notáveis. As repercussões são fundos drenados e identidades roubadas, para citar alguns.

Medidas de autenticação inadequadas

Esses sites podem não ter uma verificação tão abrangente quanto poderiam. Isso vai além das estratégias de login, como autenticação de dois fatores ou uso de biometria. As medidas de autenticação devem ocorrer enquanto os traders exploram a plataforma. Está configurado para identificar tentativas incomuns de acesso à conta ou permitir que transações e comunicações ocorram sem criptografia?

Fraca adesão à conformidade

Muitos sites não seguem as práticas recomendadas das agências. Eles precisam aderir a estruturas de segurança cibernética, entre outras. Isto inclui políticas de proteção de dados e legislação contra o branqueamento de capitais, e as plataformas de negociação devem praticar a devida diligência para o evitar. As retiradas espontâneas de variedades específicas não devem ser permitidas num programa seguro.

APIs inseguras

Se a comunicação entre vários componentes do software de negociação online for insegura, o resto da plataforma também o será. O especialista em conformidade OWASP fornece muitas sugestões para proteger APIs, como revisando o consumo irrestrito de recursos ou falsificação de solicitação do lado do servidor.

Melhores práticas para proteger contas de negociação online

Todos os envolvidos no comércio online devem adotar hábitos líderes do setor para diminuir a gravidade dos ataques. Sugestões fáceis de implementar incluem:





Estabelecendo autenticação de dois ou multifatores com texto, e-mail e opções biométricas

Usando diretrizes de senha fortes

Automatizando atualizações de software comercial para as versões mais recentes

Protegendo conexões e servidores de Internet

Atualizando firewalls

Configurando alertas para suspeita de atividade maliciosa

Conhecendo um corretor respeitável

Escrever um plano de resposta a incidentes de segurança cibernética





No entanto, a maneira mais benéfica de proteger sites é educar e motivar os funcionários desses sites comerciais. O desligamento e a fadiga dos alertas são galopantes nos círculos de segurança cibernética. Isso faz com que a maioria das violações seja resultado de erro humano, e não de falha do sistema.

Quadros regulatórios e padrões de conformidade que protegem os comerciantes

As agências reguladoras trabalham incansavelmente para atualizar e inovar nos padrões de segurança existentes. A Fintech é vulnerável, por isso requer atenção especial. Organizações e leis que supervisionam serviços financeiros e prevenção de preocupações com fraudes de corretagem incluir:





Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)

Corporação de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários (SIPC)

Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA)

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

Padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento (PCI DSS)

Organização Internacional de Normalização (ISO) 27001

Projeto Mundial Aberto de Segurança de Aplicativos (OWASP)

Protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS)





As implicações do incumprimento são graves para os locais e os comerciantes, mas muitos apresentam um desempenho insatisfatório. Existem poucos requisitos de transparência e, apesar das diretrizes, nem todas as plataformas são supervisionadas pelas autoridades.

Tecnologias emergentes para melhorar a segurança do comércio online

Várias estratégias que os analistas de segurança cibernética empregam para combater hackers tornaram-se antiquadas. Tecnologias avançadas são necessários para se adaptar para revoluções sorrateiras no mundo do hacking.





Blockchain é uma das opções mais competitivas para aumentar as defesas. O uso de hashes e ledgers torna-o uma das medidas de verificação mais substanciais dos espaços digitais. O rastreamento de transações nunca foi tão transparente e certificável. Blockchain não é uma tecnologia perfeita, mas melhorias estão transformando-a no gigante da segurança cibernética que a indústria está implorando.





As soluções baseadas em IA têm o maior potencial de crescimento. A tecnologia ainda precisa de ser aperfeiçoada, mas poderá ser a mais versátil e eficaz para impedir que os cibercriminosos entrem em sites de comércio online.





Usaria aprendizado de máquina e profundo para compreender as variantes de risco mais proeminentes no site. Projetar táticas de isolamento e remediação com intervenção humana mínima o tornaria mais eficiente.

Negociação on-line mais sábia para vencer hackers

As violações em qualquer setor podem ser destrutivas, mas as plataformas de negociação online têm acesso a incontáveis dólares e pontos de dados. Eles são alvos atraentes para cibercriminosos experientes. A aplicação de regulamentações rigorosas de segurança cibernética é vital, independentemente dos investimentos iniciais e da complexidade. A Fintech não pode arcar com as perdas, nem os seus clientes. A colaboração privada e governamental é necessária para combater as ameaças nos cenários digitais.