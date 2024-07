Revolucionando a IA: io.net e Aptos Labs abrem um caminho para a inovação descentralizada

Papel da Aptos na infraestrutura descentralizada

Os fundadores da Aptos Labs, Mo Shaikh e Avery Ching, iniciaram a empresa com o objetivo de tornar as redes mais fáceis de usar e dar a mais pessoas acesso aos benefícios da descentralização. A empresa obteve muito dinheiro de investidores confiáveis, o que mostra que leva a sério a criação de uma configuração de blockchain que seja fácil de usar e funcione bem.





Para se adaptar e melhorar a velocidade e, ao mesmo tempo, oferecer proteção ao usuário, o Aptos, um blockchain de camada 1 de última geração, utiliza tecnologias inovadoras e a linguagem de programação Move. Esta nova invenção representa um avanço significativo no processo de combinação da tecnologia blockchain com inteligência artificial, com o objetivo final de redefinir o ambiente tecnológico.

Explorando os recursos do BC8.ai na rede Aptos

io.net, empresa especializada em processamento descentralizado de GPU, fez parceria com o Aptos Labs para expandir suas operações no Aptos. Esta aliança visa descentralizar o acesso aos componentes essenciais da inteligência artificial (IA), reduzindo os custos de computação e os requisitos de armazenamento, tornando a aprendizagem automática mais acessível e acessível. Como consequência desta colaboração, os produtos e inovações de inteligência artificial (IA) da io.net beneficiarão das capacidades de segurança, velocidade e desempenho da Aptos.





Atualmente, o sistema generativo de inteligência artificial conhecido como BC8.ai, produto da io.net, opera na rede Aptos e é responsável por gerenciar mais de 500 mil transações todos os dias. Fica claro a partir disso que a rede é capaz de satisfazer os requisitos de inteligência artificial de alta velocidade e grande volume. Ahmad Shadid, CEO da Io.net, sublinhou a necessidade de um parceiro blockchain como a Aptos para apoiar a crescente escala de inovação da empresa. Isto é especialmente importante à medida que BC8.ai e outros produtos de inferência futuros continuam a se desenvolver.





Se io.net e Aptos Labs decidirem colaborar no futuro, eles se concentrarão no desenvolvimento de uma coleção de modelos de inteligência artificial e produtos de inferência projetados para fazer uso da rede Aptos para efetuar pagamentos. Isto facilitará ainda mais a acessibilidade de tecnologias que utilizam inteligência artificial. Mo Shaikh, CEO da Aptos Labs, deu um panorama do objetivo que ambas as empresas têm para o futuro, que é ter inteligência artificial descentralizada e acessível.





Por exemplo, um possível produto poderia ser um sistema de pagamento impulsionado por IA que identifica instantaneamente fraudes e inicia operações seguras na rede Aptos. Esta parceria poderá mudar a forma como os pagamentos são feitos e processados em todo o mundo, utilizando a habilidade da io.net em tecnologia de IA e a infraestrutura de rede da Aptos Labs. Esta nova forma de utilizar a IA nos pagamentos não só os tornaria mais seguros e eficientes, mas também tornaria mais fácil a obtenção destas tecnologias tanto para as empresas como para os clientes.

Visão para IA acessível

O estabelecimento desta parceria representa um passo significativo para a incorporação da tecnologia Web3 no domínio da inteligência artificial. Com o objetivo de tornar a inteligência artificial mais responsável, escalável e acessível a engenheiros e desenvolvedores em todo o mundo, o objetivo deve ser alcançado. É altamente recomendável que você acesse o site io.net para obter mais informações sobre os esforços contínuos da io.net e sua colaboração com o Aptos Labs.





A Rede IO é uma rede de infraestrutura física descentralizada de GPUs distribuídas geograficamente, e io.net é responsável por gerenciar clusters de GPU implantados na Rede IO. Quando se trata de casos que necessitam de alta demanda de processamento e baixa latência, como operações de inteligência artificial e aprendizado de máquina, e jogos em nuvem, essa rede, conhecida como Internet das GPUs, tem como objetivo fornecer às empresas e engenheiros uma experiência mais ampla. gama de opções e preços mais baixos.





