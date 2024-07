Revelando o PLA-ISF e as ambições de IA da China

Em meados de abril de 2024 , o Comité Central do PCC da China e a Comissão Militar Central (CMC) revelaram a mudança de nome do seu Exército de Libertação Popular – Força de Apoio à Informação (PLA-ISF). O PLA-ISF é o mais recente passo da China para modernizar as suas forças militares específicas para a guerra de informação e outras tecnologias emergentes num conceito operacional de múltiplos domínios.





A criação do PLA-ISF é motivo de preocupação porque sugere um maior controlo do PCC sobre todas as actividades de IA na China, ao mesmo tempo que destaca a potencialidade da China para executar campanhas militares de longo prazo aproveitando as tecnologias de IA. Além disso, o aumento das atividades na zona cinzenta chinesa serve para sublinhar esta noção, com os efeitos da manipulação das redes sociais, das infraestruturas e dos ataques à cibersegurança a serem significativamente amplificados se combinados com a IA.

Reestruturação do PLA-ISF

A agora dissolvida Força de Apoio Estratégico do PLA (PLA-SSF) foi originalmente formada em dezembro de 2015 com a intenção de desenvolver As capacidades espaciais da China . No entanto, durante o seu mandato de 8 anos, o PLA-SSF acabou por actuar como um ponto de centralização e consolidação para todas as redes de informação e operações de apoio para todo o PLA.





Os dois principais departamentos do PLA-SSF eram o Departamento de Sistemas de Rede e o Departamento de Sistemas Espaciais, que operavam com autonomia significativa em comparação com outras unidades do PLA. Anteriormente, cada agência de serviço do PLA possuía sua própria rede de informações e unidades de suporte.





O PLA-ISF resultou na criação de uma Força Aeroespacial, uma Força Ciberespacial e uma Força de Apoio à Informação, com estas três armas operando em conjunção com a Força Conjunta de Apoio Logístico (JLSF), que foi criada em 2016 para melhorar as operações logísticas militares chinesas.





Esta reorganização, juntamente com o aumento da classificação necessária para que uma Força seja dirigida em vez de um Departamento, destaca um realinhamento estratégico dentro do ELP, mostrando a ênfase que o PCC está a colocar nestas “novas” Forças como parte das suas capacidades de guerra modernizadas.

Aplicações PLA de Inteligência Artificial

O ELP há muito que busca sistemas e capacidades habilitados para IA como parte da sua modernização militar, em alinhamento com a sua estratégia nacional de fusão militar-civil (MCF), estendendo-se estas capacidades desde funções militares tradicionais até à guerra digital mais modernizada.





As unidades do PLA têm se concentrado há muito tempo no desenvolvimento de robótica e outros sistemas não tripulados especificamente para aplicações militares, sendo o principal deles o Caihong 4 (CH-4).





Desenvolvido pela Academia Chinesa de Aerodinâmica Aeroespacial, que é uma subsidiária da China Aerospace Science and Technology Corporation. O CH-4 é quase idêntico para a General Atomics MQ-9 Reaper, com vendas para o Congo em 2023 , Indonésia em 2019 , e uma infinidade de outros países .





Outros exemplos de IA usada em aplicações militares chinesas incluem o Veículo terrestre não tripulado Shanyi 5 (UGV) e o ainda menor UBot-SCU B 10 UGV . Além disso, o PLA poderia aproveitar a IA para tomada de decisão militar , orientação de mísseis , e guerra eletrônica .





Na frente da guerra moderna, a IA poderia ser usada para ajudar as actividades da zona cinzenta conduzidas por intervenientes patrocinados pelo Estado. Os futuros usos estatais da IA poderiam incluir IA generativa para manipulação de mídia social e o uso de IA como parte de um ataque de ameaça (ex: ataque de bot, negação de serviço distribuída (DDos), etc.).





Alguns exemplos notáveis de atividades anteriores na zona cinzenta incluem o Maio de 2023 Divulgação da Microsoft da atividade atribuída ao grupo de hackers Volt Typhoon, que tinha como alvo infra-estruturas cibernéticas críticas em sistemas conectados à Internet, bem como o Maio de 2014 acusação de cinco hackers militares chineses pertencentes à Unidade 61398 por pirataria informática, espionagem económica e muito mais.





A adição da IA a estes esforços, seja explícita ou implicitamente apoiada pelo ELP, deverá gerar um alarme significativo.

Ênfase do PCC na Inteligência Artificial

Em Março de 2023 , o secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi Jinping Xi, apelou ao ELP para “aumentar a presença de forças de combate em novos domínios e de novas qualidades”. para ajudar a garantir a estratégia nacional de MCF da China para permitir que a RPC se torne o exército tecnicamente mais avançado do mundo.





Isto se baseou nas declarações que Xi fez em Outubro de 2017 no 19º Congresso Nacional do PCC, onde destacou a importância da IA e da inovação no avanço das forças armadas da China.





Isto é particularmente preocupante dada a natureza prolífica da investigação chinesa sobre inteligência artificial, com investigadores chineses publicando 155.487 artigos sobre IA em 2022 , seguidos pelos investigadores da UE, com 101.455 publicações, e pelos investigadores dos EUA, com 81.130. Os chineses foram responsáveis por quase 40% das publicações globais sobre IA em 2021.





Além disso, a mistura de meios lícitos e ilícitos na RPC para obter conhecimento em torno da IA, seja através de investimento em indústrias privadas e colaborações de pesquisa ou através de transferência forçada de tecnologia e roubo total , destaca por que um novo comando militar consolidado centrado em operações de rede e tecnologias emergentes é bastante preocupante.

Conclusão

Embora a formação do PLA-ISF possa parecer uma simples reformulação de marca para alguns, o recém-criado PLA-ISF implica mudanças significativas na forma como a China aborda as tecnologias emergentes e a guerra inteligente. A elevação do PLA-ISF e da sua liderança associada como entidade, juntamente com a formação da Força Aeroespacial, da Força Ciberespacial e da Força de Apoio à Informação, demonstram o compromisso militar que o PLA está a assumir para melhor garantir a integração das tecnologias emergentes dentro o PLA.





O aumento crescente das actividades nas zonas cinzentas como parte da guerra moderna demonstra o imenso potencial negativo que a IA pode ter se for aproveitada de forma inadequada e sem as devidas salvaguardas. Com a ética do PCC já a ser questionável, o mundo só pode imaginar o que a verdadeira integração da IA como parte da estratégia nacional de fusão militar-civil da China terá sobre o resto do mundo, particularmente à luz da criação do PLA-ISF.