Web3 Writing Contest 2022: Resultados da terceira rodada anunciados!

O 1º prêmio vai para Web 3.0: Na dúvida, faça o contrário, de @wasyne. Em segundo lugar vai para DeSci - o novo movimento da Web 3 para revolucionar a pesquisa científica e o financiamento por @sergey-baloyan. E em terceiro lugar, temos Towards a Divine Understanding of Web3: The Death of Corporate Commercialism por @dok333. Finalmente, a história com mais visualizações é Web3 is Like Piracy e That's a Good Thing de @metapunk.

Ei hackers! Bem-vindo à terceira rodada de divulgação dos resultados do #Web3 Writing Contest !





Para o concurso de redação do Web3, o HackerNoon fez parceria com a Octopus Network para dar prêmios mensais às melhores histórias do HackerNoon Web3! Basta enviar sua história com a tag #Web3 e você estará concorrendo a ganhar até US$ 2.000 em tokens OCT do nosso prêmio total de US$ 12.000 todos os meses, de 1º de março a 31 de agosto.





Você pode usar este modelo para entrar no concurso de redação web3

Então, quem são os vencedores?

#Web3 Writing Contest maio 2022 Nomeações 🔥

Veja como selecionamos as 10 principais indicações para o mês de maio - Selecionamos todas as histórias marcadas com #Web3 no HackerNoon, publicado em maio de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10 , respectivamente, para:

Número de horas lidas

Número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo

Aqui estão as 10 principais nomeações:

E os vencedores são 👀

Para garantir que nosso algoritmo não seja abusado de forma alguma, os editores votaram nas principais notícias. Aqui estão os vencedores:

“Se você joga quartos vagos em sua casa para o servidor em nuvem, chama-se Airbnb. Se você transmite a cozinha da sua casa, chama-se Uber Eats. A forma do produto não importa. Em troca de tal liberdade, um sinal de fragilidade na web 2.0 está surgindo em todos os lugares, especialmente em termos de privacidade. Alguns dizem que a web 3.0 resolveria esse problema, mas ninguém sabe o que é agora. Então, lembre-se de como a web 2.0 nasceu.”

Obrigado por este artigo perspicaz, @wasyne ! Você ganhou 434 Tokens OCT!

“Hoje, muitos cientistas já implantaram ferramentas blockchain como contratos inteligentes, descentralização, etc., para revolucionar o mundo da ciência. Esse movimento para utilizar aplicativos blockchain e web 3 é denominado ciência descentralizada (DeSci). Embora ainda incipiente, o DeSci é o ponto de encontro de dois grandes movimentos: O movimento do mundo da ciência em buscar formas alternativas de financiar seu trabalho e compartilhar informações e dados sem restrições. Um movimento baseado em cripto para eliminar intermediários com foco no lucro de trocas ou transações de valor.”

Ótimo trabalho, @sergey-baloyan ! Você ganhou 260 Tokens OCT!

“Web3 é uma palavra da moda. Muitos, como Gary Vaynerchuck, comparam-no ao nascimento da internet , com recompensas semelhantes para aqueles que ganham uma entrada rápida (Vaynerchuck é um lendário guru do marketing Web2). Mas, como todos os chavões, modismos e tendências, a maioria da população não tem uma ideia profunda ou significativa sobre o que isso realmente implica. Para entender o que está acontecendo com a Web3 e a economia global mais ampla, precisamos investigar a Web2. E também precisamos olhar para alguns dos princípios filosóficos subjacentes ao mundo do comércio”

Parabéns, @dok333 ! Você ganhou 86 tokens de outubro!

Parabéns @metapunk , seu trabalho duro valeu a pena!

Isso é tudo, hackers! Vejo vocês na próxima vez, com mais prêmios e mais concursos vindo em sua direção! Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores!

Lembre-se, você pode usar este modelo para entrar no concurso de redação web3 .





Nota: Os vencedores devem fornecer SOMENTE a carteira NEAR para reivindicar o dinheiro da recompensa. Adquira o NEAR Wallet aqui .