BlockDAG Network lança plataformas de mineração doméstica enquanto Solana se junta ao Filecoin, dúvida sobre a pré-venda do Meme Kombat

A Filecoin se uniu à Solana para aprimorar os recursos de blockchain, fundindo o armazenamento descentralizado da Solana com a experiência da Filecoin. Esta colaboração melhora a acessibilidade, escalabilidade e segurança de Solana, marcando uma mudança em direção a soluções descentralizadas. Enquanto isso, o Meme Kombat pretende revolucionar o comércio de memes, fornecendo uma plataforma para comprar, vender, negociar e ganhar recompensas com memes.





Em contraste, BlockDAG introduz uma nova arquitetura de Prova de Trabalho usando Gráficos Acíclicos Direcionados (DAG) para registro de transações, oferecendo transações rápidas com segurança de alto nível. A sua rede descentralizada e sem permissão promove a inclusão e a descentralização, diferenciando-a de outros projetos.

Filecoin junta-se a Solana

Filecoin e Solana uniram forças para elevar as capacidades de blockchain, aproveitando o armazenamento descentralizado de Solana com a experiência de Filecoin. Esta colaboração melhora a acessibilidade, escalabilidade e segurança da Solana, marcando uma mudança em direção a soluções descentralizadas.









Enquanto isso, o BlockDAG apresenta uma nova arquitetura de Prova de Trabalho usando Directed Acíclico Graphs (DAG) para registro de transações. Seu mecanismo de consenso híbrido permite transações rápidas com segurança de alto nível. Assim como o Bitcoin e o Kaspa, o BlockDAG opera em uma rede descentralizada e sem permissão, acolhendo qualquer pessoa para minerar BDAG e validar transações, promovendo a inclusão e a descentralização no espaço blockchain.

BlockDAG: segurança de última geração e mineração eficiente

O protocolo de consenso híbrido do BlockDAG garante segurança de alto nível, estabelecendo-o como a melhor escolha entre as altcoins para investimento. Ao contrário do SHA-256 do Bitcoin, o BlockDAG utiliza padrões avançados de criptografia, reforçando sua resistência a ataques enquanto consome energia mínima, um afastamento significativo dos métodos tradicionais de mineração.





Vamos explorar a impressionante linha de mineradores BlockDAG:





● BlockDAG X1: Ideal para mineração móvel, esta solução pode extrair 20 moedas diariamente, conservando a vida útil da bateria e o poder de processamento do smartphone.





● BlockDAG X10: Com uma taxa de hash de 280MH/s, este minerador pode produzir 200 moedas diariamente, melhorando significativamente a eficiência da mineração.





● BlockDAG X30: Este minerador possui uma taxa de hash de 100 GH/s, minerando 600 moedas por dia, garantindo um rápido acúmulo de moedas.





● BlockDAG X100: O minerador de primeira linha oferece uma taxa de hash de 2TH/s, extraindo impressionantes 2.000 moedas diariamente, tornando-o ideal para mineradores sérios.









A pré-venda arrecadou mais de US$ 1 milhão, causando entusiasmo no mercado de criptomoedas. Imagine comprar tokens por apenas US$ 0,001 cada, apenas para ver seu valor subir para US$ 0,05 por moeda no Lote 45, proporcionando um notável retorno sobre o investimento de 5.000%.

Ceticismo Shadows Meme Moguls Pré-venda

Meme Mogul é um projeto de criptomoeda dedicado a ativos de memes, permitindo aos usuários comprar, vender, negociar e ganhar recompensas com memes. A plataforma busca transformar a negociação de memes, assemelhando-se à negociação tradicional de ações, ações e criptomoedas. Ele oferece aos usuários a oportunidade de compartilhar memes e obter renda sem recorrer a MLM, NFTs ou outros empreendimentos arriscados.





A introdução do BlockDAG de uma arquitetura de prova de trabalho usando gráficos acíclicos direcionados (DAG) para registro de transações o diferencia do armazenamento descentralizado do Filecoin e da negociação de memes do Meme Kombat. O mecanismo de consenso híbrido do BlockDAG permite transações rápidas com segurança de alto nível, operando em uma rede descentralizada e sem permissão como Bitcoin e Kaspa. Essa inclusão e descentralização tornam o BlockDAG uma escolha atraente no espaço blockchain, revolucionando a criptomoeda com sua segurança de última geração e mineração eficiente.









