Rastreador semanal da marca Web3: Plataforma Nike Web3, NFTs do Manchester United e muito mais 🔭

🦧 Yuga Labs adquire a WENEW

A WENEW, co-fundada pelo famoso artista “Beeple”, colaborou com várias marcas, incluindo Gucci, Playboy e Wimbledon. Mais .





👟 Nike lança nova plataforma web3 .Swoosh

Swoosh é o lar dos esforços web3 da Nike. Em colaboração com a Polygon, a plataforma permite que a comunidade da Nike 'cocrie o futuro da Nike', acesse eventos virtuais, adquira vestíveis digitais da Nike e desbloqueie benefícios do mundo real, como vestuário físico e acesso a atletas profissionais.





A Nike planeja que suas criações sejam interoperáveis entre metaversos e jogos blockchain. Mais.





🧢 O teaser da Copa do Mundo da Adidas apresenta um macaco entediado

O Indigo Herz Bored Ape NFT da Adidas, que a marca comprou em setembro passado, apareceu no anúncio ao lado de Messi, Benzema e Stormzy. Mais .





💆‍♀️ Dove Paquistão lança NFTs na campanha para ajudar cabelos danificados

Como parte da campanha, 10 vencedores serão escolhidos para ganhar NFTs que concedem a seus proprietários benefícios do mundo real, incluindo um ano de fornecimento de xampu Dove. Mais .





🍏 Publicação de emprego sugere que a Apple planeja construir seu próprio metaverso

O anúncio de emprego sugere que a gigante da tecnologia está procurando engenheiros que possam desenvolver um mundo de realidade mista 3D para seu próximo headset. Mais .





🚘 Skoda entra no metaverso

No Skodaverse, os usuários podem dirigir o mais novo modelo ENYAQ Coupé RS iV, criar avatares personalizados e interagir com as coleções NFT da Skoda. Mais .





👑 Harry e Megan Markle lançarão experiência no metaverso

O duque e a duquesa de Cambridge fizeram parceria com a plataforma metaverse, pax.world, para o lançamento. Mais .





⚽️ Manchester United oferecerá os primeiros NFTs oficiais aos fãs

Em parceria com seu patrocinador oficial, Tezos, o Manchester United planeja dar aos fãs NFTs gratuitos para dar o pontapé inicial em sua mudança para o web3. Mais .





🏈 A liga Rarity lançou um conjunto de NFTs de capacete da NFL oficialmente licenciados

A coleção terá utilidade no NFL Rivals, um jogo no estilo arcade onde os colecionadores podem obter acesso a eventos especiais, recompensas no jogo e muito mais. Mais .





💄L'Oreal e Maybelline fazem parceria com Ready Player Me

As parcerias com a principal plataforma de avatar metaverso interoperável permitem estilos de cabelo e maquiagem personalizados para a marca para personagens de avatar. Mais .





🟡 Cristiano Ronaldo lança coleção NFT em colaboração com a Binance

A coleção CR7 NFT será a primeira entrega NFT oficial de Ronaldo. Mais .





👚Adidas Originals revela nova coleção NFT de 16 peças de wearables virtuais interoperáveis

Os wearables foram lançados no ar para os detentores da Fase 2 Capsule NFT. Os wearables podem ser usados por avatares virtuais e foram projetados para serem interoperáveis com outros projetos e metaversos baseados em identidade. Mais .





🥤PepsiCo India lançará NFTs para clientes indianos celebrando a Pepsi Black

A coleção Pepsi Black Zero Sugar contará com 20 NFTs. Os NFTs serão dados aos vencedores do desafio #PepsiBlackeffect. Mais .





🪞Charlotte Tilbury lança loja virtual 3D

Charlotte's Beauty Realm é a primeira loja virtual da marca e vem com uma experiência de jogo. A loja está sendo lançada na plataforma experimental de e-commerce, Odyssey. Os visitantes poderão comprar produtos na loja. Mais .





💇🏾‍♀️ TRESemme entra no metaverso

O TRESverse contará com um salão virtual, onde os usuários poderão estilizar seus avatares. Mais .





🎾 ATP Tour anuncia a próxima coleção NFT baseada em dados

A coleção LOVE compreende 300 NFTs com base em dados do Nitto ATP Finals e foi criada em colaboração com o Art Blocks Engine e o artista Martin Grasser. Mais .





👗 Givenchy e Bstroy lançam NFTs junto com uma nova coleção física

A Givenchy da LVHM fez parceria com a marca de streetwear para oferecer NFTs gratuitos aos compradores da nova linha de roupas. Mais .





🥣 Poptarts da Kelloggs cria personagens NFT no jogo para Blankos Block Party

Os personagens NFT da Poptarts poderão ser jogados no jogo baseado em NFT. Mais .





🏎️ Azuki em destaque nos carros Red Bull F1 para a última corrida da temporada de 2022

Azuki #8494 pode ser encontrado entre Tezos e Bybit. Mais .





🥃 Johnnie Walker permite que os detentores de NFT votem no design de uma nova garrafa

A marca líder de uísque fez parceria com o artista VANDYTHEPINK para enviar designs para a garrafa na qual os detentores de NFT votarão. O design com mais votos será usado para uma nova linha exclusiva de Johnnie Walker Blue Label. Mais .





💔 Várias coleções NFT estão travadas no mercado FTX NFT atualmente desativado

Marcas como Tomorrowland, Coachella, Steph Curry, Mercedes e Golden State Warriors têm seus NFTs presos no FTX insolvente, deixando os fãs incapazes de interagir com seus itens colecionáveis. As marcas estão ativamente procurando soluções. Mais .