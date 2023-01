Ninguém sabe que o RACA está manipulando toda a comunidade - Parte 1

Este artigo lança luz sobre o esquema de bombeamento e despejo do RACA de A a Z, analisando seu volume de transações, endereço de carteira suspeito e estratégia de marketing. O esquema de bombeamento foi promovido em 3 etapas: (1) prepare-se com o evento de precificação para testar a reação da comunidade às notícias da mídia; (2) manipular o mercado e a mídia, bem como legitimar o aumento de preços; (3) empregar estratégias de marketing e orientadas para a comunidade para estabelecer credibilidade e estabelecer um novo ATH. Pode-se concluir que este projeto foi superestimado e toda a comunidade foi manipulada pela equipe de desenvolvimento e criadores de mercado.

Olá a todos, sou o Alex da TokFlow , uma organização do setor financeiro que tem papel estratégico como consultor privado e auditor de grandes empresas e investidores. Recentemente, tenho pesquisado um projeto relativamente massivo - a Rádio CACA. Este é um projeto que se tornou popular no final de 2021 e atraiu muita atenção no espaço NFT. O token RACA já tem quase 20 milhões de seguidores no CoinMarketCap, enquanto o canal do Twitter atingiu 572 mil seguidores, números impressionantes para uma moeda de baixo valor.



No entanto, no processo de pesquisa e rastreamento dos detalhes, descobri que todos os dados do projeto foram superestimados e fabricados de maneira muito sofisticada e flagrante. Milhões de usuários foram levados pelo nariz, mesmo sem saber.

Então, como a comunidade foi enganada pela equipe de desenvolvimento?





1. Fase de teste e coleta (maio a meados de agosto de 2021)

Vamos voltar no tempo em 16 de maio de 2021 . Quando o preço estava em 0,000019, aumentou repentinamente para 0,000195 (10 vezes). Ao mesmo tempo, a Rádio CACA anunciou o lançamento do projeto RACA V1 e chamou a atenção da comunidade ao divulgar a notícia de que a representante da mídia é a mãe de Elon Musk - a Sra. Maye Musk. Inesperadamente, o preço foi empurrado para 0,000016 apenas dois dias depois.





Ainda em maio, houve duas ocasiões em que os preços da Raca subiram de forma anormal.

0.00007 com a notícia de que o token RACA foi listado na bolsa MEXC Global em 20 de maio .

com a notícia de que o token RACA foi listado na bolsa MEXC Global em . 0,00005 com o anúncio de que o NFT "The Dancing Koda" foi listado na bolsa BakerySwap em 26 de maio .





E então caiu novamente e só ficou de lado em torno da zona de preço de 0,00002 por mais de 2 meses.





Considero os eventos de precificação em maio como um trampolim para os desenvolvedores sondarem a reação da comunidade às notícias da mídia, ao mesmo tempo em que investigam e garantem que o mercado foi completamente manipulado e estão bem preparados para o real lutar para vir.



(Observação: Koda, um cão robótico de quatro patas, é um dos primeiros projetos de cão robô de IA descentralizada do mundo, com recursos opcionais para dados armazenados na rede IPFS/Filecoin. "Dancing Koda" NFT é o desempenho perfeito para a agilidade de Koda. Este NFT será listado através da Rádio Caca e os tokens Raca são o único meio de licitação.)





2. Manipular o mercado e a mídia

O plano de bombeamento da RACA está realmente acontecendo desde meados de agosto.

Em menos de uma semana, de 16 a 21/08/2021, o preço aumentou continuamente e estabeleceu um novo pico em 21 de agosto de 2021, com o preço mais alto sendo 0,00048868.





O que a RACA fez neste momento para manipular o mercado e legitimar a alta dos preços?



Em 17 de agosto de 2021, os desenvolvedores anunciaram uma discussão sobre o Metaverso com CZ e Maye Musk. Os desenvolvedores do RACA foram realmente perspicazes para aproveitar a tendência predominante do Metaverse e os efeitos visuais de dois KOLs proeminentes no mundo, CZ e Maye Musk, que quase tornaram o projeto viral. Além disso, a RACA está constantemente divulgando informações:





Em 18 de agosto, o token RACA V2 foi introduzido pela primeira vez, permitindo que os usuários trocassem RACA V1 por V2, juntamente com a queima de 50 bilhões de V1, o suprimento restante foi colocado no grupo de liquidez V2

20/08/2021: O token RACA foi listado no CoinGecko.

21/08/2021: O token RACA foi listado no CoinMarketCap.





A Rádio CACA conseguiu cegar a comunidade com uma série de notícias benéficas, ganhando claramente a reputação na comunidade em termos de mídia e produto.



Para manipular o mercado, os dados do volume de negócios da Raca também foram falsificados descaradamente, aumentando a credibilidade com a comunidade de legalização pelo preço inesperadamente alto do token. Especificamente:





Em 20 de agosto, dados agregados na BSC Chain mostraram que o volume de transações atingiu $ 44.052.912, mas o volume real de negociação foi de apenas $ 29.647.125 => o volume de transações falsas foi de $ 14.405.787.

Em 21 de agosto, dados agregados na BSC Chain mostraram que o volume de transações atingiu $ 36.138.572, mas o volume real de negociação foi de apenas $ 27.532.908 => o volume de transações falsas foi de $ 8.605.664.



Vou dar uma análise das estatísticas de uma pequena parte do volume de negociação falso da RACA apenas em agosto - quando o projeto estava promovendo a fase de bombeamento:





Você me perguntará: como a RACA pode falsificar um volume de negociação tão grande e quais evidências mostram que o volume é falso?





Agora, mostrarei evidências de carteiras de bot que foram construídas pela equipe de desenvolvimento profissional do projeto especializado em falsificar o volume de negociação durante o processo de precificação:





Este é um exemplo do endereço da carteira de um bot (0x597fa8fc25a1d74f50d86c02e86accd225e8908a) com mais de 1800 transações compradas e vendidas instantaneamente em um grande número de tokens. Detalhes de um volume de transação falso no PancakeSwap: use BNB para comprar RACA, venda imediatamente RACA para BNB em quantidades iguais:





(Dados sintéticos por TokFlow AI )





Sem dúvida, este não é o único volume de falsificação de endereço de carteira, minha equipe agregou mais de 400 endereços de carteira de bot com centenas de milhares de transações semelhantes para fraudar a comunidade ao longo do tempo, e certamente o número não para por aí. . Você mesmo pode verificar as informações por meio de algumas das seguintes carteiras:





Pode-se dizer que, por todos os meios para enganar a comunidade, os desenvolvedores conseguiram aumentar o preço do RACA 250 vezes mais do que o preço mais baixo em apenas 3 meses. É um número realmente impressionante para qualquer trader que teve a sorte de investir na RACA desde maio. No entanto, o jogo apenas começou. Os criadores de mercado estão bem preparados para jogar com a comunidade em uma guerra FOMO sobre preço continuamente por 3 meses, de meados de agosto a meados de novembro.

3. O Esquema da Bomba e as Ferramentas para Ganhar Dinheiro

Em 24 de agosto de 2021 , RACA anunciou a participação de CZ e Maye Musk no Binance Metaverse Panel (26 de agosto), trazendo o preço RACA para definir um novo pico em 0,0009 e imediatamente ajustando para 0,0004 e indo lateralmente neste ponto até o final de setembro.





O preço se recuperou apenas ligeiramente para 0,00069 em 7 de setembro de 2021, quando RACA anunciou que Justin Sun estava com Maye Musk na conferência The Sovereign Robot Dog's Avatar in Metaverse.

Pode-se afirmar que muitos nomes de prestígio na indústria foram revelados por causa do golpe, a fim de estabelecer credibilidade e colocar o disfarce perfeito para os desenvolvedores ajudarem os preços do RACA a configurar continuamente novos ATH.





Se tudo se resume a aumentar os preços dos tokens usando a mídia e os KOLs famosos, o projeto definitivamente não chegará nem perto de ser uma pequena farsa. No entanto, a equipe de desenvolvimento do Radio CACA criou todo um ecossistema como uma ferramenta de suporte de token e atraiu a comunidade para obter grandes lucros.





Em primeiro lugar, é fundamental mencionar o projeto do jogo Metamon lançado no início de outubro de 2021 . Este é um minijogo de jogar para ganhar na Binance Smart Chain (BSC). Após mais de 10 dias, a equipe de desenvolvimento continuou a lançar o Metamon Beta 2.0 e queimou 1 bilhão de Raca após apenas um dia do lançamento do jogo. Este é um jogo muito fácil de jogar, mas o investimento inicial é bastante grande (4.000-5.000 USD para o Metamon N mais barato). A comunidade da época ficou entusiasmada com o forte desenvolvimento da Rádio CACA e não é difícil entender que o preço da RACA disparou e estabeleceu um novo pico em 0,00271 (10 de outubro de 2021) .





Juntamente com a Metamon, a RACA também possui vários grandes projetos no BSC, como USM Metaverse, The United States of Mars . Notavelmente, o projeto lançou a Maye Musk Mystery Box (MPB) – as primeiras e únicas caixas misteriosas de NFTs pertencentes às caixas "MUSK" – nas 4 principais marcas de NFT. Houve um tempo em que o NFT atingiu $ 73.000, enquanto custava inicialmente apenas cerca de $ 200.





A Rádio CACA também demonstra sua "generosidade" para com a comunidade ao oferecer constantemente programas airdrop para donos de MPB com centenas de milhões de dólares. Mais importante, é interessante notar que Elon Musk colaborou com a Rádio Caca para fazer um airdrop para o titular da RACA NFT e confiar no projeto. Portadores de MPB NFT têm a oportunidade de receber 100 carros CyberTruck na vida real lançados pela empresa Tesla para a parceria com o projeto Rádio Caca NFT. Até agora, apenas uma pessoa teve a sorte de possuir este carro.



Todas as estratégias de marketing e orientadas para a comunidade da Rádio CACA ao longo de mais de 2 meses legitimaram com sucesso o preço do RACA, que subiu para um novo pico de 0,0039 no final de outubro e se manteve lateralmente em torno de 0,003-0,004 na primeira semana de novembro, preparando-se para a campanha final de bombeamento dos desenvolvedores.









[Continua…]



Divulgação: esta história foi enviada ao HackerNoon por um colaborador independente. Portanto, as informações nele contidas também foram pesquisadas e compiladas de forma independente.