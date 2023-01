Quantas vezes precisamos refazer Resident Evil 4?

Resident Evil 4 está sendo desenvolvido para PlayStation 5, Xbox Series X/S e Windows PC via Steam. O remake será um remake completo do zero. A Capcom promete que o remake preservará a essência do jogo original e usará o RE Engine proprietário para uma jogabilidade modernizada, um enredo recém-reimaginado e gráficos altamente detalhados. O novo trailer de anúncio mostra algumas imagens de Leon Kennedy e Ada Wong entrando na vila de Ganado e também uma visão inicial de Los Illuminados e seu líder.

A Capcom e a Sony PlayStation, finalmente, revelaram o tão aguardado remake do icônico jogo Resident Evil 4, durante o evento PlayStation State of Play desta semana. O novo remake está atualmente em andamento para consoles modernos e Steam para um lançamento em março de 2023.

Resident Evil 4 foi lançado pela primeira vez no Nintendo GameCube no início de 2005. Um lançamento para PlayStation 2 ocorreu no final daquele ano. O jogo revolucionou a franquia Resident Evil/Biohazard com seu novo estilo de jogo, mecânica de tiro por cima do ombro, gerenciamento de recursos e muito mais que estabeleceu um novo padrão para a franquia.

O remake está sendo desenvolvido para PlayStation 5, Xbox Series X/S e Windows PC via Steam. A Capcom promete que o remake preservará a essência do jogo original e usará o RE Engine proprietário para uma jogabilidade modernizada, um enredo recém-reimaginado e gráficos altamente detalhados.

RESIDENT EVIL 4 RETORNA COM UM REMAKE GROUND-UP EM 2023

Situado seis anos após os eventos de Resident Evil 4, Leon S. Kennedy foi recrutado como um agente que se reporta diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Depois de passar por várias missões, Leon é encarregado de resgatar a filha do presidente, Ashley, que foi sequestrada. Depois de rastreá-la até uma remota vila espanhola na Europa, Leon descobre que a população local está sob o domínio de uma ameaça biológica mortal.

Os membros da equipe do remake de Resident Evil 2 também retornam para o novo remake de Resident Evil 4. Além disso, a Capcom está prometendo que o novo jogo "aumentará" a direção criativa do clássico original com uma história que será "mais sombria e uniforme". mais inquietante."

O novo trailer de anúncio mostra algumas imagens de Leon Kennedy e também Ada Wong entrando na vila de Ganado e também uma visão inicial de Los Illuminados e seu líder, Osmund Saddler. Há uma nova narração também. Além de ser um remake completo do zero, parece que Resident Evil 4 terá um elenco de voz e roteiro completamente novos, semelhantes aos remakes de RE2 e RE3.

O remake de Resident Evil 4 chega em 24 de março de 2023 como um lançamento multiplataforma. Você também pode conferir o trailer de anúncio recém-lançado para RE4 mostrado no State of Play abaixo: