Publicar para o público: tornando a ciência acessível com resumos em linguagem simples em bibliotecas públicas

Abstrato

As bibliotecas públicas desempenham um papel crucial na difusão do conhecimento à sociedade. No entanto, a maioria de seus usuários não possui conhecimento especializado para compreender os novos resultados da pesquisa. Fornecer resumos em linguagem simples (PLS) em bibliotecas públicas é uma forma de tornar os novos resultados da investigação mais acessíveis e compreensíveis para o público. Este artigo propõe uma estrutura para fornecer PLSs como um novo serviço em bibliotecas públicas. Com base na literatura sobre ciência e sociedade, PLSs e bibliotecas públicas, é desenvolvido um quadro teórico. Os resultados sugerem que as bibliotecas públicas podem recolher PLS através de diferentes métodos, tais como equipas profissionais, investigadores, crowdsourcing, etc. Boletins informativos de bibliotecas, publicações especiais, brochuras, bases de dados online independentes e redes sociais estão entre os mais eficazes para tornar os PLS acessíveis para o público. Usuários. Ao propor uma estrutura para fornecer PLSs em bibliotecas públicas, este estudo ajuda a preencher a lacuna entre a investigação científica e o público.

Introdução

As bibliotecas públicas têm sido reconhecidas há muito tempo como importantes centros de informação, numa posição única para satisfazer as diversas necessidades da sociedade e resolver os seus problemas (Choy 2007). Servem como instituições valiosas que compreendem e respondem às necessidades da comunidade devido à sua ligação direta e contínua com os utilizadores em geral. Nenhuma outra organização pode assumir o papel de bibliotecas públicas em diferentes sociedades.





No século XX, as bibliotecas públicas assumiram uma responsabilidade maior para além de serem meros repositórios de fontes de informação. Transformaram-se em “universidades do público”, proporcionando acesso à investigação e descobertas científicas a utilizadores de todas as origens, desde analfabetos a especialistas em diversas áreas (Kent 2002). Este papel mais amplo é comumente conhecido hoje como “promoção da ciência” (Vrana 2010).





A promoção da ciência é parte integrante da comunicação académica, oferecendo oportunidades para que a sociedade em geral obtenha compreensão e conhecimentos a partir da ciência e das descobertas científicas (Martínez Silvagnoli et al. 2022). A ligação entre a ciência e a vida quotidiana das pessoas exige o seu envolvimento na monitorização do progresso científico, uma vez que afecta directamente a sua qualidade de vida (Shahriari e Rasuli 2021). Com a crescente ênfase no impacto da investigação durante a última década, a importância da promoção da ciência cresceu significativamente. O impacto da investigação refere-se à influência e ao efeito que os resultados da investigação têm sobre vários aspectos da sociedade, incluindo economia, cultura, ambiente, saúde, etc. Avalia a importância e o valor da investigação para além das métricas académicas tradicionais, como publicações e citações.





As bibliotecas públicas, por estarem exclusivamente ligadas ao público e à sociedade, são consideradas instituições ideais para a promoção da ciência (Choy 2007). Nas últimas décadas, as bibliotecas públicas têm procurado reforçar as suas parcerias com universidades e centros científicos para melhorar os seus serviços de promoção científica (Borgman 2003). O papel da promoção da ciência nas bibliotecas públicas é reconhecido mundialmente (Mumelaš, Martek e Mučnjak 2022).





Entre os diferentes métodos de promoção da ciência, um que tem ganhado atenção nos últimos anos é a publicação de descobertas científicas em linguagem simples. A investigação científica emprega frequentemente terminologia técnica que é difícil de compreender pelo público em geral. Traduzir termos complexos para uma linguagem mais simples e universalmente compreensível pode facilitar o avanço da ciência. Consequentemente, os investigadores são encorajados a fornecer resumos concisos e abrangentes do seu trabalho juntamente com os seus relatórios de investigação, conhecidos como “resumos leigos” ou “resumo em linguagem simples” (Lobban, Gardner, e Matheis 2022; Smith 2009).





Embora as bibliotecas públicas tenham feito esforços para promover a ciência através de métodos convencionais utilizados por outras instituições, podem não reconhecer totalmente o potencial dos resumos em linguagem simples (PLS). Este artigo visa desenvolver um processo e mecanismo para unir a ciência e a sociedade através da prestação de PLSs como um novo serviço em bibliotecas públicas. O artigo discute a definição de resumo em linguagem simples, métodos de coleta, possíveis canais de distribuição e mecanismos de apoio aos usuários de resumos.





Fornecendo PLSs como um serviço de biblioteca

O Público pode não compreender completamente o conteúdo de um trabalho científico porque estes trabalhos são escritos em linguagem especializada e estão repletos de termos complexos e técnicos que talvez apenas investigadores de uma área científica específica possam compreender. Por exemplo, um agricultor que exerce a profissão agrícola pode ter uma compreensão adequada da terminologia prática no domínio da agricultura, mas pode ter dificuldades em compreender os termos especializados e técnicos no domínio da engenharia genética. Nessas situações, os “resumos em linguagem simples” podem colmatar a lacuna entre os investigadores e o público em geral, permitindo-lhes ler a língua uns dos outros com mais facilidade.





PLSs são resumos concisos que acompanham artigos de periódicos acadêmicos, relatórios científicos, etc., escritos em um estilo claro e sem jargões para garantir fácil acessibilidade e compreensão. Estes resumos visam transmitir com precisão as mensagens e conclusões científicas apresentadas na publicação original. Normalmente, os PLSs passam por revisão por pares como parte do processo de submissão do manuscrito. Embora os PLS sejam uma adição relativamente recente à publicação académica, há muito que são uma característica proeminente dos resultados de investigação produzidos por instituições como a Cochrane e o Instituto Nacional de Investigação em Saúde e Cuidados no Reino Unido (Rosenberg et al. 2023). Uma peça de comunicação é considerada um resumo em linguagem simples quando seu conteúdo, organização e apresentação são projetados de maneira clara e acessível, permitindo que os leitores pretendidos localizem sem esforço as informações de que necessitam, compreendam o que descobrem e utilizem efetivamente essas informações. informação (Gainey et al. 2023).





Muitos acreditam que os PLSs podem aumentar o impacto dos trabalhos e descobertas científicas (Sedgwick et al. 2021). Além de aumentar o impacto, a publicação dos PLS visa tornar os resultados da investigação mais acessíveis a todos, para que possam (talvez) beneficiar dos resultados da investigação científica. Há também uma consideração ética. Por outras palavras, a ética da investigação implica que os investigadores apresentem os resultados da sua investigação de uma forma que abranja uma gama mais ampla de leitores (Shahriari e Rasuli 2021). Estes resumos são muito importantes na comunicação científica e algumas organizações importantes, como a "União Europeia", recomendaram a redação de tais resumos para investigação médica nos seus regulamentos (Comissão Europeia 2018). Até mesmo algumas revistas científicas exigem hoje a inclusão de PLSs para artigos de pesquisa (FitzGibbon et al. 2020).





O estudo de Shahriari e Rasuli (2021) demonstrou que os PLS podem levar a uma compreensão melhor e mais eficiente dos resultados da investigação por parte do público em geral. Neste estudo, PLSs e resumos técnicos foram fornecidos ao público, e a compreensão dos resumos e resumos foi avaliada por meio de perguntas. Os resultados mostraram uma diferença estatisticamente significativa na compreensão dos PLSs em comparação aos resumos técnicos, indicando que as pessoas se conectam mais facilmente com os PLSs.





Considerando a natureza e a função dos PLSs, os usuários destes resumos abrangem uma ampla gama de pessoas. Dado que os utilizadores das bibliotecas públicas também fazem parte deste leque diversificado, a disponibilização destes resumos nas bibliotecas públicas pode ser proposta como um serviço recomendado. Assim, fornecer e apresentar estes resumos aos utilizadores da biblioteca é um serviço importante que pode atingir utilizadores específicos. Por exemplo, os principais utilizadores da investigação agrícola são agricultores que exercem esta profissão. Muitos destes agricultores podem não ter formação universitária ou viver em zonas rurais onde o acesso aos centros científicos é difícil. Portanto, as bibliotecas públicas, ao desenvolverem este serviço, podem satisfazer muitas das necessidades de informação destes utilizadores. Além disso, este serviço especial também beneficiará os usuários comuns. Como resultado, as bibliotecas públicas devem conceber um mecanismo específico para fornecer este serviço. A seção a seguir discute os métodos mais importantes que podem ser usados para fornecer PLSs em bibliotecas públicas.





A disponibilização de PLSs em contextos de bibliotecas públicas alinha-se com iniciativas existentes para tornar a investigação académica mais acessível. Várias iniciativas foram empreendidas no campo das bibliotecas para colmatar a lacuna entre a investigação académica e o público em geral, e a inclusão de PLSs contribui para estes esforços. Uma iniciativa existente é a promoção de recursos de acesso aberto em bibliotecas públicas (Scott 2011). Ao incorporar PLSs nas suas colecções de acesso aberto, as bibliotecas públicas melhoram a acessibilidade da investigação para indivíduos que podem não ter conhecimentos ou experiência para se envolverem com publicações académicas tradicionais. Os PLSs fornecem uma visão geral concisa e fácil de usar dos resultados da pesquisa, facilitando a compreensão e o envolvimento.





Outra iniciativa é o desenvolvimento de programas de alfabetização em pesquisa em bibliotecas públicas (Hall 2010). Esses programas visam equipar os usuários da biblioteca com as habilidades necessárias para navegar de forma eficaz na pesquisa acadêmica. Ao incorporar PLSs nestes programas, as bibliotecas podem melhorar a experiência de aprendizagem, fornecendo explicações claras e simplificadas sobre tópicos de investigação complexos. Os PLS servem como um recurso valioso para indivíduos que procuram melhorar a sua literacia em investigação, permitindo-lhes envolver-se com conteúdo académico com maior confiança.





Além disso, a integração dos PLSs alinha-se com o movimento em direcção a serviços de biblioteca inclusivos e centrados no utilizador. As bibliotecas públicas esforçam-se por satisfazer as diversas necessidades de informação das suas comunidades, incluindo indivíduos com diferentes níveis de conhecimentos e experiências. Ao fornecer PLSs, as bibliotecas garantem que a investigação seja apresentada num formato acessível e compreensível para um público mais vasto. Esta iniciativa promove a inclusão, eliminando barreiras ao acesso à informação académica e capacitando indivíduos que podem sentir-se intimidados pela linguagem técnica frequentemente encontrada em publicações académicas. Além disso, algumas bibliotecas públicas estabeleceram parcerias com instituições académicas e investigadores para melhorar o acesso à investigação académica (Wynia Baluk et al. 2023). Estas colaborações envolvem frequentemente o fornecimento de bases de dados de investigação ou acesso a revistas académicas. Ao incluir PLSs juntamente com estes recursos, as bibliotecas aumentam o valor destas parcerias, facilitando a compreensão e o envolvimento com o conteúdo da investigação. Em resumo, a inclusão de PLSs em contextos de bibliotecas públicas sobrepõe-se a iniciativas existentes para tornar a investigação académica mais acessível. Ao alinharem-se com iniciativas de acesso aberto, programas de literacia em investigação, serviços centrados no utilizador e parcerias colaborativas, as bibliotecas podem melhorar ainda mais a acessibilidade e a usabilidade da investigação académica para os seus utilizadores. A integração dos PLS serve como um contributo valioso para estas iniciativas, apoiando o objectivo de tornar a investigação mais inclusiva, compreensível e relevante para o público em geral.





Métodos para fornecer PLSs em bibliotecas públicas

Os PLSs podem ser preparados de diversas maneiras em bibliotecas públicas e disponibilizados aos usuários das bibliotecas. O primeiro método é solicitar aos próprios pesquisadores e autores que preparem PLSs para os resultados de suas pesquisas publicados na forma de artigos ou outros formatos. Para isso, os bibliotecários devem monitorar constantemente as pesquisas científicas e acadêmicas e, caso encontrem pesquisas adequadas e alinhadas à missão da biblioteca e às necessidades dos usuários, entrar em contato com os autores desses trabalhos e solicitar que preparem PLSs para seus trabalhos. Nessas circunstâncias, é necessário treinar os autores e pesquisadores para escrever PLSs, e os bibliotecários devem fornecer-lhes o treinamento necessário e as diretrizes relevantes (para encontrar as diretrizes atuais para preparar PLSs, consulte o Apêndice 1). Embora as melhores pessoas para escrever PLS sejam investigadores que conduziram e publicaram estudos específicos, podem não ter as competências necessárias para escrever tais resumos (Shahriari e Rasuli 2021).





Um dos principais desafios desta abordagem é que autores e pesquisadores de trabalhos científicos podem não estar motivados a colaborar com a biblioteca na preparação de PLSs devido ao tempo limitado (Kuehne e Olden 2015). Portanto, este serviço não pode ser transformado em um processo sistemático através do estabelecimento deste método. No entanto, os custos para as bibliotecas prestarem o serviço de oferta de PLS aos utilizadores da biblioteca serão insignificantes. Outro benefício desta abordagem é que as bibliotecas públicas e os bibliotecários escolhem quais obras são adequadas para resumo. Naturalmente, esta seleção será baseada nas necessidades da biblioteca e nas demandas da comunidade de usuários. Em qualquer caso, se a biblioteca escolher este método para fornecer PLSs, deverá considerar as motivações e incentivos necessários para os investigadores (Kuehne e Olden 2015).





O segundo método para fornecer PLSs em bibliotecas públicas é formar uma força de trabalho. Esta solução baseia-se num grupo de bibliotecários ou especialistas no assunto formado dentro da biblioteca, que assume a responsabilidade de resumir as descobertas científicas de uma forma que seja compreensível para o público em geral. Essa equipe especializada deverá ser formada de forma a identificar e resumir os trabalhos científicos necessários à comunidade de usuários com base em suas demandas. A vantagem de formar tal equipe é que a expertise se concentra na tarefa de preparar PLSs de alta qualidade e, depois de um tempo, pode-se esperar a publicação de PLSs adequados. Portanto, formar essa equipe é mais fácil do que formar vários autores/pesquisadores. Naturalmente, esta equipa deve incluir pelo menos um investigador profissional, um linguista, um especialista no assunto e um comunicador científico. Os resumos elaborados por esta equipe devem ser avaliados e avaliados sistematicamente. Talvez o envio de PLSs para pesquisadores autores de artigos científicos seja eficaz. Esses pesquisadores podem fornecer feedback valioso à equipe de resumo em relação à qualidade de um resumo. Embora este método envolva o fornecimento de PLSs adequados com base nas necessidades da biblioteca e dos utilizadores, os custos de formação desta força de trabalho e de prestação deste serviço numa biblioteca pública serão provavelmente mais elevados do que o esperado.





Outra forma de preparar PLSs é envolver os usuários da biblioteca. Este método, mais próximo do conceito de crowdsourcing, tem como foco o atendimento aos usuários da biblioteca na prestação de serviços bibliotecários. Neste método, os usuários da biblioteca que possam ter experiência em áreas específicas, como agricultura, física, engenharia ou outras áreas, são solicitados a preparar PLSs para trabalhos científicos. No entanto, deve-se notar que nem todos os usuários da biblioteca podem estar familiarizados com resumos em linguagem simples e seu estilo de redação, por isso é melhor fornecer treinamento especializado aos usuários interessados em escrever PLSs para melhorar seu desempenho na preparação desses resumos. Depois de preparar um resumo em linguagem simples para um trabalho específico, é melhor que outros usuários com experiência na mesma área científica ou em outras áreas, como redação, edição ou linguística, revisem os resumos para garantir sua qualidade. Uma das vantagens mais significativas deste método é que ele reduz os gastos da biblioteca com a redação e preparação de PLSs. Além disso, este método permite a utilização das capacidades de vários utilizadores e incentiva o envolvimento dos utilizadores na facilitação dos serviços da biblioteca.





No entanto, deve notar-se que nem todos os utilizadores podem estar dispostos a envolver-se em tais tarefas, pelo que este método pode não levar a um fornecimento sistemático e eficaz de PLSs na biblioteca. Além disso, existe a preocupação de que os PLSs possam não ter um estilo uniforme, uma vez que diferentes utilizadores têm diferentes tradições de escrita, resultando potencialmente numa falta de consistência nos PLSs.





Outro método para fornecer PLSs como um serviço sistemático em bibliotecas públicas é aproveitar uma das ferramentas de Sumarização de Texto Leigo disponíveis (Vinzelberg et al. 2023). Essas ferramentas utilizam algoritmos de processamento de linguagem natural para gerar automaticamente PLSs a partir de artigos científicos. As bibliotecas públicas podem adotar e integrar estas ferramentas nos seus sistemas para fornecer PLSs rápidos e eficientes aos seus utilizadores. Este método elimina a necessidade de resumo manual e reduz os custos associados ao treinamento e manutenção de mão de obra especializada.





No entanto, é essencial considerar as limitações das ferramentas automatizadas de sumarização. Essas ferramentas nem sempre podem capturar com precisão o significado sutil do artigo científico original, e os PLSs gerados podem não ter o toque humano e a clareza que um resumo manual pode fornecer. Portanto, é crucial avaliar a precisão e a compreensibilidade dos PLSs produzidos por essas ferramentas antes de disponibilizá-los aos usuários da biblioteca.





Finalmente, o último mas não menos importante método para fornecer PLSs envolve a recolha dos resumos acessíveis existentes que estão actualmente disponíveis e publicados por revistas académicas. Um número crescente de editores de periódicos está adotando o uso de PLSs como um meio de comunicar eficazmente as descobertas científicas a um público mais amplo. Neste método, um ou mais bibliotecários de uma biblioteca pública monitoram e exploram bancos de dados e periódicos acadêmicos, salvando os PLSs publicados em um repositório local. Então, por meio de um determinado mecanismo, esses resumos ficam acessíveis aos usuários da biblioteca. A principal vantagem desta abordagem é que reduz as despesas da biblioteca. Além disso, uma vez que as revistas académicas publicam continuamente PLSs, a prestação sistemática deste serviço na biblioteca pode ser assegurada. Porém, uma preocupação importante nesse sentido é que a biblioteca não pode ter uma seleção no processo de escolha das obras. Por outras palavras, a biblioteca deve recolher o que está disponível em vez de necessariamente satisfazer as necessidades da biblioteca e dos seus utilizadores.





Em geral, a biblioteca tem a opção de escolher um ou mais destes métodos para fornecer PLSs. Ao selecionar estes métodos, três critérios principais devem ser considerados: a precisão e a qualidade dos PLSs, as necessidades específicas da biblioteca e dos seus utilizadores, e os custos associados à preparação e fornecimento dos PLSs. Por exemplo, se a biblioteca estiver limitada por fundos limitados e não antecipar a prestação sistemática de PLSs como um serviço, poderá escolher o primeiro e o terceiro métodos. Isto envolveria a procura de assistência de investigadores que tenham sido autores de trabalhos científicos ou o envolvimento de utilizadores de bibliotecas especializados em áreas específicas. Contudo, se a biblioteca pretende estabelecer um serviço sistemático e organizado de promoção da ciência, o segundo e o quinto métodos podem ser mais adequados.





Esses métodos envolvem o estabelecimento de uma equipe dedicada dentro da biblioteca para produzir PLSs ou aproveitar os PLSs existentes por meio de monitoramento e exploração.





Divulgação de PLSs através de Bibliotecas Públicas

Uma questão importante no desenvolvimento do serviço de prestação de PLSs é como divulgar esses resumos e torná-los acessíveis aos usuários. Como muitos usuários de bibliotecas públicas não têm acesso a bases de dados especializadas (como Web of Science, Scopus, PubMed, etc.) ou referências científicas respeitáveis, ou não têm conhecimento para utilizá-las, a divulgação de PLSs por meio de mídias mais gerais torna-se uma ferramenta significativa. questão que deveria receber atenção nessas bibliotecas. Portanto, a divulgação de PLSs através de vários canais deve ser considerada nas bibliotecas públicas. Alguns dos mais importantes desses canais são descritos abaixo.





Divulgação através de revista dedicada (eletrônica/impressa/híbrida) para PLSs: Talvez a melhor opção para divulgação de PLSs em bibliotecas públicas seja preparar e publicar uma revista dedicada para esse fim. Esta revista pode ser publicada mensalmente ou em intervalos maiores, abrangendo vários PLSs em cada edição. Os PLSs podem ser categorizados e organizados com base em tópicos, usuários ou áreas profissionais. No entanto, cabe ressaltar que o lançamento desta revista será efetivo quando houver na biblioteca um número significativo de PLSs para publicação em cada número; caso contrário, outros canais de divulgação serão mais preferíveis. O desafio mais significativo deste método são os elevados custos associados à concepção, publicação e distribuição da revista.





2) Divulgação através de boletins informativos de bibliotecas: Os boletins informativos são uma das principais publicações predominantes em vários tipos de bibliotecas e são considerados uma ferramenta de marketing nestas instituições. Bibliotecas públicas que publicam boletins informativos regularmente podem incluir PLSs nessas mídias. Dado que os boletins informativos chegam frequentemente a uma vasta gama de utilizadores e os utilizadores das bibliotecas estão familiarizados com eles, eles fornecem uma plataforma adequada para a divulgação de PLSs.





3) Divulgação através de uma plataforma online dedicada: Se a biblioteca procura uma forma económica de publicar PLSs que proporcione acesso mais fácil aos utilizadores, tirar partido dos recursos da Internet e das ferramentas online pode ser uma solução adequada. Neste sentido, a biblioteca necessita criar uma base de dados online e organizar e publicar PLSs nesta plataforma. No entanto, este método acarreta o risco de os utilizadores offline poderem não ter conhecimentos, competências ou meios para aceder a esta plataforma online e não poderem beneficiar deste serviço.





4) Divulgação por meio de folhetos: Outro método de divulgação dos PLSs é incluir esses resumos em folhetos criados e publicados pela biblioteca. Por exemplo, uma biblioteca pública que visa fornecer serviços ou informações específicas aos agricultores pode incluir um ou mais PLS numa brochura concebida para este fim. No entanto, deve-se notar que estas brochuras são frequentemente concebidas de forma temática, e o resumo específico em linguagem simples relacionado com esse tema deve ser incluído nelas.





5) Divulgação através de plataformas de redes sociais: Hoje em dia, as plataformas de redes sociais tornaram-se ferramentas eficientes e eficazes de sensibilização sobre os recursos de informação e serviços bibliotecários, pois possuem uma ampla comunidade de utilizadores e servem como um meio incomparável de acesso ao público-alvo. Portanto, as bibliotecas públicas podem partilhar os PLS preparados através destes canais, que oferecem uma divulgação rápida, fácil e económica. Além das vantagens da divulgação rápida e fácil através destas redes, a partilha e troca destes resumos entre diversos utilizadores é outro benefício deste método.





6) Além dos métodos mencionados acima para divulgação de PLSs em bibliotecas públicas, outras abordagens também podem apoiar essas bibliotecas nessa empreitada. Por exemplo, a divulgação de PLS na forma de cartazes nas instalações da biblioteca ou em espaços públicos pode ser outro canal de divulgação. Algumas bibliotecas podem preferir divulgar PLSs em formato de áudio ou podcasts. Em qualquer caso, as bibliotecas públicas devem examinar quais os canais mais adequados para os seus utilizadores e aumentar a eficácia dos PLSs. Talvez perguntar diretamente aos usuários da biblioteca possa fornecer aos bibliotecários e gestores de bibliotecas canais mais adequados ou inovadores.





Apoiando leitores de resumos em linguagem simples

O serviço de disponibilização de PLSs em bibliotecas públicas não se esgota na elaboração e divulgação desses resumos. Como os PLS são geralmente resumos muito concisos de pesquisas científicas, os leitores desses resumos podem precisar de mais informações para aproveitar melhor a pesquisa científica em suas vidas pessoais ou profissionais. Portanto, as bibliotecas públicas também devem considerar disposições para apoiar os leitores de PLSs.





A primeira questão no apoio aos leitores de PLSs é responder às questões colocadas por estes utilizadores. Algumas dessas questões podem ser gerais (por exemplo, “Como posso acessar o texto completo da pesquisa?” ou “Posso fazer sozinho os experimentos mencionados na pesquisa?”) ou e algumas delas podem ser mais específicas (por exemplo, “Como posso usar o agrotóxico proposto na pesquisa para eliminar pragas agrícolas?” ou “Os sintomas da minha doença são semelhantes aos mencionados nesta pesquisa, posso usar a medicação recomendada?”). Em ambos os casos, a biblioteca deve ter um determinado procedimento para responder a estas questões.





A segunda questão é receber feedbacks, opiniões e sugestões que esses leitores têm e desejam compartilhar com a biblioteca. Alguns destes comentários ou sugestões podem estar relacionados com a própria investigação, enquanto outros podem estar relacionados com o método de preparação e divulgação destes resumos. O feedback relacionado à pesquisa pode ser disponibilizado a pesquisadores, periódicos ou editores por meio de determinado procedimento, levando naturalmente à melhoria de longo prazo na qualidade da pesquisa acadêmica.





O feedback relacionado ao método de elaboração e divulgação dos PLSs pode afetar diretamente a qualidade desse serviço na biblioteca, podendo fazer com que os serviços da biblioteca tenham um impacto maior na comunidade. A biblioteca pode ir ainda mais longe, envolvendo os utilizadores da biblioteca e os leitores dos PLSs na avaliação destes escritos para melhorar a qualidade deste serviço ao longo do tempo. Pesquisas, estudos de caso, grupos focais e entrevistas com leitores a esse respeito serão úteis para que as bibliotecas públicas melhorem o serviço de fornecimento de PLSs.





Considerações Éticas e Legais

É necessário reconhecer que a disseminação de PLSs em bibliotecas públicas pode trazer desafios. O desafio mais significativo que pode surgir a este respeito é que alguns utilizadores podem utilizar na prática os resultados da investigação sem terem uma compreensão completa de todos os aspectos desses resultados. Esse problema pode representar riscos para eles. Além disso, não é fácil aplicar alguns resultados da investigação na prática. Os investigadores estão bem conscientes desta questão e consideram-na quando tiram partido dos resultados da investigação. No entanto, alguns utilizadores de bibliotecas públicas que não possuem conhecimentos completos nesta área podem ignorar estas considerações. Por exemplo, o uso recomendado de um medicamento específico ou o consumo de uma determinada substância alimentar pode ser mencionado numa investigação, e os utilizadores de bibliotecas públicas podem seguir essa recomendação sem prestar atenção aos riscos potenciais. Portanto, os bibliotecários ou responsáveis por este serviço nas bibliotecas públicas devem abordar esta questão e dar a necessária conscientização aos usuários. Os bibliotecários e a equipe devem estar constantemente em comunicação com os usuários e leitores dos PLSs e com os autores de trabalhos de pesquisa universitária para garantir que os resultados da pesquisa sejam utilizados de forma eficaz e correta. Assim, a biblioteca deve ser capaz de estabelecer uma ponte de comunicação entre os usuários e os pesquisadores. Essa interação será benéfica para os usuários e também beneficiará os pesquisadores cujos trabalhos são resumidos. Os pesquisadores podem obter feedback valioso de seu público-alvo e envolvê-los mais em pesquisas acadêmicas.





Além disso, os direitos de autor e de propriedade intelectual devem ser respeitados na preparação e divulgação destes resumos. As bibliotecas públicas devem obter permissões e licenças adequadas dos autores ou editores antes de resumir e distribuir PLSs. Isto não só garante a conformidade legal, mas também reconhece as contribuições intelectuais dos investigadores originais.





Obter permissão de autores ou editores envolve buscar seu consentimento para resumir e (ou) distribuir PLSs de seus trabalhos. Isto pode ser feito através de acordos formais ou seguindo diretrizes estabelecidas fornecidas pelas leis de direitos autorais e disposições de uso justo. As bibliotecas públicas devem envidar esforços para contactar os detentores de direitos relevantes e negociar termos apropriados para a utilização de material protegido por direitos de autor. Além disso, as bibliotecas públicas devem manter-se atualizadas com as alterações nas leis e regulamentos de direitos de autor para garantir a conformidade. Podem procurar aconselhamento jurídico ou consultar organizações de direitos de autor relevantes para compreender os requisitos e obrigações específicos relacionados com a preparação e divulgação de PLSs.





Serviço PLS na prática e resultados potenciais

Na prática, a implementação de PLSs em coleções, sistemas e descobertas de bibliotecas requer coordenação entre várias partes interessadas, incluindo bibliotecários, especialistas em metadados, equipe de catalogação e, potencialmente, pesquisadores e editores. As bibliotecas precisam estabelecer diretrizes e padrões para criar e integrar PLSs em seus fluxos de trabalho, esquemas de metadados e interfaces de descoberta existentes. Além disso, as bibliotecas devem considerar a avaliação do impacto e da eficácia dos PLSs através do feedback dos utilizadores, estatísticas de utilização e avaliação contínua para garantir a melhoria contínua e o alinhamento com as necessidades dos utilizadores.





Os profissionais de bibliotecas públicas podem aplicar a estrutura proposta para fornecer PLSs em bibliotecas públicas através de várias etapas. Primeiro, os bibliotecários devem familiarizar-se com o conceito PLS. Os bibliotecários devem compreender a importância e os benefícios dos PLS para colmatar a lacuna entre a investigação científica e o público. Devem estar conscientes do papel que as bibliotecas públicas podem desempenhar na promoção da ciência e na disponibilização dos resultados da investigação aos utilizadores das bibliotecas. Em segundo lugar, os bibliotecários devem explorar os vários métodos discutidos no documento para fornecer PLSs em bibliotecas públicas. Os profissionais devem avaliar a viabilidade e adequação de cada método com base nos recursos, objetivos e necessidades do usuário de sua biblioteca. Consequentemente, com base na sua avaliação, os bibliotecários devem selecionar um ou mais métodos que se alinhem com os objetivos e capacidades da sua biblioteca. Devem considerar fatores como a precisão e a qualidade dos resumos, as necessidades dos seus utilizadores e os custos associados. O(s) método(s) selecionado(s) devem ser práticos e viáveis para implementação no contexto da biblioteca. Desenvolver a infra-estrutura necessária: Uma vez escolhido(s) o(s) método(s), os bibliotecários precisam desenvolver a infra-estrutura necessária para apoiar o fornecimento de PLSs. Isto pode envolver o estabelecimento de parcerias com investigadores e autores, a criação de uma equipa dedicada dentro da biblioteca, a formação de autores e utilizadores, a integração de ferramentas automatizadas de sumarização nos sistemas da biblioteca ou a criação de mecanismos para recolher e divulgar resumos existentes.





Além disso, os bibliotecários devem colaborar com investigadores, autores e utilizadores da biblioteca para garantir a implementação bem-sucedida do(s) método(s) escolhido(s). Devem estabelecer canais de comunicação com investigadores para solicitar PLS para resultados de investigação relevantes. Se for formada uma equipa especializada, os profissionais devem garantir que os membros da equipa possuem os conhecimentos necessários e apoiar o seu desenvolvimento profissional contínuo. O envolvimento dos usuários da biblioteca no processo pode ser feito por meio de programas de treinamento, esforços de crowdsourcing ou busca de feedback dos usuários sobre os resumos. Além disso, os bibliotecários devem desenvolver estratégias para disseminar eficazmente os PLS. Isto pode envolver a criação de uma revista ou boletim informativo dedicado aos PLSs, organizando-os por tópicos ou áreas de interesse e disponibilizando-os em formato impresso e eletrónico. Os profissionais devem aproveitar os canais existentes da biblioteca, como boletins informativos, brochuras, redes sociais, websites de bibliotecas e bases de dados online, para tornar os resumos acessíveis aos utilizadores da biblioteca.





Por último, mas não menos importante, os bibliotecários devem avaliar continuamente a eficácia e o impacto do fornecimento de PLSs na sua biblioteca. Eles podem coletar feedback dos usuários, realizar pesquisas ou entrevistas e analisar estatísticas de uso para avaliar a utilidade dos resumos e identificar áreas de melhoria. A revisão e atualização regulares do quadro com base nas necessidades dos utilizadores e nas tendências emergentes ajudarão a garantir o sucesso contínuo do serviço.





Provavelmente, fornecer PLSs em bibliotecas públicas traz vários resultados potenciais para a experiência do usuário. Estes resultados podem fornecer informações sobre o potencial impacto e benefícios da implementação de tais iniciativas. Um dos principais objetivos do fornecimento de PLSs é melhorar a compreensão do usuário sobre descobertas complexas de pesquisas. Estudos semelhantes demonstraram que quando os utilizadores têm acesso aos PLS, é mais provável que compreendam e se envolvam com a informação (Dormer et al. 2022). Ao apresentar a investigação de uma forma clara e acessível, as bibliotecas públicas podem contribuir para a compreensão dos conceitos e descobertas científicas pelos utilizadores. Além disso, os PLS visam tornar a investigação científica mais acessível a um público mais vasto, incluindo indivíduos com conhecimentos científicos ou técnicos limitados. Estudos indicaram que o fornecimento de PLS pode ajudar a colmatar a lacuna entre a investigação académica e o público em geral, garantindo que descobertas importantes não se limitam a comunidades especializadas (Stoll et al. 2022). Esta maior acessibilidade pode capacitar os utilizadores das bibliotecas públicas a explorar e beneficiar de uma gama mais ampla de investigação. Melhorar a acessibilidade aos resultados da investigação aumentará a visibilidade das bibliotecas públicas nas suas comunidades-alvo.





O acesso aos PLSs pode permitir que os usuários de bibliotecas públicas tomem decisões mais informadas. Ao apresentar os resultados da investigação num formato de fácil utilização, as bibliotecas podem capacitar os indivíduos para avaliar a relevância e as implicações da investigação científica nas suas vidas pessoais ou profissionais. Os utilizadores podem utilizar os PLS para fazer escolhas informadas, tais como a adoção de práticas baseadas em evidências ou a tomada de decisões relacionadas com a saúde, a tecnologia ou a economia. Além disso, estudos demonstraram que o fornecimento de PLS pode promover um maior envolvimento e interesse na investigação científica entre o público (Kuehn 2017). Ao tornar a investigação mais acessível, as bibliotecas públicas podem incentivar os utilizadores a explorar uma gama mais ampla de tópicos, desenvolver uma curiosidade pelo conhecimento científico e, potencialmente, promover uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. Este envolvimento com a investigação pode trazer benefícios a longo prazo para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Os PLSs podem capacitar os usuários de bibliotecas públicas a participarem ativamente em discussões relacionadas à pesquisa científica. Quando os indivíduos têm acesso a resumos claros e concisos, estão mais bem equipados para contribuir para debates públicos, envolver-se em iniciativas de ciência cidadã ou participar em processos de tomada de decisão conduzidos pela comunidade. As bibliotecas podem facilitar a participação informada, fornecendo PLSs que permitem aos utilizadores compreender e contribuir para o discurso científico. Considerando a missão das bibliotecas públicas de inspirar a aprendizagem ao longo da vida e fortalecer os seus utilizadores e comunidades em todas as áreas necessárias, é importante que estas iniciativas tragam mais conhecimentos novos e precisos aos seus utilizadores.





Além disso, “PLS […] aborda a equidade da informação (juntamente com outros factores-chave, como a abertura e a descoberta), ajudando a colmatar a lacuna de informação entre profissionais especializados e outras partes interessadas, independentemente da formação ou nível de experiência”. (Rosenberg et al. 2023). Portanto, ao fornecer PLS, as bibliotecas públicas podem contribuir para colmatar a lacuna de informação que muitas vezes existe entre profissionais especializados e outras partes interessadas. As bibliotecas públicas são conhecidas pelo seu compromisso em fornecer acesso à informação a todos os membros da comunidade (Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas (IFLA) 2015). Ao oferecer PLSs, as bibliotecas podem garantir que os resultados da investigação e o conhecimento académico não se limitam a um grupo seleto de especialistas, mas são tornados acessíveis a um público mais vasto.





Conclusão

A propagação global do vírus “COVID-19”, que já dura há mais de três anos, é apenas um dos acontecimentos que comprovam a dependência das sociedades - especialmente do público em geral, que tem acesso relativamente limitado a fontes precisas de conhecimento - sobre ciência e resultados de pesquisas. Durante este período de pandemia, muitos olharam para universidades, institutos de investigação e centros educacionais e de investigação e esperaram que os investigadores encontrassem uma solução para remover este vírus ou pelo menos mitigar o impacto e as consequências desta crise global. Pesquisas recentes mostram que as pessoas monitoram as descobertas científicas e podem aplicá-las na sua vida diária. Por exemplo, o estudo de Obiała, et al. (2021) demonstra a atenção do público à ciência e mostra que as redes sociais online se tornaram uma plataforma chave para o acesso do público em geral aos resultados da investigação.





As bibliotecas públicas têm sido chamadas de universidades do público. Portanto, as bibliotecas devem ser a principal referência e instituição que permite o acesso do público às mais recentes descobertas científicas e de investigação. Muitos utilizadores de bibliotecas públicas dependem exclusivamente destas instituições para satisfazer as suas necessidades de informação, especialmente aqueles que têm uma literacia tecnológica limitada. Assim, as bibliotecas públicas devem proporcionar um espaço onde estes utilizadores possam aceder às mais recentes descobertas científicas que sejam relevantes para as suas vidas e profissões. Parece que a publicação de PLS pode ser uma solução importante e valiosa para o acesso público às descobertas científicas, e as bibliotecas públicas podem desempenhar um papel fundamental na promoção da ciência.





Fornecer PLSs como um novo serviço pelas bibliotecas públicas também é digno de nota sob outra perspectiva. Dado que estes resumos podem aumentar o impacto da investigação, pode-se esperar que a investigação tenha uma influência maior na sociedade através da publicação de PLSs. Por outras palavras, este serviço pode aproximar os resultados da ciência e da investigação das sociedades e do público em geral, tornando os resultados da investigação diretamente relevantes para a vida quotidiana das pessoas. Adotar esta abordagem para PLSs pode ser útil em programas de marketing para este serviço.





No entanto, existem algumas considerações legais e éticas que as bibliotecas públicas devem ter em conta ao fornecer PLSs. Desafios como a exatidão e confiabilidade das informações apresentadas nos resumos, direitos autorais e direitos de propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados e transparência sobre as limitações dos PLSs. Embora estes resumos visem tornar a investigação mais acessível, podem não captar toda a complexidade ou nuances dos estudos científicos. É importante educar os utilizadores da biblioteca sobre o propósito e o âmbito destes resumos, incentivando-os a explorar a investigação original para uma compreensão mais abrangente.





As bibliotecas públicas possuem vários métodos para fornecer PLSs de trabalhos científicos. Isso inclui perguntar aos próprios autores e pesquisadores, formar uma força de trabalho especializada dentro da biblioteca, envolver os usuários da biblioteca no processo de sumarização, utilizar ferramentas automatizadas de sumarização de textos leigos ou coletar PLSs existentes. Cada método tem suas vantagens e considerações em termos de custo, qualidade e envolvimento do usuário. As bibliotecas públicas devem avaliar cuidadosamente os seus recursos, preferências dos utilizadores e objectivos para determinar a abordagem mais adequada para fornecer PLSs como um serviço valioso às suas comunidades.





Deve-se notar que o fornecimento de PLSs em bibliotecas públicas requer mais pesquisas para destacar vários aspectos deste serviço para bibliotecários e gestores de bibliotecas públicas. Talvez, avaliações periódicas devam ser realizadas após a implementação destes serviços, a fim de um maior desenvolvimento. Provavelmente, fornecer PLSs em bibliotecas públicas pode transformar estas bibliotecas numa porta de entrada mais acelerada para o conhecimento público e numa ferramenta eficaz para aumentar o impacto da investigação na sociedade.

