Práticas recomendadas para gerenciamento de VDI

A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é um tipo de tecnologia de virtualização que hospeda um desktop virtual. A VDI opera quase de forma idêntica a um sistema de desktop físico porque os usuários podem acessar os mesmos aplicativos e sistemas operacionais como fariam se acessassem um desktop localmente.





A COVID-19 teve um impacto incrível no mundo, e a força de trabalho emergente está buscando soluções que combinem segurança com flexibilidade. Em resposta à crescente necessidade de soluções de teletrabalho, o setor de infraestrutura de desktop virtual (VDI) tem uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 19,4% .





A VDI se enquadra na computação de usuário final (EUC) porque fornece aplicativos e desktops virtualizados aos usuários . Um servidor centralizado hospeda o sistema operacional da área de trabalho para que os usuários possam acessar a área de trabalho de qualquer lugar, até mesmo em seus dispositivos pessoais, como laptops, tablets e telefones celulares.

Tipos de Áreas de Trabalho Virtuais

Existem dois tipos de VDIs — VDIs persistentes e não persistentes.

Persistente

Com um VDI persistente, os usuários podem personalizar seus próprios desktops de acordo com suas necessidades. Eles se conectam à mesma área de trabalho sempre que fazem login e salvam seu progresso para uso futuro, como uma área de trabalho comum.



VDIs persistentes são populares em ambientes de trabalho e escolares, onde os usuários precisam salvar seu progresso e informações na área de trabalho. Eles também oferecem gerenciamento de desktop simples para profissionais de TI porque operam da mesma forma que os desktops físicos.





As desvantagens dos VDIs persistentes são que os profissionais de TI podem achar o gerenciamento de imagens mais desafiador, pois terão que lidar com um grande número de imagens e perfis individuais. A VDI persistente também tem requisitos de armazenamento mais altos, o que pode aumentar os custos gerais.

Não persistente

Com uma VDI não persistente, os usuários podem acessar um pool uniforme de desktops quando precisarem. Sempre que um usuário fizer logout, uma área de trabalho não persistente voltará ao seu estado original porque não salva informações pessoais. Esses tipos de VDIs são populares em locais como laboratórios de informática e bibliotecas públicas.





Ao contrário de uma VDI persistente, a VDI não persistente requer menos armazenamento porque o sistema operacional é mantido separado dos dados do usuário. Além disso, os profissionais de TI terão mais facilidade para gerenciar esse tipo de VDI porque há menos imagens mestre para manter.





A desvantagem mais significativa de uma VDI não persistente é a falta de personalização e flexibilidade disponíveis.

Como gerenciar um VDI

Ter um VDI requer manutenção e manutenção contínua. Os tipos de tarefas que os usuários precisam realizar para gerenciar seu VDI incluem:

Solução de problemas do usuário.

Realização de atualizações de software.

Gerenciando o sistema operacional.

Empurrando chaves de registro.

Atualização de hardware.

Há duas opções básicas para gerenciar VDI – faça você mesmo (DIY) ou use um provedor terceirizado de desktop como serviço (DaaS).

1. Implantando VDI

Se uma empresa deseja implantar seu próprio VDI, precisará de tempo e recursos significativos para se dedicar ao projeto. Implantar VDI em vez de escolher um provedor de serviços para gerenciá-lo significa que as empresas têm controle total sobre cada etapa do processo. Para implantar VDI, as empresas precisam:

Escolha o escopo: VDI pode substituir a área de trabalho completa para todos os funcionários de uma empresa ou organização ou pode substituir determinados aplicativos e funções. Também pode ser uma boa opção para equipes remotas.

VDI pode substituir a área de trabalho completa para todos os funcionários de uma empresa ou organização ou pode substituir determinados aplicativos e funções. Também pode ser uma boa opção para equipes remotas. Selecione um servidor VDI: o servidor VDI é o que executa o aplicativo ou a área de trabalho no dispositivo de um usuário. As empresas podem executar os próprios servidores ou usar a nuvem. Se uma empresa usar servidores locais, ela precisará decidir sobre um hipervisor com a capacidade correta.

o servidor VDI é o que executa o aplicativo ou a área de trabalho no dispositivo de um usuário. As empresas podem executar os próprios servidores ou usar a nuvem. Se uma empresa usar servidores locais, ela precisará decidir sobre um hipervisor com a capacidade correta. Incorpore a segurança: como o login no VDI traz os usuários para a rede, as empresas precisam pensar em suas necessidades de segurança antes da implementação.

Embora a implantação de um VDI possa parecer complicada, é possível fazer isso sem um provedor DaaS.

2. Usando DaaS

O DaaS é uma opção crescente para muitas empresas que desejam aproveitar todos os benefícios do VDI sem sacrificar seus próprios recursos. Tantas empresas estão se voltando para o DaaS que o setor provavelmente crescerá para US$ 11,06 bilhões até 2026 .





Se uma empresa optar por usar o DaaS, seu provedor cuidará do provisionamento de desktops para novos funcionários e do gerenciamento das instalações necessárias e das atualizações do sistema. O DaaS é uma ótima opção para empresas que não possuem infraestrutura para gerenciar um VDI por conta própria.





O uso de DaaS também resultará em economia significativa de custos para muitas empresas e organizações. Diferentes provedores de DaaS têm ofertas diferentes, mas a maioria fornecerá serviços como manutenção e atualizações de hardware para que as empresas não precisem de uma equipe de TI para gerenciar sua implantação de VDI.

Benefícios do VDI

Além do acesso à área de trabalho remota, o VDI oferece muitos benefícios para empresas e organizações:

Flexibilidade: VDI permite que os usuários obtenham acesso remoto a seus desktops de trabalho, o que significa que tarefas essenciais podem acontecer de qualquer lugar. Os VDIs podem mudar o jogo para empresas que estão tentando implementar o trabalho remoto.

VDI permite que os usuários obtenham acesso remoto a seus desktops de trabalho, o que significa que tarefas essenciais podem acontecer de qualquer lugar. Os VDIs podem mudar o jogo para empresas que estão tentando implementar o trabalho remoto. Eficiência: Com um VDI, a equipe de TI poderá dedicar mais tempo para resolver problemas com sistemas e combater ataques de vírus.

Com um VDI, a equipe de TI poderá dedicar mais tempo para resolver problemas com sistemas e combater ataques de vírus. Simplicidade: um VDI é fácil de usar porque se assemelha ao desktop com o qual os usuários estão mais familiarizados. Do lado da TI, o VDI é fácil de gerenciar porque os profissionais de TI podem realizar manutenção e outras tarefas a partir da estação central.

um VDI é fácil de usar porque se assemelha ao desktop com o qual os usuários estão mais familiarizados. Do lado da TI, o VDI é fácil de gerenciar porque os profissionais de TI podem realizar manutenção e outras tarefas a partir da estação central. Escalabilidade: se as empresas têm uma força de trabalho em crescimento ou redução, a VDI é uma ótima opção. As empresas podem adicionar novos usuários de maneira fácil e rápida e reduzir conforme necessário.

Quão seguro é o VDI?

A segurança dos dados sempre será uma preocupação para empresas e organizações. Em 2021, as corporações experimentaram um aumento de 50% nos ataques cibernéticos semanais em comparação com 2020. No entanto, um VDI pode ajudar a proteger os dados porque ele não “mora” no dispositivo que o hospeda.





Se uma pessoa usar seu desktop VDI em um servidor não seguro, ela ainda estará protegida devido aos fatores de segurança do VDI . Esses fatores incluem:

endurecimento do sistema operacional

Criptografia de dados

backups simples

Autenticação multifator

VDIs são o futuro da computação

Os VDIs representam uma presença crescente na computação, especialmente no mundo corporativo. À medida que o trabalho remoto e os locais de trabalho híbridos aumentam em popularidade, os VDIs estarão presentes para apresentar uma opção de desktop virtual segura, simples e direta.