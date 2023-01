Por que os telefones dobráveis NÃO são a próxima grande novidade

Quando comecei a usar o novo Samsung Galaxy Z Fold4 - meu primeiro dispositivo dobrável - estava convencido de que os telefones dobráveis seriam a próxima grande novidade. Achei que nos próximos anos a maioria das pessoas acabaria com um smartphone dobrável. Agora, com pouco mais de um mês de uso, não tenho mais tanta certeza. Há um grande problema com dispositivos dobráveis; todos eles têm uma fraqueza que os materiais de fabricação atuais não podem superar.

Quando comecei a usar o novo Samsung Galaxy Z Fold4 —meu primeiro dispositivo dobrável—, estava convencido de que os telefones dobráveis seriam a próxima grande novidade. Achei que nos próximos anos a maioria das pessoas acabaria com um smartphone dobrável. Agora, com pouco mais de um mês de uso, não tenho mais tanta certeza.





Mas antes de explicar o porquê, vamos recapitular quais tipos de telefones dobráveis estão disponíveis.









Tipos de telefones dobráveis

Existem três tipos.





Primeiro, telefones de tamanho normal que dobram ao meio, ocupando menos espaço do que o normal no bolso.

Há também telefones grandes que se desdobram em um tablet, permitindo que você carregue dois aparelhos em um (essa é a categoria do Fold4).

E, finalmente, existem telefones experimentais que se desdobram desajeitadamente de maneiras que não são tão práticas ou refinadas no momento (por exemplo, telas que dobram em três seções ou que se expandem mecanicamente ).





No final das contas, todos os dispositivos dobráveis tentam atingir o mesmo objetivo: carregar mais em menos espaço. O Fold4 atinge esse objetivo em um fator de forma polido. Depois de quatro anos aprimorando a fórmula, a Samsung entregou um dispositivo divertido e prático que não sofre de muitas das deficiências de sua primeira iteração.





O Fold4 não pode substituir totalmente o meu iPad Pro, mas se tornou o dispositivo de consumo perfeito - curiosamente, o que o iPad era há 10 anos, antes da introdução do suporte a multitarefa, teclado e mouse.





Não posso escrever confortavelmente este post em um Fold4, por exemplo, mas posso usá-lo para fazer coisas onde antes preferia uma experiência de tablet: pesquisar e reservar férias com vários aplicativos abertos lado a lado, curtir um filme durante um voo, etc.









Depois de um mês morando com meu Fold4, notei algumas microabrasões na tela interna. Tratei essa tela com o maior cuidado e, no entanto, parece que, ao remover a poeira, fiz alguns arranhões. Imperceptível à primeira vista, mas ainda assim visível em luz contrastante.





Como o vidro não pode dobrar sem quebrar, o uso de um material semelhante ao plástico é inevitável. O Fold4 tem, em cima desse material, um protetor de tela normal. Isso deixa um vinco perceptível quando desdobrado, mas na minha experiência não foi mais perturbador do que o entalhe do iPhone. Não, o verdadeiro problema é como é fácil deixar marcas permanentes no protetor de tela. Acredito que o consumidor médio não vai querer mexer com essas questões.





O tamanho dos telefones dobráveis também não ajuda. O Fold4 é um tijolo grosso e, embora eu tenha me acostumado com ele rapidamente, há um grupo significativo de clientes que desejam formatos menores, não maiores. Isso também impedirá, ou pelo menos diminuirá, a expansão rápida dos telefones dobráveis.





Essa constatação me fez pensar no que muitos vêm dizendo há algum tempo: o smartphone atingiu o pico e o platô. Todos os grandes players recorrem agora a melhorias incrementais ano após ano. As especificações técnicas realmente não importam mais porque são ligeiramente melhores do que no telefone que você já possui. Conseguimos!





O software é a principal fonte de inovação atualmente, o código é o maior diferencial entre o telefone do ano passado e o deste ano. E mesmo assim, estamos falando de pequenas manchas de cor em uma pintura sem graça e chata. Isso foi de fato o que me fez gravitar para o Fold4, eu estava entediado com os iPhones e Pixels por aí.





O evento Unpacked da Samsung em agosto passado me fez ansiar por um dispositivo dobrável e análises online indicaram que a maioria dos problemas das versões anteriores foram resolvidos (por exemplo, problemas de durabilidade da dobradiça, tamanho da tela externa, câmera interna da tela). Bem, tudo isso acabou sendo verdade, mas a durabilidade da tela interna foi algo inesperado. Eu pensei que meu nível regular de cuidado quando se trata de telefones seria bom o suficiente, e eu estava errado.





Os telefones dobráveis são irrecuperáveis?

Nada é preto ou branco e ainda acho que existe mercado para esses dispositivos. Usuários avançados como eu, por exemplo. Pessoas que achavam que produtos como o Surface Duo eram empolgantes, mas não cumpriram a promessa de dois dispositivos em um (um telefone principal e um pequeno tablet quando aberto). O Fold4 é aquele produto empolgante, embora seu corpo grosso e sua tela interna quebradiça sejam seu calcanhar de Aquiles. Acredito que a única maneira pela qual os dispositivos dobráveis alcançarão a adoção em massa é fornecendo durabilidade semelhante a um telefone comum e um perfil mais fino sem concessões.





Talvez os telefones dobráveis nunca sejam mais do que são hoje. Ou talvez algum fabricante no futuro venha a inventar um novo material que seja tão resistente a arranhões quanto o vidro e tão flexível quanto o plástico, e embale tudo isso em um formato elegante e fino. Até então, telefones dobráveis como o Fold4 provavelmente não são para os fracos de coração.





Foto principal de Onur Binay no Unsplash