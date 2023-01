Por que eu sonho com um governo mundial e uma nova ordem mundial

LEARN MORE ABOUT @DOK333 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Então, aqui estamos nós, em nossa bela terra.





Chemtrails no céu, flores na água, vacinas obrigatórias que não funcionam, sistema de companhias aéreas em apuros, guerra na Ucrânia, alta nos preços do petróleo, vigilância digital 24 horas por dia , 7 dias por semana, alimentos geneticamente modificados, padrões de vida em declínio, impostos mais altos, má administração fiscal , guerra farmacêutica que nunca para, apesar das revelações, e muito mais.





E isso é exatamente o que foi exposto publicamente.

O que é a nova ordem mundial e um governo mundial?

Os termos “Nova Ordem Mundial”, “Governo Mundial Único” e “Grande Reinicialização” são mais ou menos intercambiáveis. Você não precisa de um PHD em teoria política; significa maior controle e dominação para os responsáveis. O que temos, exceto ainda pior. É a diferença entre a internet super centralizada e a internet descentralizada.





É concebível que teremos uma moeda global com tudo rastreado e monitorado, com todas as transações vinculadas a um blockchain e vinculadas ao local. Quaisquer ideias contrárias podem resultar na suspensão de suas finanças. E não haverá nenhuma mídia independente para reclamar. A propósito, Justin Trudeau efetivamente socializou todas as mídias independentes .





A Nova Ordem Mundial significa essencialmente supercentralização com falta de transparência para os que estão por baixo, mas transparência máxima para os que estão no topo, que podem ver tudo. Se os controladores puderem vincular transações a indivíduos, eles poderão assediar e escravizar indivíduos. É por isso que eles são tão fanáticos por KYC e conformidade no domínio da Web3. E é por isso que a Internet Web3 descentralizada e anônima é tão importante.





Enquanto a internet descentralizada promete interoperabilidade e privacidade, a Nova Ordem Mundial promete interoperabilidade e dominação. É a diferença entre ser capaz de acessar tudo com segurança e ser capaz de acessar tudo depois de assinar seus direitos.

Por que estou entusiasmado com a Nova Ordem Mundial

Apesar das aparências, a ordem do Novo Mundo tem 0% de chance de sucesso em seu atual formato orwelliano. Já vencemos, embora poucos percebam esse fato. A (verdadeira) Nova Ordem Mundial já está sendo construída na internet descentralizada de livros contábeis distribuídos. E você e eu somos usuários e controladores.





A farsa que todos temos testemunhado na televisão pinta um certo quadro, mas as inovações dentro do Web3 retratam outra bem diferente. Estamos construindo nosso próprio sistema financeiro, nossos próprios sistemas de governança, nossos próprios sistemas educacionais e nossos próprios sistemas de mídia. Tudo sem comprometer as informações pessoais dos usuários. É tudo opcional e transparente.





A ficha ainda não caiu para a maioria das pessoas, mas estamos literalmente construindo um novo planeta, e os escândalos em andamento são necessários para empurrar mais pessoas para o blockchain e a internet descentralizada. As pessoas não se movem a menos que sejam empurradas; esse é um fato triste, mas preciso, da existência humana.





A Nova Ordem Mundial orwelliana obtém seu poder de uma internet centralizada. A verdadeira ordem do Novo Mundo obtém seu poder da internet descentralizada.





Os benefícios de um planeta soberano

Como um nômade digital de mais de 10 anos, tive frustrações significativas devido a sistemas governamentais legados. Eu tenho muitos cartões SIM, com muitos códigos PIN. Também preenchi muitos vistos, esperei em muitas filas e perdi um número considerável de malas.





Perder um passaporte também não é divertido, nem roubar ou bloquear seu cartão. Depois, há o custo irritante da troca de moeda e as cobranças do caixa eletrônico. Alguns países, como a Índia, têm uma infra-estrutura de caixa eletrônico precária e você precisa caminhar quilômetros para receber dinheiro e depois esperar em uma fila. Isso foi antes do fiasco do teste de vacina/PCR, o que aumenta consideravelmente o estresse.





O que tudo isso tem a ver com a internet descentralizada e a Nova Ordem Mundial? Tudo. Na verdade, os ideais centrais da Nova Ordem Mundial são aplicáveis do ponto de vista da eficiência. A questão é que existe um bando de fanáticos delirantes que têm noções estranhas sobre a governança planetária.





A realidade é que um planeta internacional faz muito sentido . Pense nisso. Um número de telefone, uma criptomoeda geralmente aceita, um passaporte digital que não pode ser perdido; os benefícios são enormes. Isso economizaria bastante burocracia e tornaria as viagens mais fáceis e baratas.





E acredito que é para onde estamos indo. Imagine poder reservar um voo econômico sem burocracia*** para um país diferente com rastreamento confiável de bagagem e embarque rápido. Além disso, o código de login do seu apartamento também estaria vinculado a uma chave digital, tornando o processo de locação muito mais tranquilo.

Uma atualização global

Além da conveniência pessoal, é claro, é possível impedir que indivíduos tomem decisões às quais o público se opõe claramente. O governo mundial recentemente fechou todos os negócios por 2 anos em resposta a umvírus extremamente exagerado , colocando medidas draconianas (e amplamente inconstitucionais) em vigor.





Independentemente de sua posição ideológica, essas medidas foram rápidas, abrangentes e não sujeitas a qualquer tipo de consentimento individual ou opinião alternativa. Em outras palavras, é um péssimo precedente a ser seguido. Porque os poderes centralizados podem definir os termos do que constitui uma crise e então ordenar bloqueios com base em uma definição não sujeita a escrutínio. É um sistema de portas fechadas.





Também não estou convencido de que um homem seja capaz de colocar uma nação em guerra contra outra, como aconteceu ao longo da história e até no início deste ano com a invasão da Ucrânia .





Dado que dezenas de milhares de homens terão que lutar, por que dezenas de milhares de homens não poderiam votar?

Uma nova ordem mundial baseada em uma Internet descentralizada

Haverá um Governo Mundial Único e uma Nova Ordem Mundial. O Governo Mundial Único será composto por mais de 7 bilhões de pessoas que votarão por meio de apostas criptográficas e outros mecanismos. Cada nação individual pode votar para se juntar à nação internacional mais ampla, com controle estrito de baixo para cima.





A internet descentralizada é o único meio para facilitar o nascimento da Verdadeira Nova Ordem Mundial. Apesar das repetidas tentativas de controlar eatacar o ecossistema, ele é antifrágil e resistente à censura. Tudo o que é necessário é a participação global e ativa dos residentes da Terra. Passividade é o que nos colocou nessa confusão. A ação nos tirará daqui.





Imagine se as Nações Unidas realmente consistissem em nações unidas? A ideia é maravilhosa, embora a implementação esteja claramente corrompida. Com a ajuda de livros distribuídos onde todas as decisões estão sujeitas à revisão por muitos, esse sonho pode se tornar realidade.