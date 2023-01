PONZI-FI: Por que a Renda Passiva em Cripto é um SCAM

LEARN MORE ABOUT @NUMEROUNO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Em 14 de maio de 2022, mais de $ 40 bilhões desapareceram no ar. Como fumaça.





Você pode estar pensando que isso aconteceu devido a algum tipo de incêndio ou roubo e, embora eu entenda por que você pensa isso, a resposta real é muito, muito mais interessante.





Existem poucos momentos na história em que os fatos são mais estranhos que a ficção. A história de como o Luna 1.0 caiu de uma avaliação de $ 89 por token para menos de mil centavos para o mesmo token em menos de uma semana é um daqueles poucos eventos selvagens (um cisne negro, se preferir) que pode ' t ser compreendido nunca acontecendo até que isso aconteça. E aconteceu.





O colapso do LUNA 1.0 sem dúvida será considerado um dos eventos marcantes que moldaram a criptografia. Já em seu rescaldo, houve pedidos de maior rigor regulamentos sobre a indústria de criptomoedas mundial e uma ato de confiança da stablecoin já foi transformado em lei nos Estados Unidos.





Com o furor gerado pelo colapso do LUNA, um detalhe que provavelmente passou despercebido a um bom número de entusiastas da criptomoeda é que a queda do LUNA não teve nada a ver com uma violação de segurança ou qualquer dano cibernético. A plataforma blockchain não falhou, nem o protocolo foi hackeado.





LUNA simplesmente caiu porque falhou em responder a uma pergunta incômoda que os projetos criptográficos ponzinômicos não podem responder satisfatoriamente: de onde vem o dinheiro?



O colapso do LUNA não teve nada a ver com dificuldades técnicas. Na verdade, o token perdeu valor PORQUE o protocolo funcionou da maneira para a qual foi projetado.





Para entender o que quero dizer com isso, vamos olhar para o próprio blockchain Terra e como ele foi projetado para funcionar.





STABLECOINS INSTÁVEIS DE ALTO RENDIMENTO

Apesar de como as coisas mudaram, deve-se dizer que, ao contrário de outros tokens esboçados com fundadores questionáveis, LUNA e os fundadores do Terra Blockchain não partiram com a intenção de fraudar os investidores. O caso de uso do Terra foi, é e continua sendo único. Aqui está o que a plataforma oferece.





A criptomoeda tem muitas vantagens, mas a estabilidade não é um desses recursos. E todo mundo sabe disso. Na verdade, chamar a criptomoeda de volátil é tão redundante quanto chamar o céu de azul.





Embora todos concordem que as criptomoedas são voláteis, a pergunta que Terra fez foi... e se não fosse? E se

as criptomoedas podem ser estabilizadas, mantendo sua característica fundamental de anonimato e comércio de mercado livre? E se fosse possível regular o preço da criptomoeda SEM reguladores?





Essa foi basicamente a ideia principal por trás do Terra, a plataforma de pagamento blockchain de código aberto por trás do LUNA e do UST.





Terra é um sistema de pagamento que reside e é construído sobre um blockchain de código aberto. Foi desenvolvido pela Terraform Labs, com sede na Coreia do Sul, fundada em 2018 por Do Kwon e Daniel Shin.





Em sua essência, o Protocolo Terra procurou resolver a questão da volatilidade

projetar uma criptomoeda com uma política monetária elástica que manteria um preço estável, mantendo toda a resistência à censura do Bitcoin e sendo viável para uso em transações cotidianas.





O que isso basicamente significa é que, com o Terra, você pode finalmente ter uma stablecoin que não depende do dólar ou de qualquer tipo de moeda fiduciária.





É fácil ver como o Terra atraiu tantos fãs e amantes do projeto no espaço criptográfico. Afinal, a confiança em qualquer instituição centralizada vai contra o ethos das criptomoedas, e as stablecoins algorítmicas (em princípio) são uma das poucas maneiras de obter descentralização e estabilidade de preços ao mesmo tempo.





A beleza por trás da ideia do protocolo Terra foi como ele equilibrou seu token de governança (LUNA) com suas stablecoins algorítmicas como UST. Infelizmente, essa simplicidade mais tarde provou ser fatal para o LUNA, mas vamos dar uma olhada em como ele funciona.





Criar ou cunhar UST é feito queimando LUNA. Por queimar, não queremos dizer realmente incendiar o token, mas enviá-lo para um endereço do qual as moedas nunca poderão ser recuperadas, essencialmente enviando-o para fora de circulação. Pense em queimar um símbolo como aquelas cartas que você enviou para Hogwarts quando era criança.





A queima do LUNA aumenta seu valor, pois ao queimar o token, você está reduzindo o estoque da moeda.





O objetivo deste protocolo deflacionário era assegurar a expansão contínua do LUNA a longo prazo.





A beleza dessa ideia era como ela parecia à prova de falhas. Enquanto houver algum lance para o LUNA, ou seja, ele tiver um preço diferente de zero, 1 UST sempre deverá ser resgatável por US$ 1. Claramente. E talvez esse princípio tivesse se mantido por muito tempo, e a Terra teria mantido sua cabeça acima da água se eles não o fizessem.





PROTOCOLO DE ÂNCORA UST's (Afundando)

Como dissemos anteriormente, UST é uma stablecoin algorítmica. Isso significa que é praticamente apoiado por nada.





Por que alguém iria querer manter uma stablecoin algorítmica quando isso claramente traz mais risco do que manter uma stablecoin lastreada em dólares americanos genuínos?





Bem, para alguns, bastava a capacidade de manter o valor em dólares sem a necessidade de uma autoridade central para controlar o sistema.





Mas outros precisavam ser incentivados. Eles precisavam de um motivo mais lucrativo para se comprometer com uma moeda estável que não era nada parecida com suas predecessoras. Os desenvolvedores do Terra decidiram que a taxa de adoção da stablecoin aumentaria se ela possuísse uma utilidade única que não fosse possuída por outras criptomoedas. E esse recurso especial era o protocolo Anchor.





O objetivo de longo prazo da Terra era criar um ecossistema vibrante de aplicativos financeiros integrados a sistemas de pagamento do mundo real. Para acelerar o processo de adoção do UST no curto prazo, a ideia de oferecer um rendimento muito lucrativo foi decidida como o melhor caminho a seguir. Um rendimento incrivelmente alto também.





Entra o Anchor, um protocolo que oferecia uma taxa de juros de 20% sobre o UST. A proposta é que, ao invés de manter suas economias em uma conta bancária, onde receberão uma taxa de juros anual de 0,06%, você pode investir em UST, onde poderá ganhar uma taxa de juros anual superior a 20%.





Renda passiva em uma placa de ouro. Quem poderia resistir a tal proposta?





Por causa da Anchor, o aumento na demanda por UST disparou à medida que os clientes corriam para aproveitar os maiores rendimentos. No auge, a quantidade circulante da UST era superior a US$ 18 bilhões, enquanto o valor total bloqueado pela Anchor era superior a US$ 15 bilhões (TVL).





A UST DE-PEGGING

As duas informações principais de que você precisa para entender o que aconteceu são as seguintes:





Os humanos são animais de rebanho que se dispersam ao menor sinal de pânico.





Apenas conhecimento básico de arbitragem





Anteriormente, mencionei que uma maneira de obter UST é queimando o LUNA. Embora isso seja verdade, não é a única maneira.

A segunda opção disponível para UST é usar a troca de stablecoin conhecida como Curve Finance.





Normalmente, quando uma stablecoin está sujeita a um pequeno ajuste de preço, os arbitradores astutos viajam para os pools de liquidez mais profundos do DeFi na Curve e negociam a stablecoin com desconto para qualquer moeda alternativa que tenha mantido sua paridade.





Por exemplo, se o DAI agora estiver sendo vendido a US$ 0,99, os investidores comprarão o DAI com desconto e depois o revenderão por USDC (que, para fins deste exemplo, é US$ 1) para obter lucro. Essa pressão de compra normalmente faz com que o preço do DAI suba para US$ 1 em relação ao nível anterior e recupere sua paridade.





Para usar termos mais práticos, pense nisso como comprar a Mona Lisa do Louvre em uma liquidação especial da sexta-feira negra e vendê-la de volta ao museu francês no dia seguinte após o término das vendas com desconto. Você não apenas obteve lucro, mas também o fez sem gastar um centavo a mais. Mas essa venda só seria lucrativa se a loja voltasse à sua avaliação de preço original da MONA LISA antes da venda de descontos da Black Friday. Infelizmente, no caso da UST, não.





Por quê?





Para responder a isso, teríamos que reexaminar o infame Protocolo Âncora da UST. Por mais que os desenvolvedores do Terra tentassem, era bastante óbvio que um rendimento de juros de 20% era bastante insustentável. E as rachaduras começaram a aparecer.





Depois de ser anunciada como "estável" quando inicialmente fixada em 20%, a taxa vinha caindo gradualmente desde março, quando a Proposta 20 finalmente foi aprovado. Pela proposta, a taxa de juros subiria 5% caso as reservas da Anchor subissem 5%. Se essas reservas caíssem 5%, a taxa de juros cairia 2% como consequência direta.





Além disso, previa-se que essa taxa continuaria caindo 1,5 pontos percentuais contínuos a cada mês se houvesse mais credores na plataforma do que tomadores de empréstimo.





Como se previa que as taxas de juros cairiam, o principal caso de uso do UST começou a se tornar bem menos importante. Por exemplo, em 23 de abril, mais de 72% de todos os UST em circulação foram garantidos na Anchor. A essa altura, ficou bastante claro que a stablecoin era quase totalmente utilizada por investidores cuja única intenção era depositar recursos na Anchor.





Quando ficou claro que a taxa de juros de 20% não seria mantida, os investidores das USTs começaram a vender suas participações.





Esse movimento desencadeou uma venda que teria sido bastante leve e absorvível, não fosse por um grande cisne negro malicioso.





Ao longo do fim de semana, os usuários da Anchor que estavam saindo da bolsa começaram a negociar sua UST por outras stablecoins, como o USDT da Tether ou o USDC da Circle. Isso fez com que o preço da UST diminuísse um pouco menos de US$ 0,02.





Eventualmente, o pool específico que permitiu essas negociações, conhecido como pool "UST + 3Crv" e também agrupa todas as principais stablecoins, tornou-se desequilibrado. Isso significava que havia uma quantidade significativamente maior de UST do que qualquer outra stablecoin no pool.





Vamos fazer uma pausa e discutir o que acontece quando você vende UST em troca de USDC no Curve.





Se você vender UST em troca de USDC na Curva, mais UST serão adicionados a este pool, enquanto o USDC será removido. Em algum momento no futuro, o pool incluirá mais UST do que USDC. O pool então começa a oferecer esse UST com desconto na esperança de atrair arbitradores para fazer o comércio oposto em um esforço para corrigir seu caminho (e reequilibrar o pool).





Esta é uma das razões pelas quais começamos a observar um pequeno depegging no início do fim de semana; O Curve estava simplesmente fazendo o que sempre fez desde o dia em que foi inventado.





O fato de o comércio que teria restaurado o equilíbrio do pool não ter sido realizado foi a fonte do problema nesse cenário específico. Parecia que ninguém queria estar de posse da UST, apesar do fato de que a negociação de arbitragem pode ser bastante lucrativa. Quanto ao motivo, bem, não se esqueça que o aplicativo mais popular do Terra, o Anchor, já havia começado a perder popularidade.





Basicamente, ninguém estava mais convencido o suficiente para comprar UST, mesmo quando tal comércio DEVERIA ter sido lucrativo. E foi esse ambiente de desconfiança que possibilitou o depegging.





Muitos teóricos da conspiração atribuem o evento real do depegging às baleias de má fé.

Pelo menos um investidor despejou mais de 85 milhões de tokens UST nesse pool em troca de 84,5 milhões de tokens USDC. Isso colocou ainda mais pressão sobre a paridade do dólar que a UST estava usando, e a Curve continuou a criar o desconto na esperança de encorajar os operadores de arbitragem a reequilibrar o pool. Eles não. E o pino LUNA caiu.





No domingo, 7 de maio, o depeg era de apenas US$ 0,02, mas na terça-feira, dia 9, havia disparado para surpreendentes US$ 0,32. No mesmo momento, o token LUNA que valia $ 64 caiu para menos de $ 30.





Agora, aqui foi onde ficou arriscado.





Como você se lembra, a relação LUNA/UST era de US$ 1 para US$ 1. Ou seja, enquanto o LUNA for negociado acima de US$ 1, você poderá queimá-lo por UST.





Infelizmente, na mesma época, a capitalização de mercado da UST começou a se aproximar de ultrapassar a da LUNA. Isso significaria que a LUNA não seria mais capaz de absorver a capitalização de mercado da UST. Isso causou a infame espiral da morte.





De acordo com o protocolo Terra, a troca de UST por LUNA resultará na criação de LUNA adicional, o que diluirá a oferta e reduzirá o preço desse token. Além disso, o preço do LUNA estava caindo, o que implicava que, para trocar 1 UST por $ 1 de LUNA, você precisaria de um número continuamente crescente de LUNA até atingir o nível de $ 1 (o que significava cunhar ainda mais LUNA).





Claramente, este foi um momento crítico para a comunidade Terra. Um momento em que eles precisavam se manter unidos e seguir em frente. Eles não. O pacote quebrou. E as pessoas começaram a correr para a Saída. Mas era tarde demais. LUNA se foi.

CONCLUSÃO

A indústria de criptomoedas é um campo novo e sempre inovador. Cada dia sempre traz uma novidade para o setor. Apesar disso, a criptografia, como qualquer outro ativo de investimento, está sujeita às leis das finanças e à simples lei do bom senso que afirma que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é





Embora a criptografia possa ser extremamente recompensadora, o sucesso raramente ocorre em jogadas de investimento que APENAS prometem lucro, especialmente quando também vem com a ressalva de você fazer pouco ou nenhum trabalho e o sucesso contínuo do projeto depende de um fluxo constante de novos compradores.





Não existe almoço grátis. Quer o projeto esteja disfarçado como um protocolo exótico Move-to-Earn ou um protocolo "sensato" de poupança e staking, todos os projetos criptográficos de "renda passiva" de rendimento excessivamente alto falham neste teste simples:





De onde vem o dinheiro?





Se 98% dos lucros vêm de novos compradores ou investimentos novos ou compostos, você tem sua resposta.





Se você está investindo em um projeto criptográfico com uma fonte de ganhos suspeitamente semelhante a esta, certifique-se de entrar cedo e sair cedo. Ou não entre de jeito nenhum.





Muitos LUNÁTICOS com certeza gostariam de ter feito isso.