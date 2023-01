Perguntas frequentes para um gerente de contratação de engenharia de software - Parte 3 de 5: Portfólios e GitHubs

As Entrevistas Técnicas evoluíram muito desde que fiz a transição de Engenheiro de Software para Gerente de Engenharia. Particularmente na era pós-Covid, houve uma maior ênfase na pessoa, o que considero uma mudança importante e bem-vinda.

Ao longo da década entrevistando centenas de programadores, também tive o prazer de trabalhar com vários bootcamps, faculdades e centenas de candidatos a emprego no LinkedIn. Em meio a todas as mudanças nos últimos anos, em vários locais e mídias, algo permaneceu consistente: as perguntas que me fazem.

Com isso em mente, pensei - por que não fazer um FAQ da minha perspectiva como gerente de contratação?

Embora essa seja minha perspectiva, ela se baseia em anos de observação e dados de apoio. Mas dito isso, conselho não é fato. Você pode discordar de certos pontos, e tudo bem. As opiniões das quais discordamos nos permitem entender melhor nossos próprios pontos de vista. Na melhor das hipóteses, espero que essas respostas o ajudem a conseguir o emprego dos seus sonhos. Na pior das hipóteses, espero que o ajudem a formar suas próprias ideias sobre como abordar sua carreira.

Nesta parte, vou me concentrar nas perguntas que recebi sobre portfólios e GitHubs .

Eu realmente preciso de um portfólio/site? Realmente depende - mas sou extremamente a favor deles. Currículos me mostram seu lado profissional. Portfólios mostram sua personalidade, seus interesses. Eles dão aos gerentes de contratação uma noção diferente de quem você é e como deseja crescer.

Claro, nem todo mundo precisa de um - ou tem o desejo de construir um. Conheço muitos codificadores de sucesso que não têm um portfólio/site e nunca precisaram de um. Na verdade, a maioria dos desenvolvedores que conheço não tem um. E se for esse o caso, por que insisto neles?

A resposta simples é que é um jogo de probabilidades. A contratação de tecnologia é um mundo selvagem no momento - há muita demanda, muitos candidatos, é ultracompetitivo, mas as pessoas também estão lutando para encontrar empregos. Um portfólio não garante que você consiga um emprego, mas oferece uma vantagem significativa sobre outros candidatos, desde que você o faça corretamente.

Seu portfólio não precisa ser um grande empreendimento - e como os benefícios superam em muito os custos, acho que construí-los faz muito sentido. Como os portfólios são pessoais, acho que as pessoas ficam sobrecarregadas com "a arte do possível" - e então nunca produzem nada.

Se você construir seu portfólio de forma iterativa, começando pequeno e expandindo apenas conforme necessário e conforme tiver tempo, é uma ótima maneira de se estabelecer.

Para saber mais, aqui estão alguns recursos sobre como criar um portfólio matador: Vamos Falar de Portfólios!

Vamos Falar (Ainda Mais!) Sobre Portfólios !

7 etapas para criar seu MVP de portfólio

Lumbobot



O que eu coloco no meu portfólio? Em primeiro lugar, conheça seu público. Seu portfólio não é para seus amigos, sua família - seu público real é o gerente de contratação. Você deseja focar seu conteúdo de forma que seja fácil de consumir - então concentre-se em como você apresenta as coisas. Pense nisso como seu currículo + criatividade. Adicione algum estilo a ele, mas torne-o utilizável.

Sou um grande fã de visuais rápidos que ajudam alguém a ter uma ideia do que você pode fazer - seja listando seus idiomas, listando seus anos de experiência com cada um, listando seus projetos, tornando-os visuais, interativos, mas não adicione qualquer "atrito" a ele também. Com isso, quero dizer que apresentações de slides lentas que exigem que eu sente e espere que as coisas apareçam e desapareçam não é uma boa abordagem. Liste tudo para que eu possa ver, consumir e seguir em frente.

Outra coisa é: dê um pouco de vida. Não faça parecer que você o construiu anos atrás e se esqueceu dele - adicione alguns elementos dinâmicos, para que esteja sempre com uma aparência nova. Faça com que ele alimente seu twitter, ou apenas crie uma pequena integração em seu blog, ou apenas tenha um "microblog" que mantenha as pessoas atualizadas sobre o que você está trabalhando.

O conteúdo principal está em torno de seus projetos. O que você construiu, o que você está construindo. Inclua boas anotações que cubram o que você aprendeu, o que o desafiou, do que você se orgulha, o que você faria melhor. Impactos e Resultados.

Este modelo que fiz é o mínimo que você deve listar. É tudo estático, tem elementos de design mínimos, mas realmente ajuda um gerente de contratação a entender quem você é:





Como você pode ver, os principais itens a serem listados são: A pilha de tecnologia e metodologias que você conhece

Uma mini-biografia

Links importantes - para seu GitHub, seu currículo, seu LinkedIn,

Visuais rápidos que resumem sua carreira

Projetos, com a pilha de tecnologia e links para o GitHub

Seções "ao vivo" que você pode atualizar facilmente com o que está trabalhando/lendo (atualize-as talvez uma vez por mês).

Como eu disse antes, você deve levar mais de um fim de semana para criar algo assim e isso ajudará a dar ao seu aplicativo um pouco mais de vantagem.

À medida que você cresce em sua carreira, atualizá-la torna-se bastante trivial.



Não posso simplesmente usar o GitHub? Você pode - sim. Mas não basta despejar seus projetos no GitHub e encerrar o dia. Crie uma página de destino adequada do GitHub e use-a como seu portfólio.

Você pode construí-lo usando o GitHub Pages - basta seguir os mesmos princípios listados acima.



Devo obter meu próprio nome de domínio? Você não precisa de um - mas ter seu próprio domínio é como ter seu estacionário. É um toque agradável.



Quão pessoal devo entrar no meu site? Devo compartilhar fotos de família? Receitas? Uma foto da minha salamandra de estimação? Compartilhe o que você gosta - apenas saiba o propósito. Não é para ser um perfil do Facebook - mas também não é para ser um perfil do LinkedIn. Seu público seria um gerente de contratação.

Ajude-os a conhecer o lado social e profissional de você.



Devo me preocupar com SEO, page ranks, etc.? Não. Isso acabou. Mantenha seu HTML limpo - mas também não se estresse com isso.

Faça apenas o que for mais relevante para as funções que você exerce: se for um desenvolvedor Node, construa coisas com Node. Se for SEO, com certeza - otimize para os mecanismos de pesquisa. Mas se você é um engenheiro de SQL, provavelmente não vou julgá-lo por suas habilidades em HTML/CSS.