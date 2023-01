Pagar o aluguel é difícil o suficiente sem discriminação; Orientação sobre questões do governo dos EUA

O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor emitiu na semana passada novas orientações voltadas para uma das práticas mais problemáticas que levam a erros generalizados nas verificações de antecedentes de inquilinos, objeto de uma investigação conjunta do The Markup e do The New York Times no ano passado. As empresas que combinam locatários em potencial com registros públicos, disse a agência, devem garantir que o nome do locatário não seja o único fator usado para determinar a identidade. Outras informações, como data de nascimento, CPF ou endereço, devem ser usadas para corroborar os registros, aconselhou o CFPB. O setor de triagem de inquilinos fornece aos proprietários verificações de antecedentes de inquilinos em potencial - geralmente um fator importante para saber se um locatário em potencial consegue uma casa. A agência citou nossas descobertas, que revelaram que esses relatórios geralmente contêm imprecisões, impedindo que os afetados consigam moradia ou emprego.

“Um aumento na instabilidade imobiliária e dificuldades financeiras causadas por informações imprecisas de relatórios de consumidores podem prejudicar os esforços do país para se recuperar da pandemia”, disse o departamento em seu parecer .





Isso é particularmente verdadeiro para pessoas de cor. Pouco mais de duas dúzias de sobrenomes são compartilhados entre 12 milhões de latinos nos Estados Unidos, por exemplo. Os sistemas de correspondência de nomes também têm mais problemas com vários sobrenomes, que também são comuns para os latinos.





Em uma instância que The Markup e The New York Times descobriram, um homem chamado Marco Fernandez processou uma empresa de triagem de inquilinos depois de inicialmente ter negado um apartamento porque informações de um homem chamado Mario Fernandez Santana foram incluídas em seu relatório de antecedentes.





Fernandez Santana era um residente do México em uma lista de observação federal dos EUA de suspeitos de terrorismo ou tráfico de drogas, enquanto Fernandez, que morava em Maryland, trabalhava para o governo dos EUA com autorização de segurança ultrassecreta. A empresa negou as acusações e o caso está em andamento.





As opiniões consultivas visam esclarecer as “ obrigações legais e regulamentares ” das empresas.





Confiar apenas em uma correspondência de nome pode colocar uma empresa de triagem em violação do Fair Credit Reporting Act, disse o parecer do CFPB, que exige “procedimentos razoáveis” para garantir a precisão de um relatório do consumidor.





A Consumer Data Industry Association representa muitas das empresas de verificação de antecedentes do setor. Eric Ellman, vice-presidente sênior de políticas públicas e assuntos jurídicos, disse que a associação ainda está analisando o parecer.





“Agradecemos o diálogo que mantemos com o CFPB”, disse Ellman. “Estamos ansiosos para continuar esse diálogo com a agência sobre uma variedade de questões.”





O aviso da agência federal vem dias depois que o senador Sherrod Brown (D-OH) enviou uma carta ao novo diretor do CFPB pedindo maior supervisão da indústria de triagem de inquilinos.





“Para as famílias que vivem de salário em salário, ter moradia negada como resultado de imprecisões de um relatório de triagem pode sobrecarregar recursos muito necessários e esgotar as economias de uma família”, disse Brown.





Seis outros senadores escreveram no início deste ano uma carta ao CFPB sobre o mesmo assunto, citando também a investigação do The Markup e do The New York Times.





Escrito por: Malena Carollo





