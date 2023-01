P2E e o futuro do trabalho remoto: uma maneira divertida de complementar sua renda

O crescimento das economias P2E ocorre em um momento em que mais pessoas do que nunca estão saindo do escritório e procurando se tornar seus próprios chefes como freelancers. Eles têm potencial para evoluir e se tornar um fluxo de renda secundário confiável para apoiar as pessoas que desejam fazer essa mudança.

De 2018 a 2022, o número de nômades digitais na América mais do que dobrou – passando de 4,8 milhões para mais de 11 milhões em quatro anos. Ao mesmo tempo, dados de enquetes mostram que os americanos mais jovens estão começando a dar mais valor à realização do que ao salário ao escolher suas carreiras.





Fatos como esses nos mostram que a natureza do trabalho está claramente evoluindo. Eles também podem nos dizer para onde está indo? Eles escondem uma pista de como o crescente modelo de negócios play-to-ganhar (P2E) da blockchain se encaixará nesse cenário em mudança?

Como será o trabalho no futuro?

Desde o COVID-19, houve um tendência clara longe de trabalhar no escritório e para trabalhar online.



As empresas aprenderam que isso funciona e provavelmente continuarão fazendo isso. Trabalhadores remotos economizam dinheiro e melhoram o desempenho, permitindo que as empresas aluguem menos espaço de escritório e mantenham um grupo de funcionários mais geograficamente diversificado e rico em talentos.



Isso sugere que estamos caminhando para um mundo em que a maior parte do trabalho é feita remotamente e os funcionários têm a liberdade de morar onde quiserem.

O crescimento do freelancer

A mudança para o trabalho online é apenas metade da equação. Dados do Statista indica que os freelancers constituirão a maioria da força de trabalho dos EUA até 2027.



Isso se encaixa na ideia de jovens trabalhadores que desejam mais satisfação em suas carreiras. Os freelancers geralmente têm mais liberdade de agendamento e, portanto, mais tempo para perseguir suas paixões.



Diante de tudo isso, podemos olhar para o futuro do trabalho e concluir que será aquele em que freelancers, espalhados pelo globo, estabeleçam relações temporárias com empresas que os remuneram ad hoc.

Prós e contras

Existem algumas vantagens e desvantagens claras para esta versão do futuro. O lado positivo é que as pessoas devem ter liberdade para se concentrar no que realmente importa para elas e viver onde quer que se sintam em casa.





Por outro lado, o freelancer online pode ser um negócio imprevisível – especialmente quando você está começando. Leva tempo para construir uma lista estável de clientes que podem oferecer um pagamento consistente.



Esse é um dos principais obstáculos que os trabalhadores precisarão superar ao buscar a transição do emprego em tempo integral para o freelancer. Para complicar ainda mais as coisas, o saldo total médio da conta para americanos com menos de 35 anos é apenas $ 11.250 .



Isso é uma almofada, mas provavelmente não é suficiente para cobrir as despesas da pessoa média pelo tempo que levará para encontrar um trabalho estável como freelancer.



Dito de outra forma, à medida que mudamos para uma economia de trabalho on-line e freelancer, seria muito útil para a pessoa comum ter uma solução temporária de renda na qual possa confiar ao fazer a transição.

Digite P2E

Jogar para ganhar pode ser a chave para desbloquear o futuro do trabalho para mais pessoas. Pode não ser uma maneira de ganhar a vida em tempo integral neste estágio de sua evolução. No entanto, pode ser a melhor fonte secundária de renda disponível para muitas pessoas que estão iniciando a transição para o trabalho freelance.



Se você não estiver familiarizado, P2E é um modelo de negócios blockchain por meio do qual as pessoas ganham criptomoedas para jogar. Foi popularizado por Axie Infinity e agora é onipresente em jogos criptográficos.





Grande parte desse crescimento foi impulsionado por plataformas que permitem aos desenvolvedores tradicionais criar facilmente versões web 3.0 de seus jogos.



Por exemplo, produtos como o SDK da Ankr permitem que desenvolvedores de todos os orçamentos e tamanhos lancem seus próprios jogos P2E com um conjunto de ferramentas prontas. Esse tipo de infraestrutura já existe e deve ajudar o modelo play-to-ganhar a ganhar ainda mais força no futuro.

Como isso pode realmente funcionar?

Imagine que você é um profissional de marketing digital que acabou de largar o emprego para começar a trabalhar como freelancer. Você não tem clientes suficientes para igualar sua renda antiga imediatamente, então começa a procurar outras oportunidades online para preencher a lacuna.



Você já ouviu falar sobre jogos do tipo jogar para ganhar, então visita uma plataforma como __ Rainmaker Games __ para ver suas opções. Você usa as classificações do site para ver os jogos blockchain de maior ganho e decide experimentar um que pareça interessante.



Você gosta de jogar e, eventualmente, até fica muito bom nisso. Graças à economia P2E exclusiva, você transforma essa habilidade em uma renda. Rapidamente, você pegou algo que gostava de fazer e ganhou dinheiro com isso.

E os não-jogadores?

Se você não é um gamer, não se preocupe. Ainda haverá oportunidades para você criar uma renda secundária para si mesmo neste ecossistema.





Existem muitos modelos inovadores de ganhos por aí que pegam o que o jogo para ganhar começou e o expandem. Por exemplo, Meta Club Society é pioneiro no primeiro sistema party-to-ganhar, que paga jogadores para participar de reuniões sociais no metaverso e offline.



Jogos não são tudo o que o modelo P2E tem a oferecer. Está evoluindo rapidamente e não há como dizer quais oportunidades estarão disponíveis daqui a um ano.

Juntando tudo

O modelo jogar para ganhar não é perfeito. Pode ser difícil para os desenvolvedores criar ecossistemas sustentáveis enquanto evitam o declínio constante de seus tokens criptográficos nativos.



Dito isto, popularizar uma nova tecnologia é sempre difícil. A internet não era o recurso abrangente que é hoje quando foi inventada em 1983. Da mesma forma, a Amazon levou anos para atingir uma avaliação de trilhões de dólares.



O que está claro é que os produtos de jogar para ganhar se encaixam incrivelmente bem no zeitgeist atual. Eles se situam na interseção entre blockchain, independência online e a busca pela realização pessoal.



À medida que a criptografia cresce e mais pessoas se tornam seus próprios chefes, fique de olho no ecossistema de pagamento para ganhar. Pode ser apenas o elo que faltava para o futuro do trabalho online.