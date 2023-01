Concurso de Redação Blockchain 2022: Resultados Finais Anunciados!

Em PRIMEIRO lugar, temos Blockchain Explained - For Noobs by @zartaj. O SEGUNDO lugar vai para Metamask - Is It Really A Wallet? por @moderneremite. Em TERCEIRO lugar, temos Understanding the Blockchain: The Foundation of Cryptocurrency by @infinity.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





A espera acabou! O anúncio dos resultados finais do Blockchain Writing Contest trazido a você por HackerNoon e Tatum está aqui! O concurso de redação #blockchain obteve o maior número de envios até o momento! Durante o período de 6 meses, publicamos mais de 500 histórias, gerando mais de meio milhão de leituras e mais de 2 meses de tempo de leitura!





É isso que amamos no concurso de redação - é uma ENORME vitória para o patrocinador, pois ele possui a tag (neste caso, a poderosa tag #blockchain ) no HackerNoon, é uma vitória para nossa comunidade, pois suas histórias são recompensadas e é uma vitória para o HackerNoon, pois publicamos histórias fantásticas no HackerNoon.





Parabéns ao nosso patrocinador Tatum. Tiremos o chapéu para a comunidade blockchain HackerNoon.

O Concurso de Escrita Blockchain: Nomeações e Vencedores de agosto de 2022





Selecionamos todas as histórias com a tag # blockchain no HackerNoon, publicado em agosto de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10, respectivamente, para:





Número de horas lidas O número de pessoas alcançadas A frescura do conteúdo

Aqui estão as 10 principais nomeações:

“Eu gosto disso por causa da linha do tempo incluída e isso vai um pouco mais fundo na história, estrutura e especificidades do blockchain, bem como casos de uso em potencial para um artigo muito completo para aqueles que são novos no tópico” - Editor HackerNoon.





Parabéns, @ zartaj , por ficar em primeiro lugar e ganhar 500 USDT!!





“Isso começa como uma boa visão irônica do Metamask e como ele funciona e se deve ser chamado de carteira, e também fornece algumas analogias realmente boas. O estilo de escrita é muito interessante e envolvente, e atrai o leitor. Adoro o uso de gifs por toda parte.” - Editor HackerNoon





@ moderneremite , Você ganhou 300 USDT por ganhar o segundo lugar; bom trabalho!!!

“Buffett estrangulando Elon!? Como essa não é a melhor imagem de todos os tempos. Essa história deveria ganhar todos os prêmios.

Com toda a seriedade, porém, esta é uma boa introdução ao Blockchain do ponto de vista de um novato de aprender sobre isso do zero. Também tinha bons infográficos.” - Editor HackerNoon





Parabéns a @infinity , você ganhou 100 USDT!!

Por último, mas não menos importante, o prêmio “Most Read Story” vai para Metamask - Is It Really A Wallet? por @moderneremite .





Parabéns ao @moderneremite pela história incrível e pela dupla vitória!





Parabéns novamente a todos os vencedores. Entraremos em contato com vocês em breve. Fique de olho em contests.hackernoon.com para ver os concursos de redação atuais e futuros!





A HackerNoon e/ou qualquer um de seus funcionários, representantes e/ou contratados nunca devem solicitar a semente de sua carteira, suas chaves secretas, chaves privadas e/ou mnemônicos para sua carteira. Trate esses e-mails com desconfiança - assim como você deve tratar qualquer e-mail/SMS que solicite essas informações privadas. Lembre-se sempre, ele/ela/eles que estão com suas chaves estão com sua carteira. Não mano...