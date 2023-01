Concurso de redação Web3 2022: resultados da rodada final anunciados!

Muito longo; Para ler

People Mentioned Companies Mentioned

Com 29% dos votos, Millennials Need Decentralized Social Media - Here's Why by @amira conquistou a primeira posição! Com 21% dos votos, a Mysterious Axie Infinity Whale detém 22 bilhões de Smooth Love Potion (SLP) por @michaelbenko conquistou o segundo lugar e 260 tokens de outubro! Definindo o metaverso com Charles Read: a nova experiência na Internet criada pelos jogadores por @btcread conquistou o terceiro lugar com 11% do total de votos!