O Concurso de Redação #Web3: Resultados da 4ª Rodada Anunciados!

Em PRIMEIRO lugar temos: “Web3, Good Hygiene, and the Need for End to End Security” por @ronghuigu. O SEGUNDO lugar vai para “2 maneiras emocionantes de os NFTs poderem influenciar a indústria da música” por @bensoncrypto. A história “Mais lida” também obteve a terceira maior votação - “The Future’s Tokenized (and it’s Bright!)” de @ghostd09 ganhou dois prêmios!

Companheiros Hackers! Bem-vindo ao anúncio mensal dos resultados do Web3 Writing Contest ! Para o concurso de escrita Web3, HackerNoon fez parceria com a Octopus Network para dar prêmios mensais para as melhores histórias Web3!





Como participar do concurso? Basta enviar sua história com a tag #Web3 . Depois que sua história for publicada após nossa análise editorial - você se qualificará para ganhar até $ 2.000 em tokens OCT todos os meses, com um prêmio total de $ 12.000!





Nota: Os vencedores devem fornecer APENAS a carteira NEAR para reivindicar o dinheiro da recompensa. Obtenha a carteira NEAR daqui .

Web3 Writing Contest Junho de 2022 Nomeações 🔥

Veja como selecionamos as 10 principais indicações - Escolhemos todas as histórias marcadas com #Web3 no HackerNoon, publicado em junho de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10 , respectivamente, para:





Número de horas lidas

Número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo



Aqui estão as 10 principais nomeações:









“Você pode estar se perguntando 'por que um projeto precisa de auditorias regulares? Não se deveria cobrir o projeto em sua totalidade?'. Este é um equívoco comum (e caro). Embora qualquer boa auditoria de contrato inteligente deva fornecer uma avaliação abrangente do código subjacente de um projeto, ela não pode avaliar nenhuma alteração ou atualização que ocorra após a auditoria, especialmente sempre que uma alteração é feita no código subjacente.”





Parabéns @ronghuigu , por ficar em primeiro lugar e ganhar 434 OCT Tokens!!!

“Os NFTs podem fornecer alternativas viáveis aos sistemas atuais da indústria da música. A tecnologia Blockchain simplifica processos como pagamentos de royalties e venda de ingressos, criando um processo simples e confiável que pode beneficiar artistas, organizadores de eventos e fãs.”





Muito bem @bensoncrypto ! Você ganhou 260 Tokens OCT!!!

“Não é segredo que o espaço NFT (e cripto em geral) tem lutado contra alguns dos principais ventos contrários recentemente. O que começou como um boom em NFTs principalmente focados em PFP no verão passado, agora se tornou uma competição semelhante à 'sobrevivência do mais apto'. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, exceto para aqueles projetos que obviamente não sobrevivem, mas para aqueles que sobrevivem, o que espera é um oceano azul de oportunidade e crescimento.”





Parabéns, @ghostd09 , por ganhar 172 tokens de outubro!





Isso é tudo, hackers! Vejo vocês na próxima vez, com mais prêmios e mais concursos vindo em sua direção!





Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores.





