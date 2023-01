Concurso de Redação sobre Segurança Cibernética 2022: Resultados da 1ª Rodada Anunciados!

Em primeiro lugar, temos Debacle LUNA: um ataque planejado ou uma imperfeição no sistema? por @dankhomenko. A dissuasão cibernética é mais importante que a dissuasão nuclear por @nebojsa.todorovic ganhou a segunda posição! Em terceiro lugar, temos If You Wanna BYOD, You Gotta Get with Cybersecurity por @nemmanuel. A história mais lida este mês é An Intro to Zero Trust Architecture por @weswright!

Hackers, Reúna-se! Aqui estamos com o anúncio dos resultados do concurso de redação sobre cibersegurança!! Para aqueles que estão lendo sobre isso pela primeira vez - Twingate & HackerNoon estão entusiasmados em sediar um concurso de redação sobre segurança cibernética! Aqui está sua chance de ganhar dinheiro com um prêmio mensal de US$ 1.000. Pode ser qualquer história sobre #cíber segurança .





Você pode compartilhar seus conhecimentos e histórias sobre todos os mecanismos ofensivos e defensivos para proteger a Internet. Você também pode discutir os últimos incidentes de segurança cibernética, entrevistas e questões filosóficas relacionadas à segurança cibernética!





Compartilhe suas histórias de segurança cibernética hoje !





Indicações do concurso de redação sobre segurança cibernética de junho de 2022

Selecionamos todas as histórias marcadas com a tag #cybersecurity no HackerNoon, publicado em junho de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10 , respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo





Aqui estão as 10 principais nomeações:





Vencedores!

Os editores então votaram nas principais histórias. Aqui estão os vencedores do mês de junho:

Parabéns pela vitória @dankhomenko Você ganhou 500 USD! :)





As stablecoins algorítmicas estão em seu estágio inicial e, uma vez que a tecnologia seja desenvolvida, podemos enfrentar um mundo financeiro diferente. Por enquanto, porém, essas moedas são muito vulneráveis e, se um sistema tiver uma vulnerabilidade, mesmo que pequena, haverá alguém disposto a explorá-la.





Há uma diferença final e “prevalente” entre dissuasão nuclear e cibernética. A retaliação nuclear tem seus limites. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Primeiro com armas nucleares, primeiro destruído, não completamente, mas com "recursos" suficientes para contra-atacar. As retaliações cibernéticas permitem que sua imaginação doentia corra solta por quanto tempo e quantas vezes você quiser.





Grande história @nebojsa.todorovic ! Você ganhou 300 USD!

Permitir que os trabalhadores tenham seus próprios dispositivos para trabalhar, com uso adequado e considerações de segurança, pode ser uma política de local de trabalho ideal para algumas empresas. O BYOD, por outro lado, pode representar uma grave ameaça à segurança dos dados e sistemas de negócios se não for totalmente compreendido e devidamente regulamentado.





Eba @nemmanuel ! Você ganhou 100 USD este mês!

A história mais lida este mês é An Intro to Zero Trust Architecture de @weswright

Parabéns @weswright Você ganhou 100 USD.





Em suma, é difícil exagerar o grande número de desafios relacionados à segurança cibernética que as organizações enfrentam atualmente. Reconhecidamente, para muitos, é um caso de descobrir como proteger sistemas, dados e usuários no prazo imediato. Mas uma vez que eles tenham terminado o combate a incêndios, a implementação do ZTA – fundamentada em uma estratégia eficaz de gerenciamento de identidade e acesso – é um acéfalo.





Vamos encerrar o anúncio! Em breve entraremos em contato com os ganhadores. Fique de olho em contests.hackernoon.com para ver os concursos de redação atuais e futuros!