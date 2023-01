Os melhores artigos de IA de outubro de 2022

LEARN MORE ABOUT @WHATSAI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @WHATSAI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Aqui estão os cinco artigos que você precisa ler se estiver aprendendo sobre inteligência artificial ou simplesmente interessado em expandir seus conhecimentos nessa área.

Este artigo foi patrocinado pelo HackerNoon, o que significa que os artigos que você verá foram todos publicados no HackerNoon por pessoas incríveis, algumas delas da nossa comunidade. Ainda assim, selecionei cuidadosamente meus cinco primeiros favoritos entre centenas de outros superinteressantes que você pode gostar ainda mais. Portanto, sinta-se à vontade para olhar a tag AI no HackerNoon para ver artigos semelhantes e continuar aprendendo!

Como você já deve saber, o HackerNoon também tem um concurso chamado Noonies acontecendo agora, se você tiver algum projeto criativo. Por exemplo, você pode me encontrar nas seções de boletim informativo e YouTuber de seu concurso, onde pode me dar seu voto para apoiar meu trabalho. Todos os links estão nas referências se você quiser dar uma olhada no site deles ou votar em mim.

Antes de entrarmos nisso, por favor, deixe-me saber o que você acha deste formato, curtindo e comentando se você gostaria que ele se tornasse mais regular! Uma última coisa antes de entrarmos nisso, observe que os cinco primeiros não estão em nenhuma ordem específica, e eu realmente gostei de todos os cinco artigos e queria compartilhá-los com você, pois acho que são valiosos para qualquer pessoa no campo.

Assista ao vídeo ou leia mais abaixo...

Neste artigo, Berk oferece uma ótima introdução e visão geral da máquina de vetores de suporte ou algoritmo SVM. É algo ensinado na maioria das aulas de introdução na universidade e que você definitivamente deveria aprender se ainda não o fez.

Ele passa pela terminologia útil, continua com uma explicação mais aprofundada dos mais importantes, como kernels, e vai além com regressão aplicada e exemplos de classificação com o código que você também pode replicar em um notebook.

Este quarto artigo é bem diferente e muito interessante, pois o autor aborda uma aplicação de IA no mundo real. E não qualquer aplicação, mas uma das mais importantes para o ser humano: a segurança.

Aprendemos sobre uma startup chamada Intenseye, aproveitando a IA para detectar quaisquer condições inseguras usando câmeras existentes e outros casos de uso de saúde e segurança, sobre os quais você aprenderá no artigo. Existem muitos aplicativos muito interessantes. É um ótimo artigo para compartilhar se alguém lhe fizer a pergunta: “A IA é legal e tudo, mas o que ela realmente faz por nós?”.

Sim, este é outro artigo escrito por Berk. Parece que você definitivamente deveria segui-lo se quiser continuar aprendendo conceitos importantes neste campo. Neste artigo, Berk aborda as árvores de decisão. Um dos algoritmos supervisionados mais conhecidos e usados.

Ele mais uma vez usa o mesmo formato com uma introdução clara, indo mais a fundo com termos específicos e exemplos de código que você pode replicar. Definitivamente vale a pena ler, especialmente se você nunca ouviu falar sobre árvores de decisão.

Neste artigo, Maximilian aborda o quanto designers e pesquisadores realmente usam ferramentas de IA para apoiar seu trabalho. Na verdade, parece que a maioria deles não sabe qual ferramenta pode ser usada para melhorar sua eficiência ou qualidade de trabalho. Isso é analisado através de um estudo que o autor e seus colegas fizeram com o objetivo de responder a duas perguntas:

Os profissionais realmente não têm tempo e recursos para seguir processos de design adequados? e, mais importante

Por que eles não utilizam ferramentas com tecnologia de IA para mitigar esse problema?

Se quiser saber, dê uma olhada no artigo do Maximiliano! É muito interessante e bem escrito.

Sem estragar todo o artigo, parece haver uma falta de consciência de como as ferramentas baseadas em IA podem ajudar os profissionais, o que provavelmente pode ser generalizado para todos os campos. Os designers estão dispostos a experimentar ferramentas baseadas em IA e estão entusiasmados com elas!

O último artigo deste top five do mês! Aqui o autor aborda um problema recente e muito importante: a geração automática de conteúdo. Variando de texto a música e arte, o autor nos leva a uma experiência de pensamento onde tudo é gerado por IA, e nenhuma distinção pode ser feita entre IA ou conteúdo feito pelo homem.

Ele traz muitos pontos muito interessantes sobre o conteúdo gerado por IA e como ele se tornará poderoso e até perigoso. Só quero alertar que é definitivamente para a visão pessimista. Ainda assim, esses são pensamentos muito interessantes, e o autor é definitivamente um grande escritor!

Se este tópico também lhe interessa, você definitivamente deveria ler este artigo e conferir a iteração desta semana do meu boletim informativo , onde a fantástica Lauren Keegan trabalha comigo para compartilhar opiniões e conhecimento sobre o lado ético dos papéis que abordo aqui no canal . Na iteração desta semana, Lauren discute um tópico gratuito de sua escolha, relevante para um artigo do Hackernoon também, e é cativante como sempre!

Obrigado por assistir ao vídeo todo, e até a próxima semana com outro artigo incrível! Se você não pode esperar até lá, pode me seguir no Twitter e ver ainda mais conteúdo legal relacionado à IA diariamente!

Referências:

►(Noonies) Vote no meu canal do YouTube: https://www.noonies.tech/2022/emerging-tech/2022-top-tech-youtuber

►(Noonies) Vote no meu boletim informativo: https://www.noonies.tech/2022/emerging-tech/2022-best-data-science-newsletter

►Mais artigos sobre Hackernoon AI: https://hackernoon.com/tagged/ai

►Meu boletim informativo (um novo aplicativo de IA explicado semanalmente para seus e-mails!): https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

►Mídia social: https://www.louisbouchard.ai/contact/

5. O que é uma Máquina de Vetores de Suporte? por Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-is-a-support-vector-machine

4. Como a IA está tornando os locais de trabalho mais seguros por Aremu Adams Adebisi. https://hackernoon.com/how-ai-is-making-workplaces-safer

3. O que são Árvores de Decisão no Machine Learning? por Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-are-decision-trees-in-machine-learning

2. 99,9% do conteúdo será gerado por IA até 2025: alguém se importa? por Voozle. https://hackernoon.com/999percent-of-content-will-be-ai-generated-by-2025-does-anyone-care

1. O que precisa acontecer antes que a IA se torne uma coisa em design e pesquisa por Maximilian Speicher. https://hackernoon.com/what-needs-to-happen-before-ai-becomes-a-thing-in-design-and-research