Os insetos são o futuro dos alimentos?

Imagine o seguinte: você está caminhando e a vontade repentina de comer um lanchinho bate em você. Para sua sorte, há uma máquina de venda automática bem ali, com seu inseto favorito embalado e pronto para uso! Isso já aconteceu com você? Pois é, eu também não, mas pode ser uma realidade mais próxima do que pensamos!

O Japão agora tem máquinas de venda automática que incluem insetos comestíveis. Neste tópico slogging, nossa comunidade discute esta nova forma alternativa de proteína e como ela pode não ser tão estranha quanto pensamos.

Este tópico de Slogging de Sara Pinto, Mónica Freitas, Arthur Tkachenko, Limarc Ambalina e Jack Boreham ocorreu no canal #random oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

O futuro dos alimentos incluirá insetos?



https://www.euronews.com/green/2022/06/19/in-japan-you-can-get-your-supply-of-edible-insects-from-vending-machines

"Máquinas de venda automática de insetos comestíveis foram instaladas em um acampamento na província de Nagano, no centro do Japão.



Os insetos vêm chamando a atenção como uma fonte alternativa de proteína para resolver a escassez global de alimentos.



Então, o jovem empresário Osawa Asami montou uma máquina de venda automática que oferece toda uma variedade de lanches à base de insetos na cidade de Takamori, na província de Nagano, no centro do Japão.



“Espero que as pessoas se sintam abertas a experimentá-lo e levem-no para casa como lembranças”, disse ela.

"O cardápio é composto por 18 tipos de insetos fritos, incluindo grilos e gafanhotos. Alguns são polvilhados com sal e outros com sabor de chocolate. Os preços variam de 1.000 a 2.600 ienes, ou entre € 6 e € 19."

"No mês passado, Osawa montou outra máquina de venda automática com insetos comestíveis na aldeia de Achi. Ela diz que era tão popular que alguns dos insetos até esgotaram.



A prefeitura de Nagano tem uma cultura de comer insetos, explica a empresária, então ela espera que os insetos comestíveis ganhem popularidade através das máquinas de venda automática."

Eu sou um otário por ideias inovadoras e fora da caixa, como esta. Então, não poderia deixar de trazer esse assunto para discussão.

Quais são seus pensamentos sobre isso? Você tentaria? Mónica Freitas Jack Boreham

Limarc Ambalina, você não tem escolha. Você tem que ser nossa cobaia nessa haha

Sara Pinto, acho que o desafio aqui é contornar o viés cultural e que os ick bugs nos dão (pelo menos me dão). Mal consigo olhar para eles, muito menos pensar em comê-los. Mas esta é apenas a minha cultura ocidental mostrando. Eu sei que muitas culturas têm insetos em sua gastronomia há anos, e eles podem viver muito bem deles.

Sara Pinto, em suma, aplaudo a iniciativa - acho superinteligente tentar inserir bugs via vending machine. Mas eu não acho que posso superar meu ick e os pensamentos deles voltando à vida e rastejando para fora de mim 😬 me julgue o quanto quiser

Limarc Ambalina vai ao ar se você decidir experimentar insetos

tenho certeza que será. Insects tem a melhor relação de conversão de "alimentos em resultados".

embora eu não tenha certeza se as pessoas vão adorar comer grilos em sua forma natural, mas produzir um pó com muito valor nutricional pode ser possível. Você pode adicionar esse pó em seu arroz, sopa, carne e você nem notaria

Eu pensei que isso era uma piada porque eu vi isso em máquinas de venda automática. Eu não acho que eles são populares, mas posso estar errado lol

Devo comer um pouco? 😄

Limarc Ambalina a resposta é SIM! E registre!

OH MEU DEUS

Mónica Freitas, concordo. Embora eu não seja fã de insetos, acho que isso é principalmente uma coisa cultural. Eu adoraria ver essas máquinas de venda automática na Europa, só para ver se as pessoas ainda tentariam ou repeliriam completamente a ideia

Arthur Tkachenko, eu pude ver o pó funcionando como uma forma de introduzi-lo no mercado de alimentos de outros países. Parece tão prático. Já ingerimos produtos que contêm insetos sem pensar duas vezes, como carmim

Limarc Ambalina, você definitivamente deveria! Faça isso por Slogging haha

Sara Pinto há sempre pessoas dispostas a experimentar, mesmo que seja por ousadia. Mas eu precisaria de alguns tiros antes de tentar.

Sara Pinto, gostava mesmo de ver os números das vendas. Isso torna um estudo de caso tão intrigante

Hahaha acho que para o futuro da comida japonesa, não para o resto de nós. De jeito nenhum você pode convencer minha mãe a comer isso 😂

Mónica Freitas, eu também, gostava de ver como é. Se as vendas estiverem subindo, pode haver uma chance de expandi-lo para outros países antes do que pensamos

Jack Boreham, haha eu entendo, mas se todo mundo começar a fazer isso, ela pode pensar duas vezes. E você? Você tentaria? Mesmo que em pó, talvez

Jack Boreham Você acha que não somos tão aventureiros no oeste? Veja só esta iguaria portuguesa. Somos todos estranhos 😂 e aposto que o Reino Unido tem alguns pratos estranhos, as pessoas vão pensar, nah, não para mim. É apenas uma questão de perspectiva

Sara Pinto exatamente! E eu adoraria ver se eles realizaram pesquisas de mercado em outros países.