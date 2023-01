Os cientistas de Baylor e Stanford encontraram uma pílula mágica para perda de peso?

Uma pílula mágica para emagrecer? Bem, cientistas do Baylor College of Medicine e da Stanford School of Medicine acham que o encontraram. Os cientistas identificaram a molécula que poderia efetivamente reduzir a ingestão de alimentos e a obesidade em camundongos. A ideia da pesquisa não é tirar o exercício da mesa, mas beneficiar pessoas fisicamente incapazes de se exercitar adequadamente. Neste tópico, nossa comunidade discute seus pensamentos sobre pílulas para perda de peso, suas repercussões e a nova descoberta do Baylor College of Medicine e da Stanford School of Medicine.

Este tópico de Slogging de Mónica Freitas, Sara Pinto e Jack Boreham ocorreu no canal #random oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

LENDAS MAGRAS COMUNS! Pílula de exercícios: cientistas identificam molécula que pode ajudar drogas a substituir treinos

https://www.euronews.com/next/2022/06/15/exercise-pill-scientists-identify-molecule-that-could-help-drugs-replace-workouts

" Se você pudesse tomar uma pílula para obter os benefícios do exercício, isso seria o fim do seu regime de condicionamento físico?



É uma questão com a qual podemos estar um passo mais perto de lidar, depois que os pesquisadores disseram ter identificado uma molécula no sangue que é produzida durante o exercício.



Os cientistas do Baylor College of Medicine e da Stanford School of Medicine identificaram a molécula, que eles descobriram que poderia efetivamente reduzir a ingestão de alimentos e a obesidade em camundongos.



A ideia da pesquisa não é necessariamente tirar o exercício do cardápio – os pesquisadores dizem que isso pode realmente beneficiar pessoas fisicamente incapazes de se exercitar adequadamente”.

“Foi comprovado que o exercício regular ajuda na perda de peso, regula o apetite e melhora o perfil metabólico, especialmente para pessoas com sobrepeso e obesidade”, disse um dos autores do artigo, Dr. Yong Xu, professor de pediatria no Baylor College.

“Se pudermos entender o mecanismo pelo qual o exercício desencadeia esses benefícios, estaremos mais perto de ajudar muitas pessoas a melhorar sua saúde”.



O artigo, publicado na quarta-feira na revista Nature, mostra como camundongos que foram alimentados com uma dieta rica em gordura para torná-los obesos suprimiram sua ingestão de alimentos em cerca de 50% após receberem a molécula”.

"Para descobrir a molécula relevante, a equipe coletou e analisou amostras de sangue de camundongos que correram em esteiras.



Eles descobriram, ao exercitar os camundongos, uma quantidade aumentada de um aminoácido chamado Lac-Phe - um subproduto do ácido lático produzido durante o exercício - e fenilalanina, um dos blocos de construção das proteínas.



Quando administrado aos camundongos por 10 dias, o Lac-Phe reduziu a ingestão cumulativa de alimentos, reduziu a gordura corporal e melhorou a tolerância à glicose.



A equipe também encontrou elevações robustas nos níveis plasmáticos de Lac-Phe após atividade física em cavalos de corrida - e humanos.



Os dados do teste humano mostraram que o sprint induziu o maior aumento na molécula, seguido pelo treinamento de resistência e depois pelo treinamento de resistência. "

Podemos estar prestes a ter uma pílula milagrosa para nos transformar em lendas magras sem ter que suar tanto. É claro que a prerrogativa dos cientistas é fazer disso uma opção para pessoas que não podem se exercitar ou fazê-lo de forma eficaz - pessoas com problemas de mobilidade, idosos, etc.

Muitas pessoas iriam para esta solução se tivessem a chance e se, depois de parar de tomar a medicação, não recuperassem todo o peso. No entanto, a parte mais fascinante desta notícia são os ratos correndo em pequenas esteiras.

O que você pensa sobre isso? Você tomaria a pílula? Você adotaria um rato atlético?

Mónica Freitas, hmm, bem, não acho que seja o fim dos treinos como os conhecemos, mas acho que muitos o farão. Isso pode ser percebido como uma daquelas pílulas mágicas para deixar você em forma. Ele ainda trará benefícios para a saúde das pessoas, mas não fará todo o trabalho sozinho.

Mónica Freitas, agora, as perguntas importantes:

Eu poderia tentar, mas eu usaria isso como uma solução. Não podemos esquecer os benefícios do exercício real.

Eu definitivamente adotaria um mouse atlético e construiria uma academia inteira para ele.

Sara Pinto, Acho que a principal diferença entre esta solução e todas as outras pílulas de emagrecimento que conhecemos é que ela imita um processo natural pelo qual passamos durante o exercício. Eu vejo isso como uma ferramenta extra que as pessoas podem usar para controlar seu peso (se assim o desejarem). Assim como shakes de proteína para ajudar a construir músculos.

Sara Pinto, em resposta às vossas reflexões:



Eu tentaria se não tivesse efeitos colaterais (grandes?)

Poderíamos construir uma Olimpíada inteira para ratos.

Sem dúvida! Se eu tivesse um comprimido para acabar com o exercício eu tomaria.

Jack Boreham, junte-se à festa dos preguiçosos.

Mónica Freitas, concordo. Só espero que as pessoas não vejam isso como uma fuga de um treino real. Em relação às suas outras respostas, espero que não tenha grandes efeitos colaterais também, e acho que passaríamos horas apenas observando aqueles ratinhos fofos fazendo suas coisas de fitness.

Sara Pinto, realisticamente falando, muita gente vai pelo caminho mais fácil. Quantas pílulas de perda de peso já não vemos no mercado? Este é apenas mais um, que pode ser menos prejudicial (espero) e mais de acordo com o que acontece em nossos corpos.

Sara Pinto, essa é apenas a premissa para um novo cartoon 😂 ratos a correr.

Mónica Freitas, já há alguma ideia se isto vai ser comercializado?

Sara Pinto, pelo que entendi, ainda está em fase de experimentação/pesquisa. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer até que seja aprovado para consumo e comércio. Mas, se o marketing deles não incluir um anúncio com um mouse correndo, eu não quero 😂

