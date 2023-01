Omori no Nintendo Switch Sério precisa de um aviso de gatilho

Muito longo; Para ler Depois de ter jogado o jogo inteiro, eu argumentaria que o jogo precisa de um aviso de gatilho óbvio na capa (em cópias físicas) e no topo da descrição do jogo no Nintendo eShop. Para preservar a bela arte da capa Omori, eu pelo menos defenderia um mini-aviso que incitasse os compradores a ler um aviso completo na contracapa. Omori é um jogo que pode desencadear ansiedade, eu sei disso em primeira mão. A razão pela qual acho que as pessoas precisam ter cuidado é, na verdade, o aspecto que torna o jogo tão bom em primeiro lugar: a subversão das expectativas.

Quando você pensa em Nintendo, quais são as primeiras coisas que vêm à sua mente? A maioria diria Super Mario , Donkey Kong e talvez até Pokémon. O que todas essas franquias têm em comum é que são voltadas para a família. Os pais podem praticamente comprar qualquer título dessas franquias sem pestanejar ou ler sobre eles de antemão. Como o Switch possui uma enorme biblioteca de jogos de desenvolvedores de terceiros (especialmente no eShop), os pais precisam ter mais cuidado.





Um jogo em particular que precisa SÉRIO de um aviso de gatilho na etiqueta frontal é Omori da Omocat .





O Switch tem o maior número de títulos com classificação M na história da Nintendo

A Nintendo foi pensada como o console familiar, no qual os pais ainda tinham que ser cautelosos, mas nunca precisavam se preocupar com temas como suicídio presente em um jogo jogado em um console Nintendo.





Durante a maior parte da história da empresa, os títulos com classificação M ou mesmo T-rated foram poucos e distantes entre si. Eu me considero um jogador hardcore, e até eu lutaria para pensar em qualquer título MATURE no Gameboy, Nintendo DS ou Nintendo Wii.

Símbolos de classificação ESRB





No entanto, o lançamento do Nintendo Switch literalmente mudou o jogo para a empresa. Com os consoles anteriores, a Nintendo dependia muito de títulos exclusivos de terceiros para impulsionar as vendas.





Há uma razão pela qual as séries Fire Emblem, Super Mario e Pokémon só podem ser jogadas em consoles Nintendo.





Com o Switch, tudo isso mudou.





Suporte de desenvolvedor terceirizado de exceção de jogo da Nintendo, permitindo que grandes títulos triple-A como Skyrim, Wolfenstein, Assassins Creed e muito mais sejam lançados na plataforma.





Isso é ótimo para jogadores adultos e jovens, mas para as crianças, eu realmente espero que os pais tenham cuidado com o que seus filhos estão jogando, especialmente com a enorme biblioteca de jogos (jogos adultos) acessíveis no eShop.





O que é Omori no Nintendo Switch?

Captura de tela do jogo Omori

Visão geral e enredo (sem spoilers)

Omori é um RPG de terror psicológico sobre um jovem grupo de crianças que procuram seu amigo perdido em um mundo de fantasia. O jogo move constantemente o jogador do mundo de fantasia que existe na mente do protagonista para o mundo real no qual o protagonista do jogo parece estar passando por traumas e problemas de saúde mental. Em um estilo JRPG típico, os jogadores travarão batalhas, derrotarão monstros e completarão missões.

Data de lançamento do Omori Switch

Omori foi lançado no Nintendo Switch em 17 de junho de 2022 . No entanto, foi lançado inicialmente em 25 de dezembro de 2020 no PC.





Por que Omori no Switch PRECISA de um aviso de gatilho

Depois de ter jogado o jogo inteiro, eu argumentaria que o jogo precisa de um aviso de gatilho óbvio na capa (em cópias físicas) e no topo da descrição do jogo no Nintendo eShop.





Para preservar a bela arte da capa Omori, eu pelo menos defenderia um mini-aviso que incitasse os compradores a ler um aviso completo na contracapa.





Omori é um jogo que pode desencadear ansiedade , eu sei disso em primeira mão.





A razão pela qual acho que as pessoas precisam ter cuidado é, na verdade, o aspecto que torna o jogo tão bom em primeiro lugar: a subversão das expectativas.





Arte da capa frontal e traseira de Omori Switch





Olhe para a imagem acima. O estilo de arte e as mensagens por si só fazem com que pareça uma divertida e colorida aventura de RPG sobre amizade!





O início do jogo em si joga duro nessa armadilha.





Assim que você acha que entendeu o tom do jogo, ele muda drasticamente. Ele muda de uma aventura despreocupada em algum mundo de fantasia peculiar para uma história sobre traumas graves, alucinações, depressão e coisas piores.





( Aviso de spoiler)

Caso você ache que estou exagerando para os propósitos deste artigo, deixe-me explicar uma pequena mecânica de jogo (se você não quiser SPOILERS, pule o restante deste parágrafo). Há um ponto no jogo em que você está preso em uma sala ou área e realmente não sabe como sair. Desesperado, você abre seu menu e percebe que há uma nova opção que não tinha visto antes. A opção simplesmente diz “STAB”. Quando você clica nele, o jogo pergunta se você deseja se esfaquear e precisa fazê-lo para progredir.

Os spoilers terminam aqui





É ASSIM QUE ESTÁ ESCURO . Então, por favor, acredite em mim, não estou exagerando.





Como 33% da população americana , experimentei ansiedade em alguns momentos da minha vida (principalmente em aviões), mas não sou de forma alguma alguém que se preocupa em ficar ansioso jogando videogame. Com isso dito, minha ansiedade foi definitivamente desencadeada ao jogar este jogo.





Ao jogar esse jogo, sei que essa pixel art é apenas uma animação reproduzida na tela do jogo. Eu sei que existem gráficos muito mais assustadores e sangrentos em títulos AAA como Resident Evil 7.





Captura de tela de Omori





A razão pela qual Omori atinge tanto é precisamente porque o estilo de arte, a música, a introdução e os personagens são exatamente o oposto da escuridão que o jogo contém.





A alternância constante entre a inocência infantil e temas e imagens super sombrios mantém suas emoções em todo o lugar às vezes e pode desencadear você.





Pelo bem da sua saúde mental, que é algo que levo a sério, tome muito cuidado com esse jogo. Se você é alguém propenso a crises graves de ansiedade, depressão ou pensamentos suicidas, provavelmente é melhor ficar longe disso.





É um jogo incrível, não me interpretem mal. Eu diria que é um dos melhores RPGs que já joguei na minha vida. Mas como alguém que sofreu um ataque de pânico, nenhum jogo vale a pena sacrificar sua saúde mental para jogar. Talvez volte quando estiver em um lugar melhor mentalmente e abaixe-o se alguma vez se sentir desconfortável.





Mas isso realmente precisa de um aviso de gatilho?

Observe que o título deste artigo diz que o Omori no Switch precisa de um aviso de gatilho.





Eu não disse que precisa de um para Steam, PS4 ou Xbox ONE (embora possamos argumentar a favor disso também).





O principal motivo é que essas plataformas tendem a ter jogadores mais maduros. Especialmente no PC, a maioria das pessoas pesquisa um pouco sobre ele ou simplesmente lê as análises do Steam na página do produto e percebe que este será um jogo sombrio.





Estou particularmente preocupado com o jogo no Switch por causa do número de jogadores mais jovens na plataforma.





Existem absolutamente ZERO indícios, avisos ou imagens na página da eShop para mostrar o quão sombrio este jogo será.





Olhando para a arte frontal e traseira do jogo, não há evidências dos temas MUITO sombrios e dos pontos da trama do jogo. Para crianças pequenas, a história em si pode assustá-las se elas colocarem as mãos neste jogo.





Trailer do jogo Omori no Nintendo Switch

Até o trailer do jogo acima faz com que pareça um jogo pacífico semelhante a Stardew Valley .





Embora a subversão das expectativas seja o que dá poder a este jogo, não acho que valha a pena correr o risco de desencadear problemas de saúde mental em ninguém, muito menos em crianças. E eu não sou o único que se sente assim . Aqui estão os 2 principais comentários sobre o trailer acima:





Entendo como esse tópico é controverso, então ficaria feliz em ouvir sua opinião sobre isso nos comentários abaixo. Na verdade, sinta-se à vontade para me assar nos comentários abaixo.





Precisa de um aviso de gatilho, mas é um dos melhores jogos que já joguei

Para encerrar este artigo, gostaria de dizer que sou principalmente contra a censura em videogames. Eu não estou naquele trem e este artigo não é sobre isso.





Não acho que Omori deva mudar. Como eu disse acima, é um dos melhores jogos que já joguei na minha vida.





No entanto, pais, cuidado: NÃO COMPRE ESTE JOGO PARA SEU FILHO… a menos que seu filho seja adulto e não tenha nenhum problema sério de saúde mental.