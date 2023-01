Observação de pássaros e observação de estrelas: a compra do Twitter por Elon Musk poderia impactar as perspectivas de IPO da Starlink?

Elon Musk comprou o Twitter (NYSE: TWTR) por $ 44 bilhões em março de 2022. O Twitter tem lutado para se tornar um empreendimento consistentemente lucrativo desde que abriu o capital em 2013. O preço do Twitter caiu 23,55% nos últimos 12 meses, devido em grande parte à massa vendas de investidores quando a inflação atingiu níveis recordes no segundo semestre de 2021. Starlink, uma constelação de satélites operados pela SpaceX, deve lançar um IPO em um futuro próximo. Em abril, um foguete SpaceX Falcon 9 lançou outro lote de satélites de internet Starlink em órbita. Nas últimas semanas, a SpaceX fechou seu primeiro acordo com uma transportadora aérea para fornecer acesso sem fio à Internet durante o voo.

No que provavelmente será a aquisição mais surpreendente de 2022, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, comprou o Twitter por generosos US$ 44 bilhões . Enquanto Musk falava e tuitava continuamente sobre a importância da liberdade de expressão em toda a plataforma, ficou cada vez mais claro que a compra representava uma espécie de projeto de paixão para o homem que alcançou a fama como cofundador e CEO da Tesla. Mas o que a mudança significa para outro empreendimento incipiente de Musk, o Starlink?

Musk nutriu algumas ambições elevadas em suas empresas, e talvez nenhuma tenha o potencial de ser mais impactante para o mundo do que a Starlink, que promete oferecer cobertura abrangente de Internet de banda larga por meio de uma constelação de satélites operados pela SpaceX.

No entanto, a compra do Twitter dominou os ciclos de notícias desde que ocorreu a tentativa de aquisição de choque. Dado o desempenho do mercado de ações da empresa desde que abriu o capital, é justo dizer que o Twitter (NYSE: TWTR) exigirá muita atenção para se tornar um empreendimento consistentemente lucrativo.

Como podemos ver no preço do Twitter nos últimos 12 meses, as ações sofreram uma queda de 23,55% no valor, devido em grande parte às vendas em massa dos investidores, quando a inflação começou a atingir níveis recordes no segundo semestre de 2021. .

No entanto, desde que abriu o capital em 2013, o Twitter registrou prejuízo líquido todos os anos, exceto 2018 e 2019 – quando a empresa obteve lucro de pouco mais de US$ 1 bilhão. A um preço de US$ 44 bilhões, o Twitter pesa menos de um décimo da avaliação do Facebook de mais de US$ 500 bilhões.

No entanto, o próprio Musk minimizou o aspecto financeiro de sua compra no Twitter. Na conferência TED2022 em abril , Musk disse que “essa não é uma forma de ganhar dinheiro”.

“É que meu senso forte e intuitivo é que ter uma plataforma pública que seja confiável ao máximo e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização”, acrescentou Musk.

É possível que o compromisso de Musk de renovar o Twitter interrompa o caminho da Starlink para lançar um IPO no futuro? Vamos dar uma olhada mais profunda em como a promissora empresa se saiu em 2022 até agora, enquanto as intenções de Musk para o Twitter foram reveladas:

Starlink continua a crescer durante a paixão de Musk pelo Twitter

Apesar da compra amplamente divulgada do Twitter por Musk, 2022 já foi um ano agitado para o desenvolvimento do Starlink, com a empresa vendo uma ampla gama de atividades ocorrendo e até mesmo algumas relações públicas positivas emergindo em meio aos horrores da invasão da Ucrânia pela Rússia.

No final de abril, um foguete SpaceX Falcon 9 lançou outro lote de satélites de internet Starlink em órbita. O lançamento foi um dos nove lançamentos da SpaceX dedicados exclusivamente às missões Starlink. Além disso, a SpaceX lançou quase 2.400 satélites Starlink até o momento.

Já estamos vendo essa cobertura mais ampla de satélites funcionando para fornecer novos meios de conectividade em todo o mundo. Nas últimas semanas , a SpaceX fechou seu primeiro acordo com uma transportadora aérea para fornecer acesso sem fio à Internet durante o voo usando satélites Starlink em uma tentativa de se tornar um provedor líder de acesso à Internet de alta velocidade durante o voo.

Embora o acordo seja com um serviço de jato semiprivado, JSX, uma companhia aérea com 100 aviões, a implantação bem-sucedida de terminais Starlink pode abrir caminho para uma cobertura de Internet mais abrangente em companhias aéreas comerciais em um futuro próximo.

Significativamente, a Starlink ganhou aplausos em todo o mundo por sua assistência à Ucrânia no combate à invasão russa, de acordo com um soldado ucraniano.

Musk optou por enviar terminais Starlink para a Ucrânia à medida que o conflito se intensificava após pedidos de funcionários do governo devido a temores de que o país perdesse o acesso à Internet devido aos ataques da Rússia.

Em entrevista concedida ao jornalista David Patriakos, um soldado, identificado como Dima, disse : “Quero dizer uma coisa: o Starlink de Elon Musk é o que mudou a guerra a favor da Ucrânia. A Rússia se esforçou para explodir todas as nossas comunicações. Agora eles não podem. Starlink trabalha sob fogo de Katyusha, sob fogo de artilharia.”

A assistência da Starlink à Ucrânia ajudou a fortalecer a reputação da marca em todo o mundo, o que pode levar a maiores níveis de interesse do investidor quando um IPO for lançado.

O IPO da Starlink ainda está a caminho?

Apesar da Starlink estar particularmente ativa em 2022 até agora, a perspectiva de um IPO parece permanecer distante, sendo mais provável que uma flutuação ocorra nos próximos anos, em vez de meses.

“Uma data exata para Starlink é desconhecida. Os executivos da empresa afirmaram anteriormente que a Starlink precisa de fluxo de caixa projetado para seu IPO”, explicou Maxim Manturov, chefe de consultoria de investimentos da Freedom Finance Europe. “Ele também precisa de bilhões de dólares em investimentos para construir uma constelação de satélites, o que também pode adiar o IPO indefinidamente.”

“No geral, a própria indústria pode interessar aos investidores, em termos de novas tecnologias. A indústria continua a evoluir e novos players estão surgindo no mercado - Project Kuiper (um projeto do fundador da Amazon) e OneWeb (uma empresa com sede em Londres com 45% de participação do governo).”

Embora ainda pareça haver alguns obstáculos a serem enfrentados, a atividade da Starlink em meio à aquisição pública do Twitter por Elon Musk indica que o desenvolvimento da empresa continua em curso.

Impulsionado pela publicidade positiva e pela implantação de mais satélites, o futuro ainda pode ser brilhante para a Starlink, sempre que decidir finalmente lançar seu tão esperado IPO.