O sucesso inesperado de dinamizar seu melhor ativo

Todo negócio ou produto de sucesso implementa um processo padrão, que ajuda a levar a ideia do conceito à realidade. Um passo fundamental para o sucesso é criar um plano e seguir o processo, que é muito familiar para quem trabalha com design de produto. Um processo de design robusto pode ajudar a evitar armadilhas e descobrir como resolver rapidamente quaisquer problemas, além de conectar o consumidor com o produto desde os estágios iniciais, um elemento central para um produto bem recebido.

Como o conhecimento cumulativo e a inspiração empreendedora podem levar a descobertas que mudam vidas.

Estabelecer um processo é fundamental, mas é na inovação que se criam histórias inspiradoras. A delicada combinação de ser metódico ao abraçar o inesperado é onde uma mudança de perspectiva pode levar a um sucesso inesperado.

Essa mudança de perspectiva é conhecida como pivô e é extremamente útil em momentos de crise, pois o pivô pode ajudar a salvar uma empresa que passa por momentos difíceis, como um centro econômico. Mas um pivô também pode ser uma estratégia brilhante quando usado corretamente.

A seguir, examinaremos duas histórias poderosas de momentos em que grandes inovadores usaram suas habilidades e inspiração para direcionar seus processos para um sucesso inesperado.

Biólogo de fertilidade muda de fertilização in vitro para pílula anticoncepcional

Em 1967, a revista Time lançou sua edição de abril apresentando uma reportagem de capa intitulada “A pílula”. Esta história cobriu a invenção da “pílula maravilhosa” e discutiu como a pílula anticoncepcional melhorou a qualidade de vida das mulheres que a usam. Uma descoberta científica revolucionária, a pílula anticoncepcional continuou a dar às mulheres a liberdade de escrever suas próprias histórias de vida em seus termos. Podcast CTRL SHIFT! mergulhos profundos no relato do biólogo Gregory Pincus em seu primeiro episódio “o nascimento da pílula ”, discutindo como o trabalho de vida de um cientista e o desejo de um ativista de mudar o mundo levaram a uma descoberta médica que mudaria a trajetória social das mulheres em caminhos.

Gregory Pincus foi um biólogo que dedicou sua carreira ao desenvolvimento da Fertilização Invitro. Ele passou anos perseguindo sua paixão e acumulando conhecimento sobre fertilidade em mamíferos. Em 1937, Pincus experimentou fertilização in vitro em coelhos, promovendo seu trabalho. No entanto, ele foi criticado por céticos que temiam seus experimentos. Pincus lutou com financiamento, mas continuou a acumular conhecimento e inserir suas descobertas na comunidade científica.

Em 1950, Pincus foi abordado pela infame ativista de controle de natalidade Margaret Sanger, que estava interessada em desenvolver um novo método de controle de natalidade que as mulheres pudessem usar discretamente, em oposição aos preservativos ou outros métodos usados na época. Sanger, cuja clínica acabaria se transformando na rede de ONGs Planned Parenthood, acreditava que a pesquisa aprofundada de Pincus sobre fertilidade fornecia a base perfeita para o desenvolvimento de uma nova tecnologia de controle de natalidade.

Depois que Sanger acendeu aquela centelha inicial de inspiração dentro de Pincus, ele percebeu que suas qualificações o tornavam a pessoa perfeita para trabalhar neste projeto. Ele poderia diminuir o zoom, olhar para o escopo de seu trabalho, determinar seu ativo mais valioso – que na época era seu conhecimento avançado do hormônio progesterona – e girar esse recurso para desenvolver a primeira pílula anticoncepcional.

Depois que Pincus percebeu que a progesterona, o mesmo hormônio expresso durante a gravidez, poderia ser utilizado para suprimir a fertilização sem prejudicar seu usuário, ele quis testar sua teoria em testes em humanos. Pincus ligou-se ao ginecologista John Rock. Enquanto a maioria das pacientes de Rock estava tentando engravidar, muitas manifestaram interesse em prevenir a gravidez. Como a ética médica era muito diferente na época, Pincus e Rock começaram a dar contraceptivos orais experimentais aos pacientes de Rocks e a utilizar os profissionais de saúde do hospital onde Rock trabalhava para experimentar o novo medicamento.

À medida que sua descoberta avançava, os objetivos de Gregory Pincus mudaram da concepção para o sucesso do produto. Ele monitorou testes de mulheres usando protótipos de seu contraceptivo oral de progesterona e usou o feedback para ajustar os níveis e a dosagem. Infelizmente, nos estágios iniciais, as mulheres experimentaram efeitos colaterais nocivos e muitas desistiram. Pincus estava tendo dificuldade em encontrar voluntários para continuar testando seu produto para que ele pudesse refinar a composição química. Devido a certas leis dos EUA, Pincus precisava encontrar um território com voluntários dispostos que atendessem a requisitos específicos, então ele descobriu que Porto Rico fornecia a ele as oportunidades necessárias para ver seus gols até a linha de chegada.

Após alguns anos de experimentos contínuos em Porto Rico, Pincus conseguiu lançar um anticoncepcional oral oficial no mercado público chamado “Enovid”. Nos primeiros dois anos, mais de 1,2 milhão de mulheres tomaram a pílula. Embora este tenha sido apenas o começo do desenvolvimento da pílula anticoncepcional moderna, o pivô bem-sucedido de Pincus e a capacidade de levar sua ideia à produção é uma inspiração para aqueles com grandes aspirações e espírito empreendedor. Anos depois, além de criar a pílula anticoncepcional, a pesquisa de fertilização in vitro de Pincus foi a base para os primeiros testes humanos de fertilização in vitro.

Gregory Pincus utilizou seu conhecimento avançado, espírito empreendedor e mente inovadora para mudar seu processo e seu melhor trunfo para criar um produto revolucionário que mudou o mundo.

Um aplicativo de estacionamento inspira crowdfunding para sem-teto

Alex Stephany estava procurando uma oportunidade de negócio para aproveitar. Em 2011, ele descobriu um promissor aplicativo de serviço britânico chamado JustPark, lançado por Antoni Eskenazi. O aplicativo conectava usuários que tinham vagas de estacionamento disponíveis com usuários que procuravam um lugar para estacionar. Assim como o Uber, o aplicativo usou o poder de sua base de usuários para criar uma rede para conectar pessoas.

Stephany promoveu o aplicativo e investiu em seu crescimento, levando-o ao sucesso e tornando-se CEO. Ele então lançou um esforço de crowdfunding bem-sucedido em 2015, combinando suas habilidades empreendedoras com ideologias filantrópicas. Um ano depois, Stephany encontrou um sem-teto em uma estação de trem local. Ele comprou um café para o homem e, depois de conversar, percebeu que esse homem precisava de mais ajuda do que uma xícara de café quente ou mesmo um lugar seguro para dormir. Este sem-teto falou sobre seu desejo de habilidades valiosas e oportunidades para ajudá-lo a conseguir um emprego e estabelecer uma vida estável para si mesmo.

Esse encontro aparentemente trivial mudou toda a perspectiva de Alex Stephany. Com uma mentalidade empreendedora e um conhecimento cultivado de crowdsourcing e economia compartilhada, Stephany reconheceu como seus ativos poderiam ser articulados para apoiar um novo empreendimento comercial que ajudasse os sem-teto, assim como o homem que conheceu na estação de trem.

Do pivô ambicioso e imaginativo de Stephany, nasceu o Beam, uma plataforma de crowdfunding que ajuda as pessoas a sair da condição de sem-teto por meio de processos educacionais e de treinamento que os prepararão para o sucesso futuro. A partir de hoje, mais de 1.200 pessoas começaram uma nova vida por meio do Beam, e os esforços da ideia de negócios de Stephany giraram. O Beam utiliza uma abordagem holística para combater os sem-teto, envolvendo a comunidade e capacitando-os a permanecerem envolvidos. Saiba mais sobre a história inspiradora de Beam e Alex Stephany no episódio dois de CTRL SHIFT!

O poder do pivô

Dois aspectos cruciais de saber quando e como pivotar são a compreensão do seu melhor trunfo através das lentes das perspectivas abaixo. A primeira é sua experiência cumulativa e conhecimento de seu ativo; o outro é seu espírito empreendedor e mentalidade inovadora para buscar oportunidades novas e inspiradoras.

Utilize seu conhecimento cumulativo

Não subestime o alto valor de seu conhecimento adquirido sobre um determinado setor, produto, recurso ou qualquer outro aspecto de seus negócios e setor. Todas as experiências dentro de um campo relacionado são experiências valiosas. Quanto mais conhecimento você puder aproveitar, mais poderá aplicá-lo a uma nova inspiração, permitindo que você veja todas as possibilidades às quais seu melhor trunfo pode levá-lo.

Abrace seu espírito empreendedor

Embarcar em um empreendimento empresarial exige um nível de ambição que não é fácil de obter. No entanto, a capacidade de aproveitar continuamente essa paixão e inspiração enquanto você avança em seu processo planejado pode se tornar a “faísca” para acender um pivô quando a oportunidade se apresentar. Startups, design de produtos e qualquer outro negócio que dependa da inovação e da evolução da experiência humana são os alicerces principais para o desenvolvimento de um espírito empreendedor.

Conclusão - Inspiração no inesperado

Se você é um empreendedor ou designer e se sente frustrado com uma fratura no processo, pare e pergunte a si mesmo: “há uma oportunidade aqui para fazer um pivô?” O poder dessa pausa e a capacidade de abrir caminhos novos e emocionantes podem levá-lo a descobertas emocionantes.

Assim como Pincus permitiu que seu conhecimento cumulativo o levasse a desenvolver uma descoberta médica inovadora, e Stephany abraçou seu espírito empreendedor e apaixonado para transformar suas ideias de negócios em uma comunidade edificante de sem-teto, sua próxima grande ideia pode estar chegando. Quanto mais você se abrir para mudar seus ativos valiosos quando surgir a oportunidade, maior a probabilidade de criar algo inesperadamente transformador.

