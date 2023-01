Como interromper o sistema imunológico corporativo

LEARN MORE ABOUT @SCOTT-D.-CLARY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Tem havido muita conversa sobre sistemas imunológicos nos últimos anos - e em mais de uma maneira, ao que parece.

Recentemente, tomei conhecimento do 'sistema imunológico corporativo'; o fenômeno que protege as empresas do fracasso, mas ao mesmo tempo impede a inovação. A disrupção está ocorrendo em todos os principais setores, e os bem-sucedidos são os que entendem essa resposta imune.

Aprendi sobre esse tópico fascinante com Salim Ismail. Ele é apenas um dos empreendedores e estrategistas de ponta vivos hoje. Salim tem trabalhado com a Singularity University para ajudar empresas como o Yahoo a inovar e crescer no mundo atual em rápida mudança.

Talvez você esteja em um setor onde a disrupção e a inovação surgem, mas não sabe bem como fazer o avanço final. Ou talvez você esteja começando um negócio e queira fazer todo o possível para se manter no limite. Este boletim é para você. Falaremos sobre momentos de Gutenberg, ExOs e o que é preciso para inovar em 2022.

Vamos mergulhar!

Estamos vivendo na era de Gutenberg

Johannes Gutemberg; você pode conhecê-lo como o inventor da primeira impressora mecânica . Na época, qualquer obra escrita e impressa era uma raridade. (Não é de admirar, pois qualquer impressão deveria ser feita à mão com muito cuidado.)

O que Gutenberg fez foi, em todos os sentidos da palavra, revolucionário. A capacidade de imprimir livros em massa, em cópias perfeitas? Sem chance. Mas Gutenberg fez isso - e embora levasse tempo para acontecer, ele também desencadeou o início da mídia de massa como a conhecemos hoje.

No século XXI, estamos vendo esses momentos de Gutenberg acontecerem ao nosso redor. O iPod revolucionou o consumo de música. O Tesla abalou a indústria automotiva. O Airbnb deu ao proprietário médio a chance de se tornar um hoteleiro.

O que todas essas inovações têm em comum é que elas perturbaram um setor atacando seu modelo de negócios subjacente. Mais simplesmente do que isso, eles mudaram a maneira como fazemos as coisas. E é isso que estamos vendo no mundo dos negócios hoje.

O Clima Atual

Em 2022, as startups disruptivas estão atacando os titulares usando novas tecnologias, novos processos e, às vezes, até novos modelos de negócios para mudar o jogo.

Salim Ismail conhece esse padrão como a palma da mão - talvez melhor do que a maioria - e foi um privilégio ouvi-lo falar sobre o assunto em nossa recente entrevista.

“A imprensa no século XV? Mudou fundamentalmente o mundo. A energia solar mudou fundamentalmente o mundo. A IA mudou completamente o mundo. Tivemos esses tipos de avanços uma vez a cada poucas décadas, mas agora temos 20 deles nos atingindo ao mesmo tempo. E isso está explodindo nossas indústrias globalmente.”

Salim vem construindo empresas digitais disruptivas como um empreendedor em série desde o início dos anos 2000. Ele também é um empreendedor em série, investidor anjo, autor, palestrante e estrategista de tecnologia, bem como o Diretor Executivo Fundador da Singularity University e o principal autor de Exponential Organizations.

Em outras palavras - ele sabe do que está falando. Eu estava muito ansioso para ouvir suas idéias sobre como romper o sistema imunológico corporativo.

Imunidade corporativa: nossa proteção e nossa ruína

Como estabelecemos, o mundo está repleto de inovação e disrupção como nunca vimos antes - mas não se deixe enganar pela mística do Vale do Silício ou pelo charme de Elon Musk. Este não é o status quo, e não será por muito tempo.

Por quê? Porque dentro de cada organização existe um sistema imunológico.

“As grandes empresas têm um sistema imunológico . Nossas instituições, como educação, jornalismo e saúde, têm seu próprio sistema imunológico. A academia tem seu próprio sistema imunológico, e provavelmente o pior é a religião – aquelas que te matam se você não seguir o relacionamento”, explicou Salim.

Como nossos corpos, as empresas têm uma maneira de combater as ameaças para proteger o todo. E embora esse sistema imunológico seja incrivelmente importante para a saúde de qualquer organização, ele também pode ser sua ruína.

Para a empresa bem estabelecida, uma 'ameaça' é qualquer coisa considerada alteradora, perigosa ou potencialmente danosa à nave-mãe. Por exemplo, as empresas respondem a conflitos econômicos reduzindo e reestruturando. Ele protege o núcleo da empresa e minimiza o risco.

Mas, como nossos sistemas imunológicos biológicos, a imunidade corporativa não discrimina entre ameaças 'boas' e ameaças 'ruins'; ele ataca todos eles.

“Existem algumas coisas que você ouvirá que indicam uma resposta imune”, disse Salim. “ Não podemos fazer isso. Não é uma prioridade. Não estamos preparados para isso. Nunca vai funcionar. Todas as razões normais para dizer não a alguma coisa.

Nos primeiros dias de uma empresa, isso é uma coisa boa. É assim que as empresas crescem e se tornam bem-sucedidas.

À medida que essas empresas amadurecem, porém, elas podem se tornar menos ágeis e mais burocráticas. O sistema imunológico, projetado para proteger a organização de danos, pode começar a sufocá-la. Idéias disruptivas - aquelas trazidas pelos funcionários 'loucos' - são anuladas. O risco é minimizado, assim como o crescimento.

“Existem maneiras de vencer isso”, Salim me informou. “Encontramos maneiras pelas quais as grandes empresas podem se adaptar. Mas é muito raro ver no geral. E agora temos uma metodologia para transformar grandes empresas, mas a maioria na verdade não acredita nisso, porque simplesmente não consegue ver como chegar lá.”

Por que precisamos inovar?

Obviamente, as Apples e Amazons do mundo não são as únicas empresas de sucesso por aí. Você não precisa estritamente inovar para sobreviver. Mas pense nas consequências da interrupção e como isso afeta os pequenos.

A Amazon revolucionou totalmente a indústria do livro. As únicas empresas que podem realmente competir com a Amazon agora são as Barnes and Nobles do mundo, que foram forçadas a fechar centenas de lojas. Agora, se você é um autor independente, onde você vende seus livros? Você não pode ir contra a Amazon.

O Uber revolucionou a indústria de táxis, tirando milhões das empresas de táxi no processo. Apple e destruiu a indústria de CD; A Netflix tirou milhares de lojas de DVD do mercado.

Portanto, você não precisa ser Apple ou Amazon, é verdade - mas precisa acompanhar. E se você é um dos 'grandes', precisa pensar no futuro a cada momento.

Salim é um defensor de pensar grande; é sobre isso que grande parte de sua carreira foi construída.

“É bem simples: à medida que o mundo externo se torna mais volátil, sua capacidade de adaptação vai gerar valor de mercado. E podemos provar isso como seis maneiras de domingo. Portanto, o grande desafio agora se torna: como você pega uma grande empresa e a torna mais ágil?”

É um desafio, tudo bem - e sua única solução real é contornar o sistema imunológico de sua empresa.

A estratégia da Apple para a disrupção que altera o mundo

Antes de falar sobre o método comprovado de Salim de construir uma empresa inovadora e bem-sucedida, quero compartilhar uma das conclusões mais fascinantes de nossa entrevista.

Como todos sabemos, a Apple é uma das empresas mais bem-sucedidas que já existiu. Mas o que os torna assim? Como a empresa é constantemente encontrada à beira da disrupção que altera o mundo, década após década? Veja como funciona, de acordo com Salim:

Em sua essência, a Apple é tediosa e meticulosamente organizada.

“Vou argumentar que a principal inovação da Apple é a organização. Porque o que eles fazem, diferente de qualquer outra pessoa no mundo, é formar uma equipe pequena que é realmente disruptiva. Isso levará essa equipe ao limite da empresa. E eles dirão a essa equipe: 'Vá atrapalhar outro setor.'”

Isso foi alucinante para mim. Não são apenas os produtos que a Apple cria que os tornam tão bem-sucedidos, mas também sua estratégia organizacional. Eles sistematicamente - e intencionalmente - enviam pessoas para encontrar sua próxima grande novidade. Incrível.

A equipe disruptiva da Apple parece fora da caixa.

“É assim que a Apple funciona. Eles têm um portfólio de equipes que investigam o futuro dos carros, pagamentos, relógios de varejo, educação - você escolhe. E quando eles acham que uma indústria ou área de produto está pronta para a disrupção, eles entram e interrompem, e então iteram seu produto de forma muito agressiva”.

Portanto, a Apple não está apenas observando com olhos redondos o que há de mais moderno em tecnologia de telefonia móvel ou mesmo em produtos eletrônicos de consumo. Eles estão olhando para o futuro do transporte, saúde e educação – todas as indústrias prontas para a disrupção. Eles estão olhando para tudo, de uma só vez.

E, finalmente, a Apple mantém tudo em segredo.

“Quando uma ideia funciona de repente, eles a colocam de volta na nave-mãe, de volta à plataforma iTunes. Ninguém sabe sobre isso - ou eles falharão elegantemente.

Você pensaria que, com um modelo de negócios tão inovador, a Apple estaria se gabando para o mundo sobre seus sucessos. Mas eles não são. Na verdade, eles são tão secretos que a maioria das pessoas não tem ideia no que está trabalhando até que seja lançado. Eles mantêm as coisas em segredo até que tenham certeza absoluta do sucesso.

“Eles são essencialmente uma incubadora de ideias revolucionárias com a plataforma de design e tecnologia como seus pontos fortes. Mas a principal inovação é organizacional. E não apenas ninguém mais faz isso, mas ninguém sequer percebeu que isso é tudo o que eles fazem.

Sinto que há muito a aprender apenas com este pequeno segmento da minha conversa com Salim. Ser um líder da indústria não é 'manter os olhos abertos'. Trata-se de caçar ativamente novas ideias, aquelas que ainda nem foram sonhadas, e trazê-las ao mercado em grande estilo.

Interrompendo sua indústria (apesar do sistema imunológico)

Inovação é ser impiedosamente organizado, manter as coisas em segredo até que estejam prontas e ter coragem para levar suas ideias até o fim — mesmo quando todos dizem que você é maluco.

Mas como você faz isso sem desencadear a resposta imune? Isso é o que eu realmente queria saber. Salim estava por toda parte.

“Temos nos concentrado em um conjunto de ferramentas para transformar as organizações legadas e conseguimos. Está funcionando."

O que esqueci de mencionar até agora é que todo o trabalho de Salim se baseia em ajudar as organizações a contornar a resposta imune natural de sua empresa. Como antibióticos para o mundo corporativo, sua equipe na Open ExO é a tropa de choque que pode ajudá-lo a introduzir mudanças até mesmo nos negócios mais arraigados e calcificados.

Vamos examinar seus princípios-chave para inovar no limite. Você ficará surpreso, eu prometo; Eu certamente estava.

Lição 1: A nave-mãe não está programada para aceitar ameaças.

Em outras palavras, há uma razão pela qual tantas grandes ideias são rejeitadas, ridicularizadas e desperdiçadas; líderes em ambientes de alto risco não estão preparados para assumir riscos ou chances. Especialmente não em novos conceitos 'loucos'.

“As grandes organizações primeiro precisam perceber que estão com problemas para realmente seguir esse caminho. É como um paciente que primeiro revela que tem câncer; eles não querem saber e não estão preparados para saber. E você tem que meio que acordá-los.”

Lição 2: Quando inovar, inove no limite.

“O conceito-chave aqui é este: você não faz inovação disruptiva na nave-mãe. Você faz isso na borda da organização apontando para espaços adjacentes. Muito importante."

O que Salim instrui suas organizações clientes a fazer é criar uma startup externa; uma 'incubadora' de ideias que opera de forma totalmente externa à empresa-mãe, mas ainda ligada a ela. Isso permite um grau muito maior de liberdade e também significa que os fracassos (ou sucessos) não serão atribuídos à nave-mãe.

Isso é algo que Salim viu e instigou diretamente em outras empresas.

“Larry Page, do Google, me procurou há alguns anos e disse: 'Devo construir uma incubadora no Google?' Eu disse: 'Não - você terá a resposta do sistema imunológico. Mas faça algo parecido. Aponte para áreas adjacentes.'

“E você vê que o resultado é o Google X, onde eles têm sua principal capacidade de processamento de informações na nave-mãe e usam hardware (Google Car, lentes de contato Google Glass) para entrar em áreas adjacentes.”

Lição 3: Contrate os malucos e use-os a seu favor.

A maioria das empresas os possui; os visionários frustrados, repletos de ideias que são encerradas no momento em que são proferidas. Na verdade, muitas vezes são essas pessoas que estão mais frustradas com o status quo e as que mais provavelmente tentarão mudar as coisas.

“Toda empresa tem cerca de 5% de pessoas totalmente malucas – superinteligentes, muito leais, mas superdifíceis de administrar. Você nunca sabe se vai demiti-los ou se eles vão desistir de qualquer maneira. Esses são os únicos. Agarre-os e coloque-os na borda.

Para mim, esta é uma jogada incrivelmente inteligente. Se você tem visionários ansiosos para fazer movimentos e mudar o rumo do seu negócio, por que não usar essa paixão a seu favor?

“Se você está estabelecendo um novo CO no limite, o ideal é contratar de fora. Porque qualquer pessoa de dentro que tenha alguma experiência profunda será inútil para o futuro. Você precisa de alguém o mais jovem possível e o mais louco possível.”

Lição 4: Mantenha a política sob controle e desenvolva uma cultura de inovação.

Nas palavras de Salim, a disrupção incremental é melhor no centro, e a inovação disruptiva é melhor no limite. Quando estiver incubando novas ideias, mantenha-as separadas - ou arrisque a política da nave-mãe desligá-las.

“No Yahoo, um dos desafios que tive com minha incubadora é que a empresa continuou publicando o que eu estava fazendo. E todas as outras equipes do Yahoo disseram: 'Ei, estamos fazendo isso. Por que ele consegue fazer isso? E você estabelece políticas internas horríveis.”

Para combater isso, Salim e sua equipe trabalharam em um sprint ágil de 10 semanas projetado para contornar essa resposta e criar uma cultura de aceitação nas organizações.

“Já fizemos isso 60 vezes com grandes empresas, e o retorno médio do investimento é de cerca de 70 vezes — porque estimula o metabolismo interno da empresa e permite que aceitem inovações disruptivas. Então, se alguém faz algo maluco no limite, eles dizem, 'Uau, isso é interessante.' E permitem que ela permeie todos os níveis da organização.”

Numa época em que a inovação e a disrupção são as chaves para a cidade, é mais importante do que nunca ter um manual para fazer com que suas ideias passem pelo sistema imunológico corporativo.

“Está bem claro que tropeçamos no modelo organizacional para os próximos 10 anos. Até o final desta década, todas as organizações do mundo, seja uma grande empresa, uma start-up, uma organização sem fins lucrativos, um projeto de impacto e até mesmo um departamento governamental, serão organizadas dessa maneira – porque é simplesmente melhor.”

Pensamentos finais: isso realmente funciona?

Saí da entrevista com Salim sentindo-me genuinamente entusiasmado com o futuro dos negócios. São pessoas como Salim e empresas como ExoWorks e Open ExO que vão mudar o curso de como os negócios são feitos.

Até agora, Salim descobriu que o potencial de crescimento aumenta exponencialmente usando seu programa de 10 semanas.

“Antes, descobrimos que, quando alguém tinha uma grande ideia dentro de uma empresa, podia receber financiamento em 5% ou 10% das vezes. Depois de fazer esse processo, eles recebem financiamento em 95% do tempo, porque a empresa sabe culturalmente agora que a disrupção precisa ser adotada e não encerrada.”

Isso é realmente de arrepiar os cabelos. Se você quiser saber mais sobre minha entrevista com Salim Ismail, pode encontrar o episódio completo aqui . Eu recomendo fortemente que você ouça - especialmente se você estiver pronto para quebrar a resposta imune da sua empresa e começar a ver algum crescimento sério.

Obrigado por ler! Até a próxima vez.