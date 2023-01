O que exatamente é um trabalho de tecnologia?

Assim como a definição de empresa de tecnologia, a definição de trabalho em tecnologia também não é simples. A mídia estereotipou um irmão técnico como um nerd nerd que trabalha no porão de seus pais, sempre vestindo moletons e sendo isolado da vida social real. Embora uma pequena parte dessa representação seja verdadeira (sim, nós amamos moletons), a maior parte é falsa. No entanto, a maioria das pessoas define trabalhos técnicos normalmente (e apenas) como pessoas que escrevem código. Embora isso não seja totalmente falso, já que os desenvolvedores são a imagem estereotipada dos trabalhadores de tecnologia, é amplamente falso. No mundo de hoje, um trabalho técnico pode ser definido com base em três categorias principais: Com base na função: você tem uma função técnica em uma empresa que pode ou não ser uma empresa de tecnologia. Com base no produto: você trabalha com outros técnicos para criar produtos tecnológicos, mesmo que sua função não seja necessariamente técnica. Com base na empresa: você trabalha em uma grande empresa de tecnologia.

Frequentemente, a pergunta “ o que é um trabalho técnico? “ é perguntado. Embora nem sempre seja aconselhável colocar tags em algumas dessas coisas, às vezes é importante saber exatamente onde você está no espectro de campos de trabalho. Vamos nos aprofundar um pouco mais.





Sim, todos sabemos que a tecnologia é passado, presente e futuro. Se você pesquisar no Google “ empresas mais valiosas do mundo ”, as empresas de tecnologia estariam em pelo menos 5 das 10 principais listadas. Por muitos anos, esse tem sido o caso e não vai mudar tão cedo.





O que exatamente é uma empresa de tecnologia?

Em teoria, uma empresa de tecnologia é uma empresa que cria novas tecnologias, que incluem software e hardware, e vende essas tecnologias para gerar receita. Ao longo dos anos, a definição de empresas de tecnologia mudou devido à rápida evolução da tecnologia. Assim, na realidade de hoje, uma empresa de tecnologia pode ser definida como qualquer empresa que cria e participa de um ecossistema construído em torno da tecnologia. Algumas dessas empresas nem mesmo contam com produtos de tecnologia como sua principal fonte de receita.





Muitas definições de empresas de tecnologia são questionáveis porque algumas dessas empresas não criam seus próprios produtos de tecnologia e nem mesmo dependem desses produtos para sua receita. Mas a maioria deles são usuários pesados de tecnologia. O mundo está em um estágio em que quase todos os campos requerem tecnologia para funcionar adequadamente. Você pensa nos setores de saúde e escolar e lembra instantaneamente da pandemia com e-consulting e e-learning, que existiam antes do COVID, mas acabaram se popularizando por ele.





Empresas notáveis que têm um “status técnico” questionável incluem Uber, Netflix e Airbnb.





Uber é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de táxi?

A Netflix é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de cinema?

O Airbnb é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de hospitalidade?





Acredito que essas empresas podem ser consideradas empresas de tecnologia, pois os serviços que prestam dependem principalmente da tecnologia para funcionar.





Abordarei mais sobre empresas de tecnologia em outra história. Vamos nos aprofundar nos empregos de tecnologia.





O que é um trabalho técnico?

Assim como a definição de empresa de tecnologia, a definição de trabalho em tecnologia também não é simples.

A mídia estereotipou um irmão técnico como um nerd nerd que trabalha no porão de seus pais, sempre vestindo moletons e sendo isolado da vida social real. Embora uma pequena parte dessa representação seja verdadeira (sim, nós amamos moletons), a maior parte é falsa. No entanto, a maioria das pessoas define trabalhos técnicos normalmente (e apenas) como pessoas que escrevem código. Embora isso não seja totalmente falso, já que os desenvolvedores são a imagem estereotipada dos trabalhadores de tecnologia, ainda é amplamente falso.

No mundo de hoje, um trabalho técnico pode ser definido com base em três categorias principais:





Com base na função : você tem uma função técnica em uma empresa que pode ou não ser uma empresa de tecnologia.

: você tem uma função técnica em uma empresa que pode ou não ser uma empresa de tecnologia. Baseado em produto : você trabalha com outros técnicos para construir produtos tecnológicos, mesmo que sua função não seja necessariamente técnica.

: você trabalha com outros técnicos para construir produtos tecnológicos, mesmo que sua função não seja necessariamente técnica. Com base na empresa : você trabalha em uma grande empresa de tecnologia.





Com base na função

Esta categoria é estritamente para técnicos que trabalham em funções de tecnologia convencionais, como desenvolvedores e engenheiros. Eles são os que normalmente são chamados de tech bros. Os funcionários dessa categoria lidam estritamente com computadores e sistemas. Eles fazem o trabalho sujo de escrever código, gerenciar bancos de dados, instalar e gerenciar servidores, projetar arquitetura de software e assim por diante. Na verdade, o termo “trabalho técnico” provavelmente foi criado por causa deles e para eles. Isso não significa que eles são os únicos que têm empregos em tecnologia.





Para esta categoria, se um bug em um produto puder ser rastreado até você, então você tem um trabalho técnico.





De acordo com essa definição baseada em função, essas posições técnicas podem se qualificar como empregos técnicos:

Desenvolvedor Web

Desenvolvedor móvel

Engenheiro de rede

Engenheiro de software

Suporte de TI

Gerenciador de banco de dados

cientista de dados





Essas funções técnicas estão constantemente em alta demanda em todos os setores (tecnológicos e não tecnológicos). De fato, dados recentes mostram que menos da metade desses técnicos trabalha para empresas de tecnologia. Então, na realidade, a maioria dessas funções de tecnologia são para empresas não tecnológicas, mas ainda são empregos de tecnologia. Eles trabalham em setores não tecnológicos, como bancos, varejo, escolas, manufatura e hospitais.





Com base no produto

Esta categoria inclui pessoas que trabalham com técnicos para produzir software ou hardware. Esses trabalhadores não são necessariamente técnicos, mas são adjacentes à tecnologia. Eles apóiam e permitem o trabalho dos técnicos estando ativamente no ecossistema tecnológico. Eles são partes vitais do ciclo de vida dos produtos tecnológicos.





Essas posições podem incluir:

Designers de produto

Designers de experiência do usuário

Designers de IU

gerentes de produto

Gerentes de projeto

Designers gráficos (às vezes)





Essas funções precisam de um alto nível de conhecimento técnico e compreensão. Os trabalhadores precisam ter uma compreensão significativa de como a maioria das tecnologias funciona para capacitá-los a desempenhar suas funções adequadamente.





Com sede na empresa

Esta categoria inclui pessoas que trabalham em empresas de tecnologia. Se você trabalha em uma empresa de tecnologia, tem um emprego técnico, independentemente de sua função. As empresas de tecnologia normalmente fornecem soluções técnicas usando software e hardware. Todas as funções (incluindo marketing, operações e contabilidade) estão focadas em fornecer os mesmos serviços principais para os clientes. A maioria (se não todas) dessas funções usa vários softwares para melhorar a produtividade e obter resultados.





Muitos criativos, como escritores, editores, designers, artistas, editores de vídeo e até mesmo arquitetos, se enquadram nessa categoria.





Algumas das funções nesta categoria incluem:

Equipe de Marketing (que também inclui Designers Gráficos)

Equipes de Vendas

Pessoal de Recursos Humanos

Equipe de Finanças

Equipe de Relações Públicas

Equipe de produção de conteúdo

Equipe de atendimento ao consumidor





Porteiro

Muitas vezes, algumas pessoas envolvidas com tecnologia tentam controlar as funções de tecnologia. Eles minimizam as realizações das pessoas e as fazem parecer irrelevantes no grande esquema das coisas. É quase como se eles se sentissem ameaçados de que as pessoas tirassem seus empregos deles. Eles se tornam a decisão final sobre quem tem um emprego técnico e quem não tem.





Eu li um tweet alguns meses atrás. Alguém tentou destruir um curso técnico certificado. Ela disse que as pessoas que concluíram aquele curso não tinham o direito de se intitular certificadas. Este foi um curso profissional CERTIFICADO . Como esperado, as pessoas vieram atrás de sua cabeça, acusando-a de tentar vigiar e desencorajar as pessoas a fazer aquele curso e entrar naquele cargo específico. Eles não estavam errados. Embora eu concorde que alguns cursos não fornecem a ninguém a experiência de trabalho completa necessária para ser 100% qualificado, os cursos fornecem aos alunos conhecimento adequado suficiente para conseguir bons empregos e ter um bom desempenho. Todo mundo aprende e melhora com o tempo enquanto trabalha.





Nunca preste atenção nas pessoas que vigiam. Pode facilmente causar a síndrome do impostor e isso não é bom para ninguém. Há uma clara diferença entre gatekeeping e genuíno aconselhamento de carreira. Se a pessoa fala de maneira condescendente sobre o seu progresso (por menor que seja), isso é um porteiro. Se a pessoa elogiar o pequeno esforço que você fez e lhe dizer onde você pode ter errado, e então lhe dizer como você pode proceder da maneira certa, isso é um verdadeiro conselho de carreira. Saiba disso e conheça a paz.

O que realmente é um trabalho de tecnologia, então?





Tecnologia é um termo muito amplo. A maioria dos empregos exige conhecimento técnico. Isso nem sempre significa um desenvolvedor codificando o próximo grande aplicativo. Existem muitas pessoas vitais em projetos ou empresas de tecnologia que não codificam. As funções técnicas são diferentes dependendo da empresa. Ao contrário da opinião popular, habilidades sociais como comunicação, colaboração, pensamento crítico e flexibilidade são necessárias para executá-las bem.





A área de tecnologia está em constante mudança. É um campo tão versátil que oferece tanto, com novas e melhores tecnologias sempre surgindo. Isso também cria oportunidades para novas funções em todos os setores. As empresas tradicionais e não tradicionais agora têm presença tecnológica; identidade de marca, aplicativo móvel, site, mídia social etc. A demanda por empregos em tecnologia aumenta a cada ano e, portanto, a maioria das pessoas tenta entrar na indústria de tecnologia para trabalhar.





Embora nem sempre seja aconselhável colocar tags em algumas dessas coisas, às vezes é muito importante saber exatamente onde você está no espectro de campos de trabalho. Você não precisa de um diploma em Ciência da Computação para conseguir um emprego técnico, incluindo aqueles com funções realmente técnicas. Qualquer trabalho que normalmente esteja dentro do ecossistema de tecnologia e exija algum conhecimento básico e compreensão da tecnologia é um trabalho técnico. Qualquer trabalho que exija que você trabalhe em estreita colaboração com outros técnicos para criar um produto tecnológico (tanto de hardware quanto de software) é um trabalho técnico. Qualquer trabalho que exija principalmente que você use software ou hardware para atingir os objetivos de trabalho é um trabalho técnico. Ter entendimento suficiente para ser capaz de se comunicar sobre tecnologia de forma eficaz coloca você no ecossistema de tecnologia. Depende sempre do indivíduo, da empresa e da indústria.





Em suma, tente ao máximo não colocar tags em seu trabalho. Isso ajuda a evitar pressões e estereótipos desnecessários. Continue atualizando seus conhecimentos e habilidades, especialmente na área de tecnologia. Seria vital para o seu desenvolvimento pessoal.





Comentários sobre opiniões são bem-vindos abaixo.

Felicidades!